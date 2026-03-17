Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc và Trung Bộ bước vào chuỗi ngày nắng ấm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh suy yếu, miền Bắc tăng nhiệt, nhiều nơi nắng mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khối không khí lạnh đã suy yếu hoàn toàn, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía Tây phát triển. Hình thái thời tiết này khiến các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ bước vào chuỗi ngày nhiều nắng, nền nhiệt tăng nhanh trong những ngày tới.

Ngày 17/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa và chiều trời giảm mây, hửng nắng. Tuy nhiên, sáng sớm và đêm trời vẫn còn lạnh.

Các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ bước vào chuỗi ngày nhiều nắng, nền nhiệt tăng nhanh.

Tại Hà Nội, sáng sớm 17/3 nhiều mây, có mưa vài nơi và sương mù nhẹ, thời tiết se lạnh. Đến trưa và chiều, mây giảm dần, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng với mức cao nhất khoảng 28°C. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ duy trì tại Hà Nội đến khoảng ngày 20/3.

Ở khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa, ban ngày trời nắng, ban đêm có mưa vài nơi. Các khu vực khác trên cả nước cũng có ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xảy ra nắng nóng. Chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, kèm theo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 17/3

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19–21°C. Nhiệt độ cao nhất 26–28°C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 27–30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21°C, vùng núi có nơi dưới 17°C. Nhiệt độ cao nhất 25–28°C, có nơi trên 28°C.

Thanh Hóa – Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất: 19–22°C. Nhiệt độ cao nhất 24–27°C, có nơi trên 27°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất: 21–24°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất: 27–30°C, có nơi trên 30°C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16–19°C, có nơi dưới 16°C. Nhiệt độ cao nhất 28–31°C, có nơi trên 31°C

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26°C. Nhiệt độ cao nhất 32–34°C; miền Đông 33–35°C, có nơi trên 35°C

TP HCM: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23–25°C, cao nhất 32–34°C, có nơi trên 34°C.