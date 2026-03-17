CSGT Hà Nội tăng cường xử lý xe quá tải trên tỉnh lộ 414

Đội CSGT số 9, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý xe tải, xe quá tải và vi phạm chở hàng trên tỉnh lộ 414.

Mạnh Hưng - Nguyễn Hinh
1.jpg
Sáng 17/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 9 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) bố trí lực lượng thành nhiều mũi, thực hiện tuần tra cơ động, kiểm soát đối với phương tiện vận tải hàng hóa, đặc biệt là chở hàng quá khổ, quá tải chạy trên đường tỉnh lộ 414.
2.jpg
Trên đường tỉnh lộ 414 có dự án đầu tư xây dựng Cầu Và; dự án đầu tư xây dựng cầu Chằm Mè đang thi công. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.
3.jpg
4.jpg
Hiện dự án đang trong quá trình thi công. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở giao thông vận tải Hà Nội đã cắm biển tạm cấm các phương tiện có tổng trọng tải trên 13 tấn qua khu vực đang thi công.
5.jpg
Mặc dù có biển cấm các phương tiện có tổng trọng tải trên 13 tấn qua khu vực cầu đang thi công, nhưng theo phản ánh của người dân và quan sát bằng mắt thường, mỗi ngày nhiều lượt xe “hổ vồ” chở hàng có dấu hiệu trên 13 tấn vẫn chạy ầm ầm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây hư hỏng kết cấu hạ tầng.
6.jpg
Những chiếc xe “hổ vồ” chạy ầm ầm qua khu vực thi công, người dân đi đường "khiếp vía". "Phát hiện có CSGT làm nhiệm vụ thì các xe tải to tạm dừng, không chạy. Đến khi không có lực lượng chức năng xe lại chạy bình thường" - một người dân địa phương cho biết.
7.jpg
8.jpg
Từng đoàn xe tải chở hàng có dấu hiệu quá tải trọng trên 13 tấn, nối đuôi nhau chạy ầm ầm qua khu vực dự án đang thi công.
11.jpg
9.jpg
Dự án đầu tư xây dựng Cầu Và vẫn đang thi công, vật liệu còn chất đống ngổn ngang.
10.jpg
Đội CSGT số 9, Phòng CSGT -Công an TP Hà Nội thường xuyên tuần tra, xử lý đối với các trường hợp xe tải vi phạm trên tuyến đường này. Tuy nhiên, khi vắng vóng lực lượng chức năng các phương tiện tải trọng trên 13 tấn lại chạy ầm ầm.
111.jpg
Thời điểm sáng 17/3, khi phát hiện chiếc xe “hổ vồ” có biểu hiện vi phạm đang lưu thông trên tuyến đường, tổ công tác của Đội CSGT số 9 đã yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Chiếc xe sau đó được đưa về trạm cân để kiểm tra.
12.jpg
Đại diện Đội CSGT số 9 cho biết, do địa bàn rộng, lực lượng đơn vị mỏng nên cũng gây không ít khó khăn trong công tác tuần tra, xử lý đối với các trường hợp phương tiện vận tải trên địa bàn. Tuy nhiên thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai nhiều biện pháp mạnh để xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải, tập trung vào các vi phạm chở hàng quá tải, rơi vãi, cơi nới thành thùng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.

Theo thống kê, năm 2025, Đội CSGT số 9, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội xử lý 785 trường hợp xe quá tải, quá khổ, cơi nới. Phạt tiền ước tính 3.460.300.000 đồng; tước 32 phù hiệu, 01 giấy phép lái xe và trừ điểm 46 giấy phép lái xe. Tính riêng quý I/2026, Đội CSGT số 9 đã xử lý 217 trường hợp xe quá tải, quá khổ, cơi nới. Phạt tiền ước tính 1.286.600.000 đồng. Tước 08 phù hiệu. Trừ điểm 21 giấy phép lái xe.

>>> Video: Nhiều lượt xe “hổ vồ” chạy qua đoạn đường 414 có biển cấm tải trọng trên 13 tấn.

Bài liên quan

Xã hội

Sở Y tế Thanh Hóa cảnh báo về hoạt động trái phép của 'Hoàng Minh Đường'

Sở Y tế Thanh Hóa xác nhận không cấp phép cho bài thuốc, tố cáo đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 227 tỉ đồng qua quảng cáo sai sự thật.

Liên quan đến vụ triệt phá đường dây lừa đảo núp bóng đông y do đối tượng Hoàng Văn Toàn cầm đầu thuộc Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục ngàn người bệnh, chiếm đoạt 226 tỉ đồng, ngày 16/3 Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo chi tiết gửi Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế). Theo đó, cơ quan này khẳng định bài thuốc "thần dược" xương khớp của cơ sở này hoàn toàn là giả mạo, không được cấp phép.

Sản phẩm chưa được cấp phép, quảng cáo sai sự thật

Xã hội

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố 3 tội danh trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

5666.png﻿
Bị can Đào Hữu Huyền.
Xã hội

Khởi tố nhóm 'cò' làm giả tài liệu để trục lợi NƠXH Thống Nhất Smart City

Khi môi giới bán NƠXH tại dự án Thống Nhất Smart City mà gặp khách không đủ điều kiện, nhóm đối tượng gợi ý "xử lý" hồ sơ với phí từ 4 - 7 triệu đồng/ bộ.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm người có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa (tỉnh Bắc Ninh). Dự án này do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.

cats.jpg
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định khởi tố các đối tượng.
