CSGT Hà Nội tăng cường xử lý xe quá tải trên tỉnh lộ 414

Ngày 17/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một nhóm người có hành vi làm giả tài liệu để trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu nhà ở xã hội Thống Nhất Smart City, tại xã Yên Trung và xã Tam Đa (tỉnh Bắc Ninh). Dự án này do Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư phát triển Thống Nhất làm chủ đầu tư.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Ninh công bố quyết định khởi tố các đối tượng.