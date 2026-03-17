Ra mắt ứng dụng công dân số Hà Tĩnh

Ứng dụng i-HaTinh được xem là bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm phục vụ.

Ngày 17/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố triển khai ứng dụng công dân số Hà Tĩnh (i-HaTinh) tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Theo đó, ứng dụng i-HaTinh cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp từ thiết bị di động, kèm theo hình ảnh, video và vị trí GPS. Dữ liệu được chuyển đến cơ quan chức năng giúp xác định nhanh hiện trường và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Ngoài ứng dụng, người dân có thể gọi đến tổng đài 19009038 để phản ánh. Thông tin sẽ được tổng đài viên tiếp nhận, xác nhận và cập nhật lên hệ thống, sau đó chuyển đến đơn vị có thẩm quyền xử lý.

Các đại biểu tham dự nhấn nút khởi động ứng dụng i-HaTinh.

Hệ thống cho phép theo dõi tiến độ xử lý theo thời gian thực với các trạng thái như đã tiếp nhận, đang xử lý và đã hoàn thành. Người dân đồng thời biết rõ cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết từng nội dung.

Sau khi có kết quả, người dân có thể đánh giá mức độ hài lòng. Đây là cơ sở để các cơ quan quản lý đo lường hiệu quả công việc, qua đó nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ.

Ứng dụng cũng hỗ trợ gửi thông báo tự động đến người dùng khi có cập nhật mới hoặc thông tin khẩn cấp từ chính quyền.

Toàn cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, việc triển khai i-HaTinh là bước khởi đầu trong xây dựng hạ tầng chính quyền số và công dân số theo mô hình đô thị thông minh, lấy người dân làm trung tâm.

“Tôi kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp chủ động sử dụng ứng dụng, cùng chính quyền phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề trong đời sống, góp phần xây dựng Hà Tĩnh hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững”, ông Phan Thiên Định, nhấn mạnh.