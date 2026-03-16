2 người tử vong do điện giật ở Cà Mau, nắm vững quy trình sơ cứu để cứu người

Hai người đàn ông tử vong vì điện giật trong lúc di dời máy móc gần đường dây điện cao thế tại Cà Mau, nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn lao động.

Điện giật tử vong khi di dời máy móc chạm vào dây điện cao thế

Trong lúc di dời giàn máy ép cọc để thi công hàng rào, hai người đàn ông ở Cà Mau bất ngờ bị điện giật sau khi thiết bị chạm vào đường dây điện phía trên, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ngày 16/3, một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc thi công ép cọc làm hàng rào.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 cùng ngày, ông C.T (42 tuổi) và ông D.S.P (41 tuổi, ngụ ấp Chùa Phật, xã Hoà Bình) làm thuê thi công ép cọc làm hàng rào. Trong quá trình thi công di dời máy móc, giàn ép cọc vô tình chạm vào đường dây dẫn điện làm ông T và ông P tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoà Bình nhanh chóng phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người có liên quan.

Hiện, Công an xã đã báo cáo Công an tỉnh để được hướng dẫn, phối hợp tiếp nhận vụ việc theo đúng quy định.

Cần phải lưu ý điều gì khi cứu người bị tai nạn điện giật ?

Tai nạn điện giật do bất cẩn trong lao động, sinh hoạt rất nguy hiểm, nếu không kịp thời tách nạn nhân ra khỏi đường điện và sơ cứu thì có thể gây tử vong ngay lập tức. Nhưng cũng đừng vì vậy mà quên đi các biện pháp an toàn bởi vì nếu người tới cứu mà không biết các nguyên tắc an toàn khi cứu người bị điện giật thì sẽ gây nguy hiểm cho cả người bị điện giật lẫn người tới cứu.

Khi phát hiện người bị điện giật, điều quan trọng nhất là cần nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi dòng điện bằng cách cắt cầu dao điện. Tuy nhiên nếu không có cầu dao điện thì cũng tuyệt đối không vì hoảng loạn mà sờ tay vào nạn nhân khi chưa ngắt điện. Trong trường hợp không thể ngắt cầu dao điện, có thể dùng bất cứ một vật dụng gì khô nhưng không phải bằng kim loại để đẩy, tách nạn nhân ra khỏi dòng điện (lưu ý: Không được dùng tay không mà nên mang găng tay cao su hay quấn bao nylon, vải khô, đi guốc dép khô hay đứng trên một tấm ván khô, dùng gậy gỗ khô để gạt dây điện ra). Nạn nhân đang ở nơi có nhiều nước thì cần đưa ra khỏi vùng nước. Cần ủ ấm, tránh để cho nạn nhân bị lạnh. Việc giữ thân nhiệt cho nạn nhân là rất quan trọng.

Sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện thì tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa tới cơ sở y tế gần nhất.