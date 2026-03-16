2 người tử vong do điện giật ở Cà Mau, nắm vững quy trình sơ cứu để cứu người

Hai người đàn ông tử vong vì điện giật trong lúc di dời máy móc gần đường dây điện cao thế tại Cà Mau, nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn lao động.

Bình Nguyên

Điện giật tử vong khi di dời máy móc chạm vào dây điện cao thế

Trong lúc di dời giàn máy ép cọc để thi công hàng rào, hai người đàn ông ở Cà Mau bất ngờ bị điện giật sau khi thiết bị chạm vào đường dây điện phía trên, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ngày 16/3, một lãnh đạo UBND xã Hòa Bình (tỉnh Cà Mau) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc thi công ép cọc làm hàng rào.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h40 cùng ngày, ông C.T (42 tuổi) và ông D.S.P (41 tuổi, ngụ ấp Chùa Phật, xã Hoà Bình) làm thuê thi công ép cọc làm hàng rào. Trong quá trình thi công di dời máy móc, giàn ép cọc vô tình chạm vào đường dây dẫn điện làm ông T và ông P tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoà Bình nhanh chóng phân công lực lượng bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người có liên quan.

Hiện, Công an xã đã báo cáo Công an tỉnh để được hướng dẫn, phối hợp tiếp nhận vụ việc theo đúng quy định.

Cần phải lưu ý điều gì khi cứu người bị tai nạn điện giật ?

Tai nạn điện giật do bất cẩn trong lao động, sinh hoạt rất nguy hiểm, nếu không kịp thời tách nạn nhân ra khỏi đường điện và sơ cứu thì có thể gây tử vong ngay lập tức. Nhưng cũng đừng vì vậy mà quên đi các biện pháp an toàn bởi vì nếu người tới cứu mà không biết các nguyên tắc an toàn khi cứu người bị điện giật thì sẽ gây nguy hiểm cho cả người bị điện giật lẫn người tới cứu.

Khi phát hiện người bị điện giật, điều quan trọng nhất là cần nhanh chóng tách nạn nhân ra khỏi dòng điện bằng cách cắt cầu dao điện. Tuy nhiên nếu không có cầu dao điện thì cũng tuyệt đối không vì hoảng loạn mà sờ tay vào nạn nhân khi chưa ngắt điện. Trong trường hợp không thể ngắt cầu dao điện, có thể dùng bất cứ một vật dụng gì khô nhưng không phải bằng kim loại để đẩy, tách nạn nhân ra khỏi dòng điện (lưu ý: Không được dùng tay không mà nên mang găng tay cao su hay quấn bao nylon, vải khô, đi guốc dép khô hay đứng trên một tấm ván khô, dùng gậy gỗ khô để gạt dây điện ra). Nạn nhân đang ở nơi có nhiều nước thì cần đưa ra khỏi vùng nước. Cần ủ ấm, tránh để cho nạn nhân bị lạnh. Việc giữ thân nhiệt cho nạn nhân là rất quan trọng.

Sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện thì tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa tới cơ sở y tế gần nhất.

Xã hội

Công an Quảng Ngãi bắt giám đốc lên mạng "dạy làm giàu" để lừa đảo

Giám đốc Công ty G.B đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận ủy thác đầu tư cổ phiếu lợi nhuận cao, sinh lời nhanh.

Sáng 16/3, thông tin từ Công an Quảng Ngãi cho biết, đã thực hiện bắt tạm giam Nguyễn Gia Bảo (sinh 2000), thường trú ở ấp Phú Điền, xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kinh doanh thua lỗ nhưng đi “dạy” người khác cách làm giàu

Xã hội

Chồng sát hại vợ và một người đàn ông, sau đó tự sát ở Hưng Yên

Tối 16/3, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông cáo báo chí thông tin ban đầu vụ chồng sát hại vợ và một người đàn ông sau đó tự sát.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h10 ngày 15/3, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1991) ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Ngô Duy Thăng (SN 1986, trú tại thôn Phụ Thành đã dùng súng bắn và dao đâm vào vợ là chị Nguyễn Thùy L (SN 1995) khiến chị L tử vong tại chỗ.

88.jpg
Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.
Xã hội

Xử phạt 2 người đàn ông xúc phạm lực lượng Công an

Đăng bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín hình ảnh của lực lượng công an, 2 người đàn ông ở Quảng Trị bị xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 14/3, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H và ông P.T.X (đều trú phường Đồng Hới) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện hai tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

