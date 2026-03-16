Dự thảo mới của Bộ Tài chính, nhiều trường hợp không cần nộp hồ sơ khai thuế

Các quy định mới giúp giảm bớt thủ tục khai thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử cho các lĩnh vực thương mại điện tử.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế trong đó đề xuất 11 trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế

Thứ nhất, người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế trừ trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có mức doanh thu hàng năm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuộc đối tượng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thứ 2, cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân trừ trường hợp phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của Bộ Tài chính.

Thứ 3, doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

Thứ 4, người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định này.

Thứ 5, người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ hồ sơ quyết toán thuế đến thời điểm chấm dứt hiệu lực mã số thuế và hồ sơ khai thuế đối với nghĩa vụ thuế phát sinh sau thời điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thứ 6, người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Trường hợp tháng, quý cuối cùng trong năm hoặc tháng, quý phát sinh việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động không phát sinh việc khấu trừ thuế và thuộc trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân của tháng, quý cuối cùng trong năm hoặc tháng, quý phát sinh việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động.

Thứ bảy, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thì không phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Thứ 8, tổ chức, cá nhân là bên Việt Nam khấu trừ, nộp thay thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của nhà thầu nước ngoài theo quy định của pháp luật thuế và thực hiện khai thuế theo tháng mà trong tháng đó không phát sinh việc khấu trừ thuế.

Thứ 9, người nộp thuế thuộc diện được hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp sau:

Chủ chương trình, dự án hoặc nhà thầu chính (bao gồm cả văn phòng điều hành của nhà thầu chính tại Việt Nam), tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) không hoàn lại (bao gồm cả văn phòng điều hành của nhà tài trợ hoặc tổ chức quản lý, thực hiện chương trình, dự án do nhà tài trợ chỉ định);

Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại, tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam;

Tổ chức, cá nhân được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam.

Thứ 10, trường hợp việc tính thuế, khoản thu khác, thông báo thuế, khoản thu khác do cơ quan quản lý thuế thực hiện mà cơ quan thuế đã kết nối, sử dụng được thông tin có trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hệ thống thông tin quản lý thuế hoặc hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính, phiếu chuyển thông tin do cơ quan có thẩm quyền chuyển đến đảm bảo đủ căn cứ để tính thuế, khoản thu khác thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác. Cục Thuế công bố công khai loại hồ sơ khai thuế, khoản thu khác đủ điều kiện thực hiện theo quy định tại khoản này trên Hệ thống thông tin quản lý thuế.

Cuối cùng, bên Việt Nam phát sinh việc trả thu nhập cho tổ chức, cá nhân nước ngoài từ đầu tư trái phiếu quốc tế của Chính phủ Việt Nam, từ các khoản cho vay đối với Nhà nước, Chính phủ Việt Nam thuộc trường hợp không chịu thuế giá trị gia tăng và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế.

Theo Bộ Tài chính, 11 khoản kế thừa khoản 3 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 91/2022/NĐ-CP), trong đó 8 nội dung bổ sung mới, sửa đổi 1, còn lại kế thừa các quy định cũ.

Giao dịch dưới 50.000 đồng, đề xuất lập hóa đơn tổng theo ngày

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, trong đó có nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Theo dự thảo, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng được lập hóa đơn tổng theo ngày, với các giao dịch dưới 50.000 đồng.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, người bán hàng trên sàn thương mại điện tử không phải lập hóa đơn điện tử nếu sàn đã khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay. Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng trở xuống được lập hóa đơn tổng hợp theo ngày với các giao dịch dưới 50.000 đồng/lần.

Quy định này cũng áp dụng với một số lĩnh vực có hệ thống phần mềm quản lý giao dịch như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ví điện tử, trông giữ xe, chiếu phim, dịch vụ thương mại điện tử và vận tải hành khách. Cuối ngày, đơn vị tổng hợp dữ liệu giao dịch để lập một hóa đơn điện tử...