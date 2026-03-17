Loài vịt hoang có tập tính 'huýt gió' độc đáo, sống nhiều ở Việt Nam

Trong các vùng đầm lầy nhiệt đới và cánh đồng ngập nước, những đàn le nâu thường tụ tập đông đúc với tiếng kêu huýt gió rất đặc trưng.

Tên gọi gắn với tiếng kêu huýt gió. Các loài le nâu thuộc phân họ Dendrocygninae thường được gọi là “vịt huýt gió” (whistling ducks) trong tiếng Anh vì tiếng kêu cao, vang và giống tiếng huýt gió. Âm thanh này giúp các cá thể giữ liên lạc khi bay theo đàn hoặc kiếm ăn trong những vùng đầm lầy rộng lớn. Ảnh: Pinterest.
Dáng đứng giống ngỗng hơn vịt. Khác với nhiều loài vịt có thân thấp, le nâu thường có cổ dài và chân khá cao, khiến chúng trông giống ngỗng nhỏ. Khi đứng trên bờ hoặc trong vùng nước nông, chúng giữ thân thẳng và cổ vươn cao, tạo nên dáng vẻ thanh thoát và dễ nhận biết. Ảnh: Pinterest.
Thường sống thành đàn rất lớn. Le nâu là loài chim có tính xã hội cao. Ở nhiều vùng nhiệt đới, chúng có thể tụ tập thành đàn hàng trăm thậm chí hàng nghìn cá thể tại các hồ nước, ruộng lúa hay đầm lầy. Những đàn lớn này vừa giúp tăng khả năng phát hiện kẻ săn mồi vừa tạo điều kiện giao tiếp trong mùa sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Có thể ngủ trên cây. Mặc dù là vịt, nhiều loài le nâu lại có khả năng đậu trên cành cây nhờ chân dài và móng khỏe. Chúng thường nghỉ ngơi hoặc ngủ trên những cành cây gần mặt nước, đặc biệt vào ban đêm để tránh thú săn mồi dưới đất. Chính đặc điểm này khiến chúng còn được gọi là “vịt cây”. Ảnh: Pinterest.
Phân bố rộng khắp vùng nhiệt đới. Các loài trong phân họ Dendrocygninae sống ở nhiều khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới trên thế giới, từ châu Phi, châu Á, châu Úc cho đến châu Mỹ. Chúng đặc biệt phổ biến tại các vùng đầm lầy, hồ nước nông, ruộng lúa và đồng cỏ ngập nước. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn chủ yếu là thực vật. Le nâu thường kiếm ăn vào ban đêm hoặc lúc hoàng hôn. Thức ăn chính của chúng gồm hạt cỏ, lúa, thực vật thủy sinh và đôi khi là côn trùng nhỏ. Nhờ khả năng kiếm ăn linh hoạt, chúng thích nghi tốt với cả môi trường tự nhiên lẫn các cánh đồng nông nghiệp. Ảnh: sierwatervogels.nl.
Con trống và con mái gần như giống nhau. Ở nhiều loài chim nước, con trống có bộ lông sặc sỡ hơn, nhưng ở le nâu thì hai giới gần như giống hệt nhau về màu sắc và kích thước. Điều này khiến việc phân biệt giới tính bằng mắt thường khá khó khăn ngay cả đối với người quan sát chim có kinh nghiệm. Ảnh: photoaves.com.
Chăm sóc con non theo kiểu “gia đình”. Le nâu thường tạo thành các cặp đôi ổn định trong mùa sinh sản. Cả con trống lẫn con mái đều tham gia ấp trứng và chăm sóc con non sau khi nở. Những gia đình nhỏ này thường di chuyển cùng nhau trong đàn lớn, tạo nên cấu trúc xã hội khá thú vị trong thế giới chim nước. Ảnh: Pinterest.
