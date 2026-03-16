Rào chắn vỉa hè trả lại không gian cho người đi bộ ở phường Kim Liên, Hà Nội

Rào chắn vỉa hè trả lại không gian cho người đi bộ ở phường Kim Liên, Hà Nội

UBND phường Kim Liên, Hà Nội đang dựng rào chắn vỉa hè tại khu vực trước cổng trường THCS Đống Đa và trường Mầm non Hoa Sữa trả lại không gian cho người đi bộ.

Gia Đạt
Trong thời gian qua, UBND phường Kim Liên đã triển khai lắp đặt rào chắn vỉa hè, tạo diện mạo mới thông thoáng, giúp không gian đi lại của người dân thuận tiện hơn và đảm bảo an toàn cho khu vực trường học.
Trong thời gian qua, UBND phường Kim Liên đã triển khai lắp đặt rào chắn vỉa hè, tạo diện mạo mới thông thoáng, giúp không gian đi lại của người dân thuận tiện hơn và đảm bảo an toàn cho khu vực trường học.
Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, khu vực ngã ba đường Đông Tác - Lương Định Của trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự đô thị. Do nằm gần các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Da liễu Trung ương, khi bãi đỗ xe của các đơn vị này quá tải, người dân có xu hướng dồn xuống khu vực trường học có vỉa hè thông thoáng để đỗ ô tô.
Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, khu vực ngã ba đường Đông Tác - Lương Định Của trước đây thường xuyên xảy ra tình trạng mất trật tự đô thị. Do nằm gần các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Da liễu Trung ương, khi bãi đỗ xe của các đơn vị này quá tải, người dân có xu hướng dồn xuống khu vực trường học có vỉa hè thông thoáng để đỗ ô tô.
Việc chiếm dụng không gian công cộng không chỉ gây hư hại hạ tầng mà còn làm khuất tầm nhìn của các phương tiện khi tham gia giao thông tại nút giao này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Việc chiếm dụng không gian công cộng không chỉ gây hư hại hạ tầng mà còn làm khuất tầm nhìn của các phương tiện khi tham gia giao thông tại nút giao này, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.
Để khắc phục triệt để, UBND phường Kim Liên đã thực hiện dựng rào chắn vỉa hè tại khu vực trước cổng trường THCS Đống Đa và trường Mầm non Hoa Sữa nhằm đảm bảo vỉa hè dành riêng cho người đi bộ.
Để khắc phục triệt để, UBND phường Kim Liên đã thực hiện dựng rào chắn vỉa hè tại khu vực trước cổng trường THCS Đống Đa và trường Mầm non Hoa Sữa nhằm đảm bảo vỉa hè dành riêng cho người đi bộ.
Đồng thời quy hoạch khu vực dừng đỗ xe cho phụ huynh trong giờ đưa đón trẻ.
Đồng thời quy hoạch khu vực dừng đỗ xe cho phụ huynh trong giờ đưa đón trẻ.
Việc thiết lập lại trật tự không chỉ giúp đường thông hè thoáng, mà còn tạo ra không gian vui chơi an toàn cho học sinh sau giờ tan học. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm thay đổi diện mạo đô thị.
Việc thiết lập lại trật tự không chỉ giúp đường thông hè thoáng, mà còn tạo ra không gian vui chơi an toàn cho học sinh sau giờ tan học. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm thay đổi diện mạo đô thị.
Việc triển khai quyết liệt tại phường Kim Liên cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền trong việc xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan thành phố.
Việc triển khai quyết liệt tại phường Kim Liên cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền trong việc xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan thành phố.
Không gian vỉa hè thông thoáng dành cho người đi bộ.
Không gian vỉa hè thông thoáng dành cho người đi bộ.
Hiện tại theo ghi nhận, việc thi công lắp rào chắn vẫn đang tiếp tục thực hiện.
Hiện tại theo ghi nhận, việc thi công lắp rào chắn vẫn đang tiếp tục thực hiện.
Gia Đạt
