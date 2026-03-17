Trẻ tử vong khi tắm sông, cảnh báo nguy hiểm từ ao hồ tới phụ huynh

Một trẻ tử vong do đuối nước khi tắm sông cùng nhóm bạn sau giờ học, gợi nhắc cần nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ.

Một trẻ tử vong thương tâm khi đi tắm sông cùng nhóm bạn

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h30' cùng ngày, sau giờ tan học, một nhóm học sinh gồm 5 em đang theo học tại điểm trường thôn Ea Khiêm (Trường Tiểu học Cẩm Phong) gồm: L.V.Ph, (sinh năm 2017); H.V.Đ (sinh năm 2017); L.M.M (sinh năm 2017) cùng học lớp 3D; L.M.T (sinh năm 2017) lớp 3C và L.M.Th (sinh năm 2015) lớp 5C rủ nhau ra sông tắm.

Sau khi xuống tắm được một lúc, em L.V.Ph có dấu hiệu bị đuối và chìm xuống nước. Đến buổi học chiều cùng ngày, các cháu mới kể lại sự việc với nhà trường. Lúc này, giáo viên cùng Ban tự quản thôn đến khu vực các cháu tắm thì phát hiện áo, cặp, dép của nạn nhân; sau đó tìm vớt được thi thể cháu.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Ao, hồ là địa điểm vui chơi yêu thích của nhiều trẻ em. Ảnh minh họa/Nguồn moitruong.net.vn

Lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh

Tai nạn đuối nước là một trong những mối lo ngại hàng đầu đối với trẻ em. Theo thống kê của cơ quan chức năng, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng gần 2.000 trẻ em bị đuối nước. Những con số đau lòng này khiến nước ta trở thành quốc gia có tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần so với các nước phát triển.

Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở khu vực nông thôn cao gấp 4 lần so với khu vực thành thị. Đuối nước chủ yếu xảy ra tại các địa điểm cộng đồng như: ao, hồ, sông, suối, hồ, biển, hố ga, hồ xây dựng… chiếm tới 77,6% ; 15,8% xảy ra tại gia đình (nơi có giếng nước, bể nước, thùng đựng nước lớn mà không có nắp đậy...)

Để phòng tránh tai nạn đuối nước, cần hướng dẫn trẻ em tránh xa những nơi sông nước nguy hiểm. Đặc biệt, các hố ao sâu gây nguy hiểm như hố vôi tôi, hố lấy cát, hố lấy nước tưới hoa màu… cũng cần phải tránh xa. Trẻ em tắm bể bơi, tắm biển, tắm sông nên mặc áo phao và phải có cha mẹ hoặc người lớn đi cùng để trông coi.

Trước thực trạng những vụ đuối nước ở trẻ em và học sinh của nước ta vẫn còn cao, Một chuyên gia phụ trách phòng chống đuối nước ở Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cũng đưa ra những khuyến cáo đối với các bậc cha mẹ phụ huynh, các cấp ủy Đảng chính quyền từ trung ương đến địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống đuối nước, giáo dục học sinh và các bậc phụ huynh nhận thấy rõ tác dụng của phòng chống đuối nước, đặc biệt là trong các dịp nghỉ hè để nâng cao thể chất và giảm thiểu tai nạn đuối nước cho các cháu.

Bên cạnh việc phòng tránh tai nạn đuối nước thì xử lý khi gặp tai nạn đuối nước cũng vô cùng cần thiết, đây là một trong những quyết định đến việc cứu sống kịp thời nạn nhân hay không. Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết cách xử lý, nhất là những người không biết bơi. Do vậy, khi phát hiện thấy người bị rơi ngã xuống nước, cần hô hoán, kêu gọi mọi người đến ứng cứu, giúp đỡ ngay từ khi nhìn thấy nạn nhân. Cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nước bằng cách đưa cánh tay hoặc cây sào dài cho nạn nhân nắm, ném phao có buộc dây thừng... và kéo nạn nhân lên bờ một cách an toàn.

Để tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra cho bản thân và những người thân trong gia đình về tai nạn đuối nước, người dân cần cảnh tỉnh, đồng thời trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về phòng tránh đuối nước để không xảy ra những sự việc đáng tiếc. Bên cạnh đó, để giảm thiểu nguy cơ đuối nước ở trẻ em, cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội.