Kho tri thức

Phát hiện cặp sao non trẻ gần Dải Ngân Hà

Các nhà thiên văn học Trung Quốc vừa phát hiện một cặp sao non trẻ ở rìa Dải Ngân Hà, giúp hé lộ kiến thức thiên văn ấn tượng.

Thiên Đăng (Sohu)

Ở rìa Dải Ngân Hà, cách Trái đất 45.000 năm ánh sáng, một cặp "cụm sao non" màu xanh lam được các nhà thiên văn học Trung Quốc phát hiện một cách ngoạn mục, được đặt tên là "Emei".

anh-chup-man-hinh-2026-03-15-115329.png
Ảnh: @Đại học Sư phạm Tây Hoa.

Thành tựu quan trọng này được phát hiện bởi một nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Sư phạm Tây Hoa và được công bố trên tạp chí học thuật quốc tế uy tín Nature Astronomy với tiêu đề "Sự hình thành sao trong đám mây tốc độ cao quanh thiên hà Complex H".

Đây là lần đầu tiên hoạt động hình thành sao được quan sát thấy trong các đám mây khí tốc độ cao ở môi trường vành đai rìa ngoài của Dải Ngân Hà. Đây cũng là lần đầu tiên có bằng chứng quan sát trực tiếp cho thấy, Dải Ngân Hà đang bồi tụ khí từ rìa bên ngoài để tạo ra các ngôi sao mới, mở khóa bí ẩn vũ trụ về "sự trẻ mãi không già" của Dải Ngân Hà.

anh-chup-man-hinh-2026-03-15-115252.png
Ảnh: @Đại học Sư phạm Tây Hoa.

Cụm sao đôi này, được đặt tên là "Emei", là một cụm sao đang trong giai đoạn hình thành ban đầu. Vì các ngôi sao mới được sinh ra, chúng có màu xanh hơn và sáng hơn, khiến chúng thực sự là những "tân binh" trên thang thời gian vũ trụ.

Dựa trên dữ liệu quang phổ thu được từ kính viễn vọng khoa học và công nghệ hàng đầu của Trung Quốc, kính viễn vọng LAMOST, kết hợp với dữ liệu đo đạc thiên văn độ chính xác cao từ vệ tinh Gaia của Cơ quan Vũ trụ châu Âu, nhóm nghiên cứu đã xác định chính xác vị trí của cụm sao này và làm rõ các đặc tính vật lý của nó.

Đồng thời, với sự hỗ trợ của dữ liệu khảo sát hydro trung tính từ kính viễn vọng vô tuyến EBHIS của Đức, họ đã theo dõi đầy đủ môi trường động lực khí xung quanh cụm sao. Sau quá trình khám phá từng lớp, cuối cùng họ đã hé lộ bí ẩn về cụm sao tốc độ cao này ở rìa Dải Ngân Hà.

anh-chup-man-hinh-2026-03-15-115239.png
Ảnh: @Đại học Sư phạm Tây Hoa.

Việc đặt tên cụm sao "Emei" vừa là sự tôn vinh những dấu ấn văn hóa nổi tiếng của Trung Quốc, vừa là biểu hiện lãng mạn về hy vọng của thế hệ các nhà thiên văn học trẻ Trung Quốc muốn để lại dấu ấn văn hóa Trung Hoa trong vũ trụ bao la. Trước đó, cụm sao "CWNU", do chính trường đại học đặt tên, đã được khắc ghi trong Dải Ngân Hà. Việc phát hiện ra cụm sao "Emei" đã bổ sung thêm một cái tên Trung Quốc rạng rỡ nữa vào vũ trụ.

Việc phát hiện ra cụm sao "Emei" không chỉ phá vỡ hiểu biết thông thường của chúng ta về môi trường hình thành sao, mà còn cung cấp bằng chứng xác nhận đầu tiên rằng, Dải Ngân Hà có thể liên tục nuôi dưỡng các ngôi sao mới, bằng cách tích tụ khí mới từ rìa bên ngoài. Điều này cung cấp những manh mối quan trọng để mở khóa những bí mật cốt lõi về sức sống lâu dài của Dải Ngân Hà, mở ra những góc nhìn quan sát và nghiên cứu hoàn toàn mới cho việc nghiên cứu sâu về lịch sử tiến hóa, các mô hình tuần hoàn vật chất của Dải Ngân Hà.

