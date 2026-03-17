Khởi tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Đào Hữu Huyền bị khởi tố 3 tội danh trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Hải Ninh

Ngày 17/3, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Bị can Đào Hữu Huyền.

Trong số đó, bị can Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về 3 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bị can Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường”.

3 bị can Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chi nhánh Lào Cai bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

9 bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà, Kế toán và Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Phạm Thị Bích, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức, Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo, Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông.

Cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can (gồm: Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích và bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (viết tắt: Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Tập trung đấu tranh, bước đầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như: Đổ thải trải phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục hecta tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn; Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng. Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố; đồng thời, mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các tổ chức, cá nhân có liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Bài liên quan

Xã hội

Sản xuất giò chả có hàn the, chủ cơ sở bị khởi tố

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất giò chả dùng chất cấm hàn the.

Ngày 17/3, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông N.U (SN 1967, chủ cơ sở kinh doanh giò chả ở khu phố 2, phường Đông Hà) về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 3h30 ngày 6/2, Công an phường Đông Hà tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giò chả của ông N.U tại đường Hai Bà Trưng, khu phố 1, phường Đông Hà.

Xem chi tiết

Xã hội

Cận cảnh cơ sở Hoàng Minh Đường ở Hà Nội sau khi bị khởi tố

Sau khi Công an Thanh Hóa khởi tố đường dây “thần y” dỏm lừa đảo hơn 227 tỷ đồng, phòng khám Hoàng Minh Đường tại Hà Nội hiện đóng cửa, không còn hoạt động.

Sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”, cơ sở tại số 31–33 Khuất Duy Tiến (phường Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đóng cửa im lìm, không còn hoạt động.

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống sáng 12/3 cho thấy, phòng khám y học cổ truyền Hoàng Minh Đường nằm trong một tòa nhà cao tầng ngay mặt đường Khuất Duy Tiến – tuyến phố đông đúc của Hà Nội. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực phòng khám hiện đã đóng kín cửa, không có nhân viên hay bệnh nhân ra vào.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố tài xế gây tai nạn làm 3 người thương vong ở Quảng Trị

Do không giảm tốc độ, không nhường đường cho xe đi đến từ bên phải, Trần Chí Cường đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến cháu bé 3 tuổi tử vong.

Ngày 11/3, thông tin từ Cơ CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Chí Cường (29 tuổi, xã Vĩnh Thủy) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cơ quan Công an xác định, Trần Chí Cường đã điều khiển ô tô tải tham gia giao thông nhưng không giảm tốc độ khi đi qua nơi giao nhau cùng mức với đường bộ, khu vực có chợ.

Xem chi tiết

