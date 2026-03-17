Rapper RichChoi dính nghi vấn quảng cáo web cá độ trong MV, có bị xử lý?

Rapper RichChoi - Á quân chương trình King of Rap năm 2020 đang thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội khi MV “Anh biết mà” ngập tràn quảng cáo cá độ.

MV ngập hình ảnh web cá độ

MV Anh Biết Mà do RichChoi phát hành ngày 13/2 trên kênh YouTube chính thức của RichChoi, sau 3 tuần bài hát chỉ có khoảng 350.000 lượt xem.

Tâm điểm gây chú ý của MV trên khi khán giả phát hiện nhiều hình ảnh web cá độ xuất hiện trong MV và lên tiếng chỉ trích.

MV ngập tràn hình ảnh quảng cáo cá độ của RichChoi

Chỉ trong 2 phút 41 giây của video, hình ảnh logo nhà cái phi pháp B** xuất hiện với tần suất liên tục, rõ nét tại các cảnh quay tòa nhà, đèn chiếu, cảnh trí, vật dụng ăn uống hay quần áo vũ công. Đây vốn là website trái pháp luật, bị cấm hoạt động và được đưa vào danh sách đen quảng cáo tại Việt Nam. Ngoài hình ảnh lồng ghép, tên nhà cái nói trên còn xuất hiện trong lời bài hát. “Có B** chưa, ok anh có mà” - RichChoi rap và lặp lại đến 5 lần trong MV.

Không chỉ trên kênh Youtube, nam rapper còn nhiều lần đăng tải những hình ảnh trên các kênh truyền thông xã hội cá nhân như Facebook, TikTok. Sau khi bị cộng đồng mạng phản ứng, chỉ trí, RichChoi đã gỡ video khỏi YouTube tuy nhiên, nam rapper chưa lên tiếng về lý do rút sản phẩm hay sự xuất hiện của web cá độ trong MV.

Đáng chú ý, trước thời điểm MV Anh Biết Mà của RichChoi phát hành không lâu, báo chí, mạng xã hội đã lên án mạnh mẽ việc nghệ sĩ quảng cáo cá độ. Nhóm Ngũ hổ tướng gồm Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng trước đó cũng đối mặt phản ứng tương tự khi MV Anh em trước sau như một xuất hiện hình ảnh liên quan đến trang web cá độ. Các nghệ sĩ này sau đó lần lượt bị cơ quan chức năng mời làm việc, xử phạt theo quy định của pháp luật.

Sau vụ việc liên quan nhóm Ngũ hổ tướng, PC05 - Công an TPHCM đã phát đi thông báo cảnh báo hành vi quảng cáo đánh bạc trá hình. Trong đó, nhấn mạnh quảng cáo cờ bạc là vi phạm pháp luật.

Các thủ đoạn thường gặp của hành vi quảng cáo đánh bạc trá hình là tạo các trang mạng xã hội đa chủ đề và lồng ghép quảng cáo ký hiệu, hình ảnh liên quan cờ bạc. Các đối tượng thường sử dụng sức ảnh hưởng của người nổi tiếng, nghệ sĩ, KOL để quảng cáo.

Cơ quan công an khẳng định hành vi quảng cáo cá cược trái phép bị cấm tại Việt Nam. Người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền lớn, thậm chí bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

“Cờ bạc là tệ nạn xã hội, quảng cáo cờ bạc là tiếp tay cái xấu. Người dân cần chủ động thông báo thủ đoạn này đến ngay người thân, bạn bè, gia đình để nắm và phòng ngừa, lên án các hành vi tiếp tay cho tệ nạn và trào lưu xấu, vi phạm pháp luật. Không tham gia, không tiếp tay cho các tệ nạn xã hội trên mạng”, PC05 khuyến cáo.

Gỡ bỏ clip, vẫn có thể bị xử lý

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, một chuyên gia pháp lý cho rằng, quảng cáo cho hành vi đánh bạc trái phép không chỉ vi phạm pháp luật hành chính mà trong một số trường hợp có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 7 Luật Quảng cáo, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép là hành vi cấm kinh doanh nên cũng không được phép quảng cáo. Hành vi quảng cáo cho các website, ứng dụng có tính chất cờ bạc là vi phạm pháp luật.

Thực hiện hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật, quảng cáo các hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cấm kinh doanh là vi phạm luật quảng cáo, tùy vào tính chất mức độ mà người vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu bị phạt rồi mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Riêng hành vi quảng cáo trái phép, người thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Theo đó, quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo.

Ngoài ra Luật an ninh mạng cũng nghiêm cấm hành vi đưa thông tin về lô đề, cờ bạc lên không gian mạng, người thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp hành vi chưa bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chưa bị kết án, vi phạm lần đầu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm e khoản 1 khoản 3 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 37 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Theo đó, việc quảng cáo cờ bạc cho trang web cá độ thông qua việc lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để tuyên truyền, cung cấp, chia sẻ thông tin, quảng bá hình ảnh phục vụ cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nếu không bị xử phạt theo luật quảng cáo thì vẫn có thể có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông với mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Mức phạt tiền này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức (theo khoản 3 Điều 4 Nghị định 15/2020/NĐ-CP).

Trường hợp đã bị phạt vi phạm hành chính rồi mà còn tiếp tục thực hiện hành vi quảng cáo cho hoạt động cờ bạc hoặc đưa thông tin trái phép về hoạt động cờ bạc thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội đưa thông tin trái phép lên mạng internet theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

Với vụ việc MV ca nhạc của rapper RichChoi, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ nội dung clip, xác định những thông tin trong clip có phải là thông tin cờ bạc hay không, nếu có, việc đưa những thông tin này có chủ đích hay không, có tính chất quảng cáo hay không, ai là người lên ý tưởng và thực hiện hành vi đưa thông tin về cờ bạc trong MV? Nếu hành vi đưa thông tin về cờ bạc mà không nhằm mục đích quảng cáo sẽ bị phạt vi phạm hành chính đến 20.000.000 đồng, nếu có mục đích quảng cáo phạt đến 100.000.000 đồng. Thậm chí nếu có hành vi liên kết móc nối, thỏa thuận ăn chia với nhà cái còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

RichChoi, tên thật Lê Anh Đức, sinh năm 1999 tại Hà Nội, được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi Á quân chương trình King of Rap năm 2020. Thời gian hoạt động trong giới underground, RichChoi vướng nhiều tranh cãi. Xuất thân từ rap diss, nam rapper nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với các nghệ sĩ khác, trong đó có trận rap battle nổi tiếng với B Ray. Năm 2018, nhóm của RichChoi xảy ra xô xát với nhóm của rapper Kancc khiến một người bị thương phải nhập viện. Năm 2019, RichChoi tiếp tục gây phẫn nộ khi quay MV trong một phòng học tại Hà Nội. Video ghi lại cảnh nam rapper cùng bạn bè xả rác, vẽ bậy và vứt tàn thuốc trong lớp học. Khi bị nghi đốt sách giáo khoa, RichChoi phản hồi với thái độ giễu cợt, nói rằng hành động này nhằm “giúp các em hóa vàng sách vở, giảm áp lực học tập”. Nam rapper sau đó tiếp tục gây tranh cãi khi tung một bản rap diss có nội dung xúc phạm nhóm BLACKPINK, trong đó có đoạn rap mang tính quấy rối nhắm vào thành viên Jisoo. Vụ việc khiến cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc Hàn Quốc tại nhiều quốc gia phản ứng, thậm chí một trang thông tin tại Hàn Quốc nhắc đến RichChoi khi đưa tin về sự việc.