Xã hội

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc lô, đề liên tỉnh có quy mô lớn

Lực lượng chức năng Quảng Trị vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc lô, đề liên tỉnh có quy mô lớn, bắt 5 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 17/01, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp Công an các xã Lệ Ninh, Trường Ninh, Ninh Châu (tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Khe Tre (TP. Huế) triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

z7440359014599-e7d2a9c87c931cbcb10a48174495dd25.jpg
Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Được biết, đường dây đánh bạc này hoạt động dưới hình thức ghi số lô, số đề, do Nguyễn Bá Hưng (SN 1992, trú xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị) và Huỳnh Minh Quốc Pháp (SN 1995, trú xã Khe Tre, TP. Huế) cầm đầu.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã triệu tập, làm rõ 5 đối tượng liên quan. Bước đầu xác định, từ tháng 12/2025 đến nay, số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc khoảng 2 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Xem thêm video triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở Lào Cai:

(Nguồn: Truyền hình tỉnh Lào Cai)
