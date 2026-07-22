Đồng Tháp: Doanh nghiệp mới thành lập trúng gói đèn LED hơn 1,1 tỷ đồng

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Kinh tế xã Hòa Long (tỉnh Đồng Tháp) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu phi tư vấn số 01: Thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED chợ mới và khu chợ cũ xã Hòa Long.
Theo Quyết định số 127/QĐ-PKT ngày 14/7/2026, Công ty TNHH Điện nước Lai Vung được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.146.999.000 đồng, thấp hơn giá dự toán 1.207.367.000 đồng khoảng 60.368.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm gần 5%.
Mức tiết kiệm này phù hợp với định hướng nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu theo Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính về tăng cường tiết kiệm trong hoạt động đấu thầu.
Doanh nghiệp mới thành lập trúng gói thầu đầu tiên
Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Điện nước Lai Vung (mã số thuế 1402227891) có địa chỉ tại 872B, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, do ông Nguyễn Thành Nhân làm Giám đốc.
Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4/2026. Tính đến thời điểm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và cũng là gói thầu đầu tiên được công bố trúng thầu.
Tiến độ thực hiện giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu
Một điểm đáng chú ý trong hồ sơ công khai là sự thay đổi về thời gian thực hiện gói thầu.
Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày. Tuy nhiên, tại Quyết định số 127/QĐ-PKT ngày 14/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện được xác định là 15 ngày, giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu.
Việc điều chỉnh tiến độ từ 30 ngày xuống còn 15 ngày được thể hiện trong hồ sơ công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Cần làm rõ căn cứ đánh giá năng lực và việc điều chỉnh tiến độ
Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng đối với doanh nghiệp mới thành lập, chủ đầu tư cần có đầy đủ căn cứ để đánh giá năng lực nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Theo luật sư Hương, Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào các tiêu chí được nêu trong hồ sơ mời thầu, bao gồm năng lực, kinh nghiệm, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và các nội dung liên quan khác.
Đối với nhà thầu mới thành lập, chủ đầu tư cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh việc đánh giá năng lực như hợp đồng tương tự (nếu có), năng lực nhân sự, máy móc, thiết bị và các tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đây là cơ sở để bảo đảm tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu cũng như phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát khi cần thiết.
Liên quan đến việc rút ngắn thời gian thực hiện gói thầu, luật sư Hương cho rằng việc điều chỉnh tiến độ cần có căn cứ cụ thể, được thể hiện trong hồ sơ của gói thầu và bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, luật sư dẫn Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu nghiêm cấm việc hợp thức hóa hồ sơ đối với các công việc đã thực hiện nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong đầu tư công.
Theo luật sư Hương, việc công khai đầy đủ căn cứ đánh giá năng lực nhà thầu cũng như lý do điều chỉnh tiến độ sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, tổ chức và người dân thực hiện quyền giám sát theo quy định.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.