Đồng Tháp: Doanh nghiệp mới thành lập trúng gói đèn LED hơn 1,1 tỷ đồng

Công ty TNHH Điện nước Lai Vung được chỉ định gói thay thế đèn LED hơn 1,1 tỷ đồng tại xã Hòa Long; thời gian thực hiện được điều chỉnh từ 30 xuống 15 ngày.

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Phòng Kinh tế xã Hòa Long (tỉnh Đồng Tháp) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu phi tư vấn số 01: Thay thế hệ thống chiếu sáng công cộng bằng đèn LED chợ mới và khu chợ cũ xã Hòa Long.

Theo Quyết định số 127/QĐ-PKT ngày 14/7/2026, Công ty TNHH Điện nước Lai Vung được lựa chọn thực hiện gói thầu với giá trúng thầu 1.146.999.000 đồng, thấp hơn giá dự toán 1.207.367.000 đồng khoảng 60.368.000 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm gần 5%.

Mức tiết kiệm này phù hợp với định hướng nâng cao hiệu quả công tác lựa chọn nhà thầu theo Công văn số 5557/BTC-QLĐT của Bộ Tài chính về tăng cường tiết kiệm trong hoạt động đấu thầu.

Doanh nghiệp mới thành lập trúng gói thầu đầu tiên

Theo dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Điện nước Lai Vung (mã số thuế 1402227891) có địa chỉ tại 872B, ấp Tân Lợi, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, do ông Nguyễn Thành Nhân làm Giám đốc.

Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 4/2026. Tính đến thời điểm công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, đây là gói thầu đầu tiên doanh nghiệp tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và cũng là gói thầu đầu tiên được công bố trúng thầu.

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày. Nguồn: MSC

Tiến độ thực hiện giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu

Một điểm đáng chú ý trong hồ sơ công khai là sự thay đổi về thời gian thực hiện gói thầu.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày. Tuy nhiên, tại Quyết định số 127/QĐ-PKT ngày 14/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện được xác định là 15 ngày, giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu.

Việc điều chỉnh tiến độ từ 30 ngày xuống còn 15 ngày được thể hiện trong hồ sơ công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Quyết định số 127/QĐ-PKT ngày 14/7/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện được xác định là 15 ngày, giảm một nửa so với kế hoạch ban đầu. Nguồn: MSC

Cần làm rõ căn cứ đánh giá năng lực và việc điều chỉnh tiến độ

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng đối với doanh nghiệp mới thành lập, chủ đầu tư cần có đầy đủ căn cứ để đánh giá năng lực nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo luật sư Hương, Điều 80 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào các tiêu chí được nêu trong hồ sơ mời thầu, bao gồm năng lực, kinh nghiệm, nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công và các nội dung liên quan khác.

Đối với nhà thầu mới thành lập, chủ đầu tư cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ chứng minh việc đánh giá năng lực như hợp đồng tương tự (nếu có), năng lực nhân sự, máy móc, thiết bị và các tài liệu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đây là cơ sở để bảo đảm tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu cũng như phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát khi cần thiết.

Liên quan đến việc rút ngắn thời gian thực hiện gói thầu, luật sư Hương cho rằng việc điều chỉnh tiến độ cần có căn cứ cụ thể, được thể hiện trong hồ sơ của gói thầu và bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, luật sư dẫn Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đầu tư xây dựng và hoạt động đấu thầu. Chỉ thị yêu cầu nghiêm cấm việc hợp thức hóa hồ sơ đối với các công việc đã thực hiện nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và hiệu quả trong đầu tư công.

Theo luật sư Hương, việc công khai đầy đủ căn cứ đánh giá năng lực nhà thầu cũng như lý do điều chỉnh tiến độ sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà thầu, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, tổ chức và người dân thực hiện quyền giám sát theo quy định.