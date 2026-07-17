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Bạn đọc - Phản biện

Đồng Tháp: Công ty Vạn Tường trúng gói sửa trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2

Gói thầu xây lắp hơn 600 triệu đồng tại Đồng Tháp vừa được giao cho Công ty Vạn Tường theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Hữu Thông

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc phục vụ Đội Quản lý thị trường số 2. Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, không qua mạng.

Theo Quyết định số 183/QĐ-QLTT ngày 30/6/2026 do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Văn Nguyện ký, dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Đảng ủy Phường 3 (cũ) cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp để bố trí Đội Quản lý thị trường số 2 có tổng dự toán 688.481.555 đồng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2026.

Trong đó, Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá dự toán 649.695.584 đồng, được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng.

Đến ngày 10/7/2026, Chi cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện tiếp tục ký Quyết định số 186/QĐ-QLTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu này.

Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kỹ thuật Vạn Tường (mã số thuế 1301121232), có trụ sở tại số 16/1, ấp Tân An Thượng, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp do bà Phạm Thùy Trang làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo quyết định phê duyệt, giá trúng thầu là 617.210.000 đồng, thực hiện theo hợp đồng trọn gói với thời gian 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

So với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu, giá trúng thấp hơn 32.485.584 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%. Việc phê duyệt kết quả được thực hiện trên cơ sở biên bản thương thảo hợp đồng ngày 7/7/2026 và tờ trình thẩm định của Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Chi cục.

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Nguồn MSC

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đến giữa tháng 7/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kỹ thuật Vạn Tường đã tham gia 65 gói thầu.

Trong số này, doanh nghiệp trúng 31 gói, trượt 30 gói, 1 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt hơn 5,1 tỷ đồng.

Dữ liệu cũng cho thấy phần lớn các gói thầu trúng của doanh nghiệp thuộc nhóm chỉ định thầu rút gọn. Điển hình như: Tại Phòng Kinh tế xã Mộc Hóa, doanh nghiệp tham gia và trúng 7/7 gói thầu, đạt tỷ lệ 100%; giá trúng tại các gói này bằng giá dự toán.

Tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thới Sơn, doanh nghiệp tham gia 4 gói và đều trúng thầu. Theo dữ liệu công khai, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán bình quân khoảng 98,5%. Trong số đó có gói thi công xây dựng trị giá 631,461 triệu đồng được công bố vào ngày 10/6/2026 và một gói thi công xây dựng khác trị giá hơn 1,32 tỷ đồng được thực hiện vào cuối năm 2025.

Ngoài gói thầu vừa được chỉ định tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp này còn ghi nhận trúng một số gói thầu quy mô nhỏ tại địa bàn Đồng Tháp. Đơn cử, tháng 5/2026, doanh nghiệp trúng gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng do Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Sơn mời thầu với giá 41,535 triệu đồng. Đầu năm 2026, doanh nghiệp cũng trúng gói Thi công cải tạo, nâng cấp cổng, hàng rào, nhà bảo vệ bệnh viện do Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang làm chủ đầu tư với giá 490 triệu đồng.

Bên cạnh các gói thầu đã trúng, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng cho thấy doanh nghiệp đã trượt 30 gói thầu trong tổng số 65 gói tham gia. Các gói không trúng chủ yếu thuộc hình thức đấu thầu rộng rãi, trong đó có một số gói thi công xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong mời thầu trong năm 2025 và gói sửa chữa trường mầm non do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy tổ chức.

HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT

Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.

Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.

Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.

Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.

#Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kỹ thuật Vạn Tường #Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp #chỉ định thầu rút gọn #gói thầu cải tạo trụ sở #cải tạo trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2

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