Đồng Tháp: Công ty Vạn Tường trúng gói sửa trụ sở Đội Quản lý thị trường số 2

Gói thầu xây lắp hơn 600 triệu đồng tại Đồng Tháp vừa được giao cho Công ty Vạn Tường theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc phục vụ Đội Quản lý thị trường số 2. Gói thầu được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, không qua mạng.

Theo Quyết định số 183/QĐ-QLTT ngày 30/6/2026 do Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Văn Nguyện ký, dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Đảng ủy Phường 3 (cũ) cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp để bố trí Đội Quản lý thị trường số 2 có tổng dự toán 688.481.555 đồng, sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2026.

Trong đó, Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá dự toán 649.695.584 đồng, được lựa chọn theo hình thức chỉ định thầu rút gọn trong nước, không qua mạng.

Đến ngày 10/7/2026, Chi cục trưởng Huỳnh Văn Nguyện tiếp tục ký Quyết định số 186/QĐ-QLTT phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu này.

Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kỹ thuật Vạn Tường (mã số thuế 1301121232), có trụ sở tại số 16/1, ấp Tân An Thượng, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long. Doanh nghiệp do bà Phạm Thùy Trang làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Theo quyết định phê duyệt, giá trúng thầu là 617.210.000 đồng, thực hiện theo hợp đồng trọn gói với thời gian 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

So với giá gói thầu được phê duyệt ban đầu, giá trúng thấp hơn 32.485.584 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm khoảng 5%. Việc phê duyệt kết quả được thực hiện trên cơ sở biên bản thương thảo hợp đồng ngày 7/7/2026 và tờ trình thẩm định của Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Chi cục.

Nguồn MSC

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đến giữa tháng 7/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Kỹ thuật Vạn Tường đã tham gia 65 gói thầu.

Trong số này, doanh nghiệp trúng 31 gói, trượt 30 gói, 1 gói chưa có kết quả và 3 gói bị hủy. Tổng giá trị các gói thầu trúng đạt hơn 5,1 tỷ đồng.

Dữ liệu cũng cho thấy phần lớn các gói thầu trúng của doanh nghiệp thuộc nhóm chỉ định thầu rút gọn. Điển hình như: Tại Phòng Kinh tế xã Mộc Hóa, doanh nghiệp tham gia và trúng 7/7 gói thầu, đạt tỷ lệ 100%; giá trúng tại các gói này bằng giá dự toán.

Tại Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Thới Sơn, doanh nghiệp tham gia 4 gói và đều trúng thầu. Theo dữ liệu công khai, tỷ lệ giá trúng thầu so với giá dự toán bình quân khoảng 98,5%. Trong số đó có gói thi công xây dựng trị giá 631,461 triệu đồng được công bố vào ngày 10/6/2026 và một gói thi công xây dựng khác trị giá hơn 1,32 tỷ đồng được thực hiện vào cuối năm 2025.

Ngoài gói thầu vừa được chỉ định tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp này còn ghi nhận trúng một số gói thầu quy mô nhỏ tại địa bàn Đồng Tháp. Đơn cử, tháng 5/2026, doanh nghiệp trúng gói Tư vấn giám sát thi công xây dựng do Văn phòng HĐND và UBND xã Kim Sơn mời thầu với giá 41,535 triệu đồng. Đầu năm 2026, doanh nghiệp cũng trúng gói Thi công cải tạo, nâng cấp cổng, hàng rào, nhà bảo vệ bệnh viện do Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang làm chủ đầu tư với giá 490 triệu đồng.

Bên cạnh các gói thầu đã trúng, dữ liệu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng cho thấy doanh nghiệp đã trượt 30 gói thầu trong tổng số 65 gói tham gia. Các gói không trúng chủ yếu thuộc hình thức đấu thầu rộng rãi, trong đó có một số gói thi công xây dựng do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Huy Phong mời thầu trong năm 2025 và gói sửa chữa trường mầm non do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Cai Lậy tổ chức.