Bạn đọc - Phản biện

Đấu thầu tại Tây Ninh: Làm sao để ngăn chặn tình trạng "nhà thầu thân quen"? [Kỳ 3]

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1682 tại Tây Ninh, việc giám sát chặt chẽ công tác lựa chọn nhà thầu là yếu tố then chốt để đảm bảo minh bạch ngân sách.

Hải Đăng-Hữu Thông

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sau khi Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh năm 2025 có hiệu lực, các xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều xã cũ. Việc tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng, trường học tại các đơn vị hành chính mới là cần thiết, tuy nhiên công tác lựa chọn nhà thầu cần phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu 2023.

Trở lại trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên, không chỉ tại các trường mầm non, doanh nghiệp này còn được tin tưởng giao thi công các công trình hạ tầng hành chính. Cụ thể, tại gói thầu "Cải tạo sửa chữa Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh", tổng giá trị xây lắp là 1.005.441.000 đồng. Tại Quyết định số 919/QĐ-PKT ngày 17/12/2025, đơn vị nhận thi công là Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên.

Nguồn MSC

Tại gói thầu "Thi công Sửa chữa đường liên ấp (từ cầu Bình Hiệp đến kênh 364)" do Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp làm chủ đầu tư. Với giá trị trúng thầu 1.874.670.035 đồng , Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên trúng thầu theo Quyết định số 223/QĐ-BQLDA ngày 18/03/2026 do Giám đốc Lê Văn Trung ký.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư. Khi một địa phương vừa mới sáp nhập, việc giám sát các gói thầu chỉ định thầu rút gọn là cực kỳ quan trọng để tránh thất thoát ngân sách. Các chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình, tránh để dư luận nghi ngại về việc ưu ái cho các 'nhà thầu thân quen'."

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc nhà thầu liên tục trúng thầu sát giá dự toán sẽ không tạo ra động lực cạnh tranh cho các đơn vị khác tham gia. Điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và tính minh bạch của thị trường đấu thầu địa phương.

Trong bối cảnh tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng sau sáp nhập, các cơ quan chức năng cần tăng cường hậu kiểm đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp của Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên nói riêng và các nhà thầu xây lắp địa phương nói chung, nhằm đảm bảo mỗi đồng vốn đầu tư đều mang lại hiệu quả cao nhất.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

#Minh bạch trong đấu thầu công #Giám sát chọn nhà thầu sau sáp nhập #Vai trò của Luật Đấu thầu 2023 #Nguy cơ ưu ái nhà thầu quen #Tác động của cạnh tranh không lành mạnh #Chất lượng và hiệu quả đầu tư công

Bài liên quan

Công ty Ngân Kiên: Trúng thầu "sát nút" tại các trường mầm non ở Tây Ninh [Kỳ 1]

Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên liên tiếp trúng nhiều gói thầu sửa chữa trường học tại Tây Ninh với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức 0 đồng hoặc rất thấp.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên (địa chỉ tại ấp Kênh Văn Phòng, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh; mã số thuế 1101922517) do ông Nguyễn Võ Trung Hiếu làm Giám đốc là đơn vị xây lắp có hoạt động dày tại địa bàn tỉnh Tây Ninh sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính năm 2025. Đáng chú ý, doanh nghiệp này đang sở hữu một "kịch bản" trúng thầu khá đặc biệt tại các trường mầm non với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần như bằng không.

Điển hình là tại Trường Mầm non Hương Sen (xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh). Tại gói thầu "Thi công Công trình Trường Mầm non Hương Sen - Sơn, sửa khu hành chính, nhà ăn, vệ sinh và chống dột phòng học", giá gói thầu được xác định là 433.755.000 đồng. Sau quá trình thương thảo, tại Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 65/QĐ-MNHS ngày 18/12/2025 do Hiệu trưởng Lưu Thị Hồng ký, Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên đã được phê duyệt trúng thầu với đúng mức giá 433.755.000 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm tại gói thầu này là 0 đồng.

Xem chi tiết

Công ty Ngân Kiên: "Lực bất tòng tâm" khi bước ra biển lớn? [Kỳ 2]

Dù trúng thầu dày đặc tại các trường học ở Tây Ninh, nhưng khi tham gia các gói thầu quy mô lớn hơn đòi hỏi năng lực khắt khe, Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên lại bộc lộ sự hạn chế.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, sự tương phản trong kết quả đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên giữa các gói thầu cơ sở và các gói thầu cạnh tranh quy mô lớn đang trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi dễ dàng sở hữu các gói thầu chỉ định tại các xã, nhà thầu này lại vấp phải rào cản lớn về năng lực khi tham dự thầu ở cấp cao hơn.

Cụ thể, tại gói thầu "Thi công xây dựng" thuộc dự án "Sửa chữa bờ Nam kênh T5 (sông Vàm Cỏ Tây - kênh Bo Bo)" do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư (Mã TBMT: IB2500464401). Đây là gói thầu xây lắp có giá 6.980.313.000 đồng.

Xem chi tiết

Đồng Tháp chốt gói thầu xây trường học hơn 11 tỷ: Nhà thầu giá thấp nhất bị loại

Công ty TNHH MTV XD Hướng Phát là nhà thầu chào giá thấp nhất nhưng đã bị loại ngay từ vòng đầu do hồ sơ dự thầu điện tử không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ...

Trường Tiểu học Long Hậu 1

Dự án Trường Tiểu học Long Hậu 1 tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu cho gói xây lắp chính với giá trúng thầu gần 11,8 tỷ đồng. Kết quả cho thấy Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Gia Phát là nhà thầu duy nhất vượt qua toàn bộ quá trình đánh giá, trong khi nhà thầu chào giá thấp nhất cùng bốn nhà thầu còn lại đều bị loại qua các vòng sàng lọc nghiêm ngặt.

Xem chi tiết

