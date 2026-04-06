Đấu thầu tại Tây Ninh: Làm sao để ngăn chặn tình trạng "nhà thầu thân quen"? [Kỳ 3]

Sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 1682 tại Tây Ninh, việc giám sát chặt chẽ công tác lựa chọn nhà thầu là yếu tố then chốt để đảm bảo minh bạch ngân sách.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sau khi Nghị quyết số 1682/NQ-UBTVQH15 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Tây Ninh năm 2025 có hiệu lực, các xã mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập nhiều xã cũ. Việc tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án hạ tầng, trường học tại các đơn vị hành chính mới là cần thiết, tuy nhiên công tác lựa chọn nhà thầu cần phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Đấu thầu 2023.

Trở lại trường hợp Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên, không chỉ tại các trường mầm non, doanh nghiệp này còn được tin tưởng giao thi công các công trình hạ tầng hành chính. Cụ thể, tại gói thầu "Cải tạo sửa chữa Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tân Thạnh", tổng giá trị xây lắp là 1.005.441.000 đồng. Tại Quyết định số 919/QĐ-PKT ngày 17/12/2025, đơn vị nhận thi công là Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên.

Tại gói thầu "Thi công Sửa chữa đường liên ấp (từ cầu Bình Hiệp đến kênh 364)" do Ban Quản lý dự án xã Bình Hiệp làm chủ đầu tư. Với giá trị trúng thầu 1.874.670.035 đồng , Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên trúng thầu theo Quyết định số 223/QĐ-BQLDA ngày 18/03/2026 do Giám đốc Lê Văn Trung ký.

Chia sẻ về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025 đã quy định rất rõ về trách nhiệm của chủ đầu tư. Khi một địa phương vừa mới sáp nhập, việc giám sát các gói thầu chỉ định thầu rút gọn là cực kỳ quan trọng để tránh thất thoát ngân sách. Các chủ đầu tư cần nâng cao trách nhiệm giải trình, tránh để dư luận nghi ngại về việc ưu ái cho các 'nhà thầu thân quen'."

Cùng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ cho rằng, việc nhà thầu liên tục trúng thầu sát giá dự toán sẽ không tạo ra động lực cạnh tranh cho các đơn vị khác tham gia. Điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và tính minh bạch của thị trường đấu thầu địa phương.

Trong bối cảnh tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng sau sáp nhập, các cơ quan chức năng cần tăng cường hậu kiểm đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp của Công ty TNHH Xây dựng Ngân Kiên nói riêng và các nhà thầu xây lắp địa phương nói chung, nhằm đảm bảo mỗi đồng vốn đầu tư đều mang lại hiệu quả cao nhất.

