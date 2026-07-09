Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc - Phản biện

Phương Phương Thịnh trúng hai gói thầu giao thông hơn 10 tỷ trong một ngày

Dù đấu thầu rộng rãi, 2 gói thầu giao thông hơn 10 tỷ tại phường Long Khánh chỉ có Công ty Phương Phương Thịnh tham dự và trúng thầu với tiết kiệm nhỏ giọt.

Đông Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Khánh, TP Đồng Nai vừa hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu cho hai gói thầu xây lắp thuộc lĩnh vực giao thông công cộng. Đáng chú ý, cả hai gói thầu này đều ghi nhận chỉ có một doanh nghiệp tham gia nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá sát nút giá dự toán, để lại tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước ở mức nhỏ giọt.

Trúng 2 gói thầu trong một ngày với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dưới 0,5%

Cụ thể, tại Gói thầu số 6: Xây dựng (Bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công) thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Lý Tự Trọng (Mã số E-TBMT: IB2600306776), giá gói thầu được đưa ra là 7.197.733.462 đồng. Trong vai trò là nhà thầu duy nhất tham gia nộp hồ sơ, Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh đã trúng thầu với giá 7.188.000.000 đồng. Sau đấu thầu, dòng vốn ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được xấp xỉ 9.733.462 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp khoảng 0,14%. Gói thầu này được phê duyệt theo Quyết định số 167/QĐ-KTHTĐT ngày 02/07/2026 do Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Khánh - Trần Huỳnh Dũ ký. Trước đó, dự án được Chủ tịch UBND phường Long Khánh - Tăng Quốc Lập ký quyết định phê duyệt số 1059/QĐ-UBND ngày 04/06/2026.

167.jpg
Quyết định số 167/QĐ-KTHTĐT. (Nguồn MSC)

Cùng ngày 02/07/2026, Trưởng phòng Trần Huỳnh Dũ tiếp tục ký Quyết định số 168/QĐ-KTHTĐT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 (Xây dựng) thuộc dự án Duy tu, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng trên địa bàn phường Long Khánh (Mã số E-TBMT: IB2600285016). Gói thầu này có giá dự toán là 2.953.270.933 đồng. Tương tự kịch bản trước, Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh một mình tham gia và trúng thầu với giá 2.939.000.000 đồng. Con số tiết kiệm cho công quỹ đạt xấp xỉ 14.270.933 đồng, tương ứng tỷ lệ khoảng 0,48%. Dự án này có quyết định phê duyệt ban đầu số 902/QĐ-UBND ngày 22/04/2026 do Chủ tịch UBND phường Long Khánh - Tăng Quốc Lập ký phê duyệt.

sua-duong-long-khanh.jpg
Quyết định số 168/QĐ-KTHTĐT. (Nguồn MSC)

Sự trùng khớp từ các đơn vị tư vấn trung gian

Ngoài việc cùng được phê duyệt trong một ngày và cùng chung một đơn vị trúng thầu, hai gói thầu trên còn có sự xuất hiện đồng bộ của các đơn vị tư vấn độc lập. Toàn bộ quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) đều được thực hiện bởi Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC. Đơn vị này đã ban hành Báo cáo đánh giá số 45 và Báo cáo số 46 vào cùng ngày 01/07/2026. Ở khâu thẩm định, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Ngân Anh Phát cũng lập Báo cáo thẩm định số 198 và Báo cáo số 199 vào cùng ngày 02/07/2026 để làm cơ sở cho chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH Một thành viên Phương Phương Thịnh (Mã số thuế: 3602602293, địa chỉ tại Khu Phố 11, Phường Long Khánh, TP Đồng Nai) là một cái tên quen thuộc tại thị trường đầu tư công địa phương. Doanh nghiệp này từng tham gia tổng cộng 140 gói thầu, trúng 84 gói thầu với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng 472.753.324.663 đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp có mối quan hệ thường xuyên với Công ty TNHH Thương mại Xây dựng DC khi từng dự thầu 12 gói thầu do đơn vị tư vấn này làm bên mời thầu và ghi nhận kết quả trúng 6 gói thầu.

Bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả dòng vốn

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ việc các gói thầu tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng công khai nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ là tình huống được pháp luật cho phép xử lý tiếp tục đánh giá. Tuy nhiên, khi hiện tượng này diễn ra liên tiếp tại nhiều dự án giao thông trên cùng một địa bàn và đem lại tỷ lệ tiết kiệm ngân sách dưới mức 0,5%, dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi về tính cạnh tranh thực chất của hồ sơ mời thầu.

Dòng vốn đầu tư công cần được tối ưu hóa thông qua cơ chế thị trường bình đẳng, sòng phẳng nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho ngân sách nhà nước. Khi một nhà thầu liên tục "độc diễn" trúng thầu sát giá, trách nhiệm giải trình về việc khảo sát giá dự toán cũng như việc lập hồ sơ mời thầu có thông thoáng, khách quan hay không cần được người đứng đầu cơ sở xem xét một cách nghiêm túc, thấu đáo để tránh các rào cản vô hình làm giảm sức hút đối với các nhà thầu có năng lực khác.

TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM TÍNH CẠNH TRANH VÀ HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

Theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật 90/2025/QH15), mục tiêu cốt lõi của công tác đấu thầu là bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, chủ đầu tư và bên mời thầu có trách nhiệm xây dựng hồ sơ mời thầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, tuyệt đối không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Đối với trường hợp đến thời điểm đóng thầu chỉ có một nhà thầu tham gia nộp hồ sơ, Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC đã quy định rõ quy trình xử lý tình huống nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng và giá trị pháp lý của gói thầu. Chủ đầu tư có quyền gia hạn thời điểm đóng thầu để tăng thêm số lượng nhà thầu hoặc cho phép mở thầu ngay để tiến hành đánh giá hồ sơ. Tuy nhiên, dù xử lý theo phương án nào, hồ sơ dự thầu của nhà thầu duy nhất vẫn phải trải qua đầy đủ các bước đánh giá khắt khe về năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự và giải pháp tài chính.

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 5557/BTC cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với các gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hoặc các gói thầu thường xuyên chỉ có một nhà thầu trúng thầu. Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của giá dự toán gói thầu, chất lượng của đơn vị tư vấn thẩm định, đồng thời phải có giải pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ tiết kiệm ngân sách, bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương.

#Thầu công trình giao thông #Tiết kiệm ngân sách thấp #Chống độc quyền trong đấu thầu #Vai trò của các đơn vị tư vấn #Quản lý và trách nhiệm trong đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc - Phản biện

Đồng Nai: Hiệu quả tiết kiệm từ gói thầu sửa chữa sạt lở tại xã Đăk Ơ

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn gói thầu sửa chữa sạt lở hạ tầng tại thôn Đăk Lim xã Đăk Ơ ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt mức cao xấp xỉ 6,83%

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý và giải ngân vốn đầu tư công tại cơ sở luôn đòi hỏi sự công khai, minh bạch nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Tại TP Đồng Nai, việc triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở đang được các cấp chính quyền tập trung thực hiện theo đúng các định hướng chỉ đạo của Chính phủ về triệt để tiết kiệm và phòng chống lãng phí.

Điển hình tại xã Đăk Ơ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đăk Ơ - Lê Thị Huệ đã ký Quyết định số 152/QĐ-TTDVTH-ĐT ngày 29/06/2026 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây dựng thuộc dự án Sửa chữa sạt lở đường, tuyến mương, cống thoát nước thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ. Gói thầu này có giá dự toán ban đầu được xác định là 2.417.844.832 đồng. Sau quá trình tổ chức đấu thầu công khai, đơn vị trúng thầu được xác định là Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Khánh Thịnh với giá trúng thầu 2.252.823.531 đồng. Như vậy, thông qua công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng, ngân sách nhà nước đã tiết kiệm được 165.021.301 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 6,83%. Nguồn vốn thực hiện dự án này được trích từ Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm nhanh chóng ổn định đời sống dân sinh.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Phú Riềng: Liên danh Trường THCS Bù Nho trúng gói thầu hơn 6,45 tỷ đồng

Dù đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng gói thầu xây dựng nâng cấp Trường THCS Bù Nho xã Phú Riềng hơn 6,5 tỷ chỉ thu hút một liên danh tham dự rồi trúng thầu.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 25/06/2026, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Phú Riềng - Nguyễn Trí Hoàng đã ký Quyết định số 180/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng + Thiết bị thuộc dự án Xây dựng 06 phòng học và hoàn thiện cơ sở vật chất Trường THCS Bù Nho. Dự án này trước đó đã được phê duyệt căn cứ theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 10/06/2026 do Chủ tịch UBND xã Phú Riềng - Nguyễn Danh Tùng ký, nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng cấp đồng bộ hạ tầng giáo dục cấp cơ sở. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Số liệu dự toán và thực trạng cạnh tranh tại gói thầu trường học

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

Nhà thầu Bình Thắng trúng gói xây lắp giao thông hơn 2,5 tỷ tại xã Phú Trung

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Trung phê duyệt gói thầu xây lắp hơn 2,5 tỷ đồng cho nhà thầu Bình Thắng với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách nhà nước đạt 1,05%.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, công tác quản lý và phân bổ dòng vốn đầu tư công tại hạ tầng cấp cơ sở luôn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa tính tuân thủ pháp lý và hiệu quả kinh tế. Gói thầu thi công hạ tầng giao thông nông thôn vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu tại xã Phú Trung là một minh chứng cụ thể cho việc vận hành cơ chế đấu thầu qua mạng, đồng thời phản ánh rõ nét thực trạng biên độ tiết kiệm ngân sách ở mức hạn chế tại địa phương.

Kết quả lựa chọn nhà thầu tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Phú Trung

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới