Gói thầu sửa Trụ sở Đảng ủy xã Đinh Văn Lâm Hà về tay nhà thầu Hoàng Mạnh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Văn phòng Đảng ủy xã Đinh Văn Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa qua đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị công trình. Đây là gói thầu cốt lõi thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị Trụ sở Đảng ủy xã Đinh Văn Lâm Hà, có tổng mức đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Công trình này đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ tại địa phương, phục vụ đắc lực cho công tác vận hành hệ thống hành chính hai cấp (cấp Tỉnh và cấp Xã) theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới quy định.

Dựa trên Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 23-QĐ/VPĐU ban hành ngày 29/06/2026 do chánh văn phòng Trần Thanh Hưng ký, đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu là Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Mạnh. Giá dự toán của gói thầu được xác định ở mức 1.301.747.932 đồng. Đáng chú ý, giá trúng thầu được phê duyệt trùng khít hoàn toàn với giá gói thầu là 1.301.747.932 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ở mức 8%). Do biên độ chênh lệch giữa giá dự toán và giá trúng thầu bằng không, giá trị tiết kiệm cho ngân sách nhà nước thông qua hoạt động đấu thầu tại gói thầu này ghi nhận ở mức 0 đồng. Gói thầu được triển khai dưới hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, áp dụng loại hợp đồng trọn gói với tổng thời gian thực hiện kéo dài trong 120 ngày.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 23-QĐ/VPĐU. (Nguồn MSC)

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đơn vị được chỉ định thầu là một doanh nghiệp có vị thế và bề dày lịch sử hoạt động đáng nể tại địa bàn địa phương. Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Mạnh có mã số doanh nghiệp là 5800439211, được thành lập từ ngày 24/01/2005 có địa chỉ đăng ký trụ sở tại số T21, An Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Dữ liệu trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy nhà thầu này từng tham gia tổng cộng 184 gói thầu trên phạm vi toàn quốc, trong đó ghi nhận tỷ lệ trúng thầu rất cao với 142 gói trúng, 39 gói trượt và 3 gói chưa có kết quả công bố chính thức. Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của doanh nghiệp đạt khoảng 1.560.557.244.294 đồng. Trong đó, tổng giá trị các gói thầu trúng thầu với vai trò độc lập đạt xấp xỉ 641.951.623.501 đồng, và với vai trò liên danh đạt xấp xỉ 918.605.620.793 đồng. Bản đồ hoạt động của doanh nghiệp thể hiện tính tập trung mật độ cao khi có tới 140 gói thầu được thực hiện ngay tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thiết lập mối quan hệ kinh tế với 47 bên mời thầu và 50 chủ đầu tư khác nhau.

Mặc dù việc giá trúng thầu bằng giá dự toán phản ánh đúng bản chất đặc thù không qua cạnh tranh trực diện về giá của hình thức chỉ định thầu đúng quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ văn bản của gói thầu này lại xuất hiện một điểm cần lưu ý về mặt trình tự thời gian ban hành. Cụ thể, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 23-QĐ/VPĐU được ký ngày 29/06/2026. Tuy nhiên, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung số 22-QĐ/VPĐU (cùng do chánh văn phòng Trần Thanh Hưng ký duyệt) lại ghi ngày ký là 30/06/2026. Như vậy, quyết định ban hành kết quả lựa chọn đơn vị trúng thầu lại có ngày ký trước quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung một ngày.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung số 22-QĐ/VPĐU. (Nguồn MSC)

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập "việc tuân thủ chặt chẽ trình tự thời gian giữa các bước lập, duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt kết quả thầu là đòi hỏi bắt buộc nhằm bảo đảm tính liên tục và hợp pháp của hồ sơ đầu tư công". Chuyên gia này lưu ý rằng chủ đầu tư cần tiến hành rà soát kỹ lưỡng để xác định đây là lỗi kỹ thuật trong khâu soạn thảo, đánh máy văn bản hay có sự lệch pha trong quy trình vận hành hồ sơ, từ đó thực hiện đính chính kịp thời theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Dưới góc nhìn quản lý tài chính, chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu quy mô nhỏ thuộc thẩm quyền của cấp xã là giải pháp linh hoạt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặc biệt là các công trình sửa chữa công sở phục vụ mục tiêu cải cách hành chính địa phương. Tuy nhiên, do gói thầu không trải qua quá trình đấu giá cạnh tranh dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm đạt 0%, trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư trong việc giám sát chất lượng thi công, định mức vật tư và thanh quyết toán dòng vốn theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc siết chặt kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cũng như trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan chủ đầu tư tại các công trình đầu tư công cấp cơ sở.