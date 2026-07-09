Năng lực nhà thầu TTCOM trước gói thầu xây lắp tại xã Thuận Lợi

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ an sinh xã hội. Dự án mang tên Xây dựng mới bô rác ấp Thuận Phú 2 và nâng cấp, cải tạo bô rác ấp Thuận Hòa 1, được đầu tư nhằm hoàn thiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa bàn chính quyền xã.

Gói thầu Thi công xây dựng nói trên được tổ chức triển khai theo phương thức chỉ định thầu rút gọn. Giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.997.768.825 đồng. Qua quy trình thương thảo hợp đồng và thẩm định năng lực, kết quả lựa chọn nhà thầu được xác định với giá trúng thầu cụ thể là 1.937.835.000 đồng (số tiền này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ở mức 8%).

Như vậy, thông qua công tác thương thảo và phê duyệt giá, chủ đầu tư đã mang lại giá trị tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công của địa phương số tiền 59.933.825 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3,00%.

Quy trình tổ chức được thực hiện đồng bộ qua Quyết định số 151/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 26/06/2026 và Quyết định số 157/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 27/06/2026, đều do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi - Nguyễn Minh Tuấn ký phê duyệt, căn cứ trên báo cáo đánh giá năng lực độc lập của đơn vị tư vấn chuyên ngành.

Quyết định số 157/QĐ-TTDVTH. (Nguồn MSC)

Đơn vị được lựa chọn thực hiện công trình kỹ thuật này là Công ty TNHH đầu tư xây dựng TTCOM, sở hữu mã số doanh nghiệp 3801208076. Doanh nghiệp này đăng ký địa chỉ trụ sở chính thức tại Tổ 1, Khu phố Suối Cam, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai. Hệ thống thông tin dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, doanh nghiệp sở hữu một năng lực thi công tập trung cao tại địa bàn với lịch sử tham gia tổng cộng 15 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng thầu chính thức tại 14 gói thầu và chưa từng ghi nhận thông tin trượt thầu ở các dự án đã có kết quả.

Đáng chú ý, doanh nghiệp này từng có chuỗi thực hiện liên tiếp 5 gói thầu xây lắp và nâng cấp công ích tại Ban Quản lý Dự án khu vực Phú Riềng trên địa bàn TP Đồng Nai, với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng gần 12 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm bình quân thông qua đấu thầu rộng rãi dao động ở mức sát nút khoảng dưới 1%. Việc một đơn vị có thâm niên hoạt động tại địa phương tiếp tục được giao thực hiện dự án xây lắp bô rác nông thôn mới tại xã Thuận Lợi tạo ra nhiều kỳ vọng về tính khả thi và sự am hiểu địa bàn trong quá trình thi công thực địa.

Đánh giá dưới góc nhìn chuyên môn về hoạt động đầu tư công cấp cơ sở này, các chuyên gia kinh tế và luật sư chuyên ngành đấu thầu nhìn nhận công tác quản lý của chủ đầu tư đạt được các tiêu chuẩn về tính khẩn trương và hiệu quả tài chính. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc một gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn ở cấp xã đạt được tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thông qua thương thảo lên tới xấp xỉ 3,00% là kết quả rất tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của bên mời thầu trong việc chấp hành các hướng dẫn tiết kiệm chi tiêu công của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT.

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích thêm rằng gói thầu xây lắp hạ tầng bô rác công cộng có giá trị dự toán nằm dưới hạn mức 2 tỷ đồng, hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí pháp lý để áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo đúng quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Việc triển khai đúng trình tự pháp luật không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương mà còn sớm đưa công trình dân sinh vào vận hành, đáp ứng nhu cầu thu gom xử lý rác thải sinh hoạt bức thiết của người dân nông thôn.