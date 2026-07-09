Năng lực nhà thầu TTCOM trước gói thầu xây lắp tại xã Thuận Lợi

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ an sinh xã hội. Dự án mang tên Xây dựng mới bô rác ấp Thuận Phú 2 và nâng cấp, cải tạo bô rác ấp Thuận Hòa 1, được đầu tư nhằm hoàn thiện các tiêu chí về cảnh quan môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa bàn chính quyền xã.
Gói thầu Thi công xây dựng nói trên được tổ chức triển khai theo phương thức chỉ định thầu rút gọn. Giá gói thầu được phê duyệt tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.997.768.825 đồng. Qua quy trình thương thảo hợp đồng và thẩm định năng lực, kết quả lựa chọn nhà thầu được xác định với giá trúng thầu cụ thể là 1.937.835.000 đồng (số tiền này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng ở mức 8%).
Như vậy, thông qua công tác thương thảo và phê duyệt giá, chủ đầu tư đã mang lại giá trị tiết kiệm cho nguồn vốn đầu tư công của địa phương số tiền 59.933.825 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 3,00%.
Quy trình tổ chức được thực hiện đồng bộ qua Quyết định số 151/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ngày 26/06/2026 và Quyết định số 157/QĐ-TTDVTH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 27/06/2026, đều do Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thuận Lợi - Nguyễn Minh Tuấn ký phê duyệt, căn cứ trên báo cáo đánh giá năng lực độc lập của đơn vị tư vấn chuyên ngành.
Đơn vị được lựa chọn thực hiện công trình kỹ thuật này là Công ty TNHH đầu tư xây dựng TTCOM, sở hữu mã số doanh nghiệp 3801208076. Doanh nghiệp này đăng ký địa chỉ trụ sở chính thức tại Tổ 1, Khu phố Suối Cam, Phường Đồng Xoài, TP Đồng Nai. Hệ thống thông tin dữ liệu đấu thầu công khai cho thấy, doanh nghiệp sở hữu một năng lực thi công tập trung cao tại địa bàn với lịch sử tham gia tổng cộng 15 gói thầu, trong đó đã được công bố trúng thầu chính thức tại 14 gói thầu và chưa từng ghi nhận thông tin trượt thầu ở các dự án đã có kết quả.
Đáng chú ý, doanh nghiệp này từng có chuỗi thực hiện liên tiếp 5 gói thầu xây lắp và nâng cấp công ích tại Ban Quản lý Dự án khu vực Phú Riềng trên địa bàn TP Đồng Nai, với tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt khoảng gần 12 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm bình quân thông qua đấu thầu rộng rãi dao động ở mức sát nút khoảng dưới 1%. Việc một đơn vị có thâm niên hoạt động tại địa phương tiếp tục được giao thực hiện dự án xây lắp bô rác nông thôn mới tại xã Thuận Lợi tạo ra nhiều kỳ vọng về tính khả thi và sự am hiểu địa bàn trong quá trình thi công thực địa.
Đánh giá dưới góc nhìn chuyên môn về hoạt động đầu tư công cấp cơ sở này, các chuyên gia kinh tế và luật sư chuyên ngành đấu thầu nhìn nhận công tác quản lý của chủ đầu tư đạt được các tiêu chuẩn về tính khẩn trương và hiệu quả tài chính. Theo chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ, việc một gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn ở cấp xã đạt được tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thông qua thương thảo lên tới xấp xỉ 3,00% là kết quả rất tích cực, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của bên mời thầu trong việc chấp hành các hướng dẫn tiết kiệm chi tiêu công của Bộ Tài chính tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT.
Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích thêm rằng gói thầu xây lắp hạ tầng bô rác công cộng có giá trị dự toán nằm dưới hạn mức 2 tỷ đồng, hoàn toàn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí pháp lý để áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo đúng quy định tại Điều 23 Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Việc triển khai đúng trình tự pháp luật không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại địa phương mà còn sớm đưa công trình dân sinh vào vận hành, đáp ứng nhu cầu thu gom xử lý rác thải sinh hoạt bức thiết của người dân nông thôn.
HÌNH THỨC CHỈ ĐỊNH THẦU – DANH MỤC ÁP DỤNG VÀ RÀO CẢN PHÁP LÝ CHI TIẾT
Hình thức chỉ định thầu được quy định nghiêm ngặt tại Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (đã được sửa đổi bởi Luật số 57/2024 và Luật số 90/2025). Đây là hình thức lựa chọn nhà thầu đặc thù, chỉ được áp dụng trong các trường hợp giới hạn nhằm đảm bảo tính cấp bách hoặc tính chuyên biệt của gói thầu. Cụ thể, luật cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu cấp bách nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia; khắc phục sự cố thiên tai, hỏa hoạn; hoặc các gói thầu duy trì hoạt động của cơ sở y tế trong trường hợp cấp bách.
Chi tiết hơn, Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nhóm trường hợp này. Nhóm đầu tiên là các gói thầu có yêu cầu cấp bách, khẩn cấp như: ngăn chặn nguy hại đến tính mạng và tài sản cộng đồng; gói thầu mua thuốc, thiết bị y tế để cấp cứu người bệnh; hoặc phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo. Đặc biệt, trong bối cảnh năm 2026, Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 78 về việc áp dụng chỉ định thầu đối với gói thầu sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc, nhà lưu trú công vụ cho cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp xã để phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy nhà nước.
Về hạn mức giá, khoản 4 Điều 78 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chỉ định thầu áp dụng cho gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 500 triệu đồng. Đối với các gói thầu thuộc dự án, hạn mức là không quá 800 triệu đồng cho dịch vụ tư vấn và không quá 02 tỷ đồng cho các gói thầu phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp. Ngoài ra, các gói thầu có tính chất đặc thù về công nghệ, bản quyền hoặc chỉ có duy nhất một nhà thầu có khả năng thực hiện cũng thuộc phạm vi áp dụng chỉ định thầu.
Tuy nhiên, việc áp dụng chỉ định thầu thông thường phải đáp ứng đủ 03 điều kiện tại khoản 2 Điều 79 Nghị định 214/2025/NĐ-CP: Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; có kế hoạch bố trí vốn (trừ đấu thầu trước); và có dự toán được phê duyệt.