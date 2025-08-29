Hà Nội

Bạn đọc

Đồng Nai: Khi đối tác trở thành đối thủ, Phúc Thành "vượt mặt" Bảo An?

Tại gói thầu Thi công xây dựng + thiết bị, hai nhà thầu từng là đối tác quen thuộc là Phúc Thành và Bảo An bất ngờ trở thành đối thủ.

Mai Hạ

Trở thành đối thủ, Bảo An "ngã ngựa" ở vòng kỹ thuật

Gói thầu IB2500330485-00 "Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc dự án "Xây dựng 07 phòng học, trang thiết bị, hệ thống PCCC và sửa chữa trường Mầm non Hoa Hồng" đã trở thành tâm điểm của dư luận khi hai nhà thầu quen mặt tại khu vực Đồng Nai bất ngờ trở thành đối thủ trực tiếp. Gói thầu này có giá trị 12.544.234.921 đồng và do Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài làm chủ đầu tư.

Kết quả đấu thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 313/QĐ-QLDA KVĐX, do Giám đốc Trần Ngọc Nguyên ký ngày 18/08/2025. Theo đó, Liên danh công ty Phúc Thành (đại diện là Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Xây dựng Phúc Thành, MSDN: 3801197120) trúng thầu với giá 12.409.294.000 đồng.

qd-1-4523.jpg
qd-2-4200.jpg
qd-3-8329.jpg
Quyết định số 313/QĐ-QLDA KVĐX phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công xây dựng + thiết bị" thuộc dự án "Xây dựng 07 phòng học, trang thiết bị, hệ thống PCCC và sửa chữa trường Mầm non Hoa Hồng"

Điều đáng nói là, đối thủ cạnh tranh duy nhất là Liên danh thi công trường mầm non Hoa Hồng, do Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Xây dựng Bảo An (MSDN: 3801157417) đại diện, đã bị loại vì "Không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT". Đây là lý do khiến Bảo An "ngã ngựa", mặc dù giá dự thầu của họ (11.912.923.871 đồng) thấp hơn Phúc Thành gần 500 triệu đồng.

Mối quan hệ "sân nhà": Từ đối tác liên danh đến đối thủ cạnh tranh

Phân tích hồ sơ năng lực của hai nhà thầu cho thấy một mối quan hệ đặc biệt. Cả Phúc Thành và Bảo An đều có lịch sử trúng thầu dày đặc tại các chủ đầu tư/bên mời thầu ở Đồng Nai và Bình Phước, cho thấy lợi thế "sân nhà" rõ rệt.

Đáng chú ý hơn, hai công ty này không phải là những cái tên xa lạ với nhau. Tài liệu cho thấy họ đã từng liên danh nhiều lần trong các gói thầu trước đó, điển hình là "Liên danh Công ty Phúc Thành - Bảo An". Tuy nhiên, tại gói thầu này, họ lại đối đầu trực tiếp.

Sự chuyển đổi từ đối tác thành đối thủ trong bối cảnh giá trúng thầu của Phúc Thành chỉ tiết kiệm được 1,07% so với giá dự toán, trong khi đối thủ có giá thấp hơn lại bị loại vì lý do kỹ thuật, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh thực sự của gói thầu.

Gói thầu mà họ liên danh gần đây nhất: Gói thầu: Thi công xây dựng + mua sắm lắp đặt thiết bị thuộc dự án Xây dựng kho và cải tạo khuôn viên trụ sở làm việc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Xoài do Ban quản lý các dự án thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (nay là an Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài) làm chủ đầu tư, gói thầu trị giá 4.526.000.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 240 ngày. Tại gói thầu này Công ty Phúc Thành với vai trò liên danh chính, công ty Bảo An và Công ty Nhất Tâm với vai trò liên danh phụ.

Lành mạnh hóa đấu thầu tại Bạc Liêu: Cần một sự vào cuộc quyết liệt từ chủ đầu tư?

Trước những dấu hiệu về một "hệ sinh thái" nhà thầu khép kín tại Bạc Liêu, các chuyên gia cho rằng cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan giám sát, chủ đầu tư để đảm bảo tính cạnh tranh và hiệu quả của vốn đầu tư công.

Qua 5 kỳ của vệt bài, chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh với đầy đủ dữ liệu về những dấu hiệu bất thường trong hoạt động đấu thầu tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu cũ. Từ câu chuyện của "cặp đôi" Nguyễn Kiệt - Phước Đại Lợi đến những gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng không, một câu hỏi được đặt ra: Cần làm gì để làm lành mạnh hóa môi trường đấu thầu và đảm bảo mỗi đồng vốn của nhà nước được sử dụng hiệu quả?

Để có câu trả lời, chúng tôi đã trao đổi với các luật sư và chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này.

Đấu thầu tại Đông Hải: Vì sao liên danh Nguyễn Kiệt - Phước Đại Lợi luôn thắng?

Sự kết hợp giữa một nhà thầu "anh cả" có năng lực mạnh và một "người cộng sự" có hồ sơ trượt thầu hàng loạt đã tạo nên một liên danh gần như bất bại tại các gói thầu của Ban QLDA huyện Đông Hải, đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất.

Sau khi bóc tách chân dung đầy mâu thuẫn của từng thành viên, từ "anh cả" Nguyễn Kiệt Bạc Liêu đầy thế lực đến "người cộng sự" Phước Đại Lợi với chuỗi trượt thầu khó hiểu, vệt bài của chúng tôi sẽ đi sâu vào tâm điểm của vấn đề: sự kết hợp của "cặp đôi" này và sự thống trị của họ tại "sân nhà" Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Hải.

Một liên danh "bách chiến bách thắng"

Đấu thầu ở Bình Phước cũ (Kỳ 2): Những cú sảy chân "khó hiểu" của một "ông lớn"

Tích cực tham gia hàng chục gói thầu nhưng Công ty Bê tông nhựa nóng Thuận Phú lại có tỷ lệ trượt thầu rất cao, phần lớn đến từ các lỗi sơ đẳng về hồ sơ, hé lộ những bất thường trong năng lực chuẩn bị và cạnh tranh.

Tiếp nối Kỳ 1 về sự thống trị của một vài nhà thầu tại tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), bức tranh về cạnh tranh trong đấu thầu tại đây càng trở nên khó hiểu hơn khi nhìn vào trường hợp của Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú (MSDN: 3800423761; Giám đốc: Ông Lại Tiến Thanh). Dù là một doanh nghiệp có tiềm lực và tích cực tham gia đấu thầu, nhưng tỷ lệ thất bại của công ty này lại rất cao, với những lý do thua cuộc hé lộ nhiều điều về thực trạng cạnh tranh.

Liên tiếp bị loại vì lỗi hồ sơ sơ đẳng

