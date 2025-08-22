Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đấu thầu ở Bình Phước cũ (Kỳ 2): Những cú sảy chân "khó hiểu" của một "ông lớn"

Tích cực tham gia hàng chục gói thầu nhưng Công ty Bê tông nhựa nóng Thuận Phú lại có tỷ lệ trượt thầu rất cao, phần lớn đến từ các lỗi sơ đẳng về hồ sơ, hé lộ những bất thường trong năng lực chuẩn bị và cạnh tranh.

Hải Đăng

Tiếp nối Kỳ 1 về sự thống trị của một vài nhà thầu tại tỉnh Bình Phước (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), bức tranh về cạnh tranh trong đấu thầu tại đây càng trở nên khó hiểu hơn khi nhìn vào trường hợp của Công ty Cổ phần Bê tông nhựa nóng Thuận Phú (MSDN: 3800423761; Giám đốc: Ông Lại Tiến Thanh). Dù là một doanh nghiệp có tiềm lực và tích cực tham gia đấu thầu, nhưng tỷ lệ thất bại của công ty này lại rất cao, với những lý do thua cuộc hé lộ nhiều điều về thực trạng cạnh tranh.

Liên tiếp bị loại vì lỗi hồ sơ sơ đẳng

Trong năm 2025, Công ty Thuận Phú đã tham gia ít nhất 13 gói thầu nhưng chỉ trúng 3. Đáng nói, phần lớn các thất bại không đến từ việc cạnh tranh về giá, mà từ những sai sót nghiêm trọng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

Điển hình là Gói thầu "Nâng cấp đường số 5, phường Long Phước" (TP. Thủ Đức), tại Quyết định phê duyệt kết quả số KQ2500170187 ngày 24/06/2025, Công ty Thuận Phú bị loại vì không đáp ứng về năng lực và kinh nghiệm. Báo cáo đánh giá của đơn vị tư vấn đã chỉ rõ lý do: nhà thầu đã không phản hồi yêu cầu làm rõ hồ sơ của bên mời thầu.

Một cú sảy chân "khó hiểu" khác là tại Gói thầu "Thi công xây lắp đường Phú Chánh 25", công ty bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Lý do được nêu trong Quyết định số KQ2500205853 ngày 13/06/2025 là hồ sơ dự thầu "không có biểu đồ huy động thiết bị kèm theo".

Khi "về nhì" trở thành kịch bản quen thuộc

Ngay cả khi vượt qua được vòng hồ sơ, Công ty Thuận Phú cũng thường xuyên thất bại trong cuộc chiến về giá. Trong 10 lần trượt thầu được phân tích, có tới 7 lần công ty này thua vì giá dự thầu cao hơn đối thủ. Ví dụ, tại Gói thầu hơn 30 tỷ đồng sửa chữa QL.14 (Km887 - Km910) do Khu Quản lý đường bộ IV mời thầu, liên danh có Thuận Phú tham gia cũng ngậm ngùi xếp hạng 2 vì giá không cạnh tranh bằng.

Chuyên gia đấu thầu Phạm Giang nhận định về tình trạng này: "Việc các nhà thầu, đặc biệt là các nhà thầu lớn, bị loại vì những lỗi cơ bản như không phản hồi yêu cầu làm rõ hay thiếu các tài liệu bắt buộc trong hồ sơ kỹ thuật cho thấy chất lượng của các hồ sơ dự thầu đang có vấn đề. Điều này có thể xuất phát từ sự chủ quan, thiếu chuyên nghiệp trong khâu chuẩn bị, hoặc cũng có thể là dấu hiệu của việc tham gia không thực sự với mục tiêu trúng thầu. Dù nguyên nhân là gì, nó cũng làm giảm tính cạnh tranh thực chất của gói thầu."

Những cú sảy chân của Công ty Thuận Phú đã gián tiếp tạo điều kiện cho một vài nhà thầu khác dễ dàng chiến thắng. Vậy, vai trò của các đơn vị tư vấn, thẩm định - những "người gác cổng" của các cuộc thầu - ở đâu? Kỳ cuối sẽ làm rõ vấn đề này.

#Công ty Bê tông nhựa nóng Thuận Phú #Bình Phước #đấu thầu #HSMT #năng lực nhà thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

Đấu thầu ở Bình Phước cũ: "Ông lớn" quen mặt và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt"

Hàng loạt gói thầu hạ tầng hàng trăm tỷ đồng tại Bình Phước liên tục về tay một vài nhà thầu quen thuộc. Đáng chú ý, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước qua các gói thầu này chỉ ở mức "nhỏ giọt", dấy lên câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả.

Kể từ ngày 01/7/2025, tỉnh Bình Phước chính thức được sáp nhập vào tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết của Quốc hội. Sự kiện quan trọng này mở ra một chương mới cho sự phát triển của cả khu vực. Tuy nhiên, khi nhìn lại giai đoạn ngay trước thời điểm lịch sử này, hoạt động quản lý và sử dụng vốn đầu tư công tại tỉnh Bình Phước cũ cho thấy những vấn đề đáng suy ngẫm, đặc biệt trong lĩnh vực đấu thầu xây lắp hạ tầng.

Hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách nhà nước đã được chi cho các dự án tại tỉnh Bình Phước (trước sáp nhập). Phân tích dữ liệu từ hàng chục gói thầu cho thấy một bức tranh đáng chú ý: sự thống trị của một vài doanh nghiệp quen thuộc và một tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt động đấu thầu – một "di sản" mà chính quyền tỉnh Đồng Nai mới sẽ phải đối mặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới