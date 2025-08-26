Hà Nội

Đấu thầu tại Đông Hải: Vì sao liên danh Nguyễn Kiệt - Phước Đại Lợi luôn thắng?

Sự kết hợp giữa một nhà thầu "anh cả" có năng lực mạnh và một "người cộng sự" có hồ sơ trượt thầu hàng loạt đã tạo nên một liên danh gần như bất bại tại các gói thầu của Ban QLDA huyện Đông Hải, đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất.

Hải Anh

Sau khi bóc tách chân dung đầy mâu thuẫn của từng thành viên, từ "anh cả" Nguyễn Kiệt Bạc Liêu đầy thế lực đến "người cộng sự" Phước Đại Lợi với chuỗi trượt thầu khó hiểu, vệt bài của chúng tôi sẽ đi sâu vào tâm điểm của vấn đề: sự kết hợp của "cặp đôi" này và sự thống trị của họ tại "sân nhà" Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Hải.

Một liên danh "bách chiến bách thắng"

Trong năm 2025, hai gói thầu mà Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi cùng nhau tham gia tại Ban QLDA huyện Đông Hải đều đã có kết quả, và cả hai đều là chiến thắng.

  1. Gói thầu "Xây dựng tuyến đường từ Cựa Gà – Phan Màu": Trúng thầu với giá 1,997 tỷ đồng, là nhà thầu duy nhất tham gia.
  2. Gói thầu "Xây dựng tuyến đường Kênh Đồn, ấp Kinh Xáng": Trúng thầu với giá 1,684 tỷ đồng.

Tại gói thầu Kênh Đồn (mã TBMT IB2500246683), có 2 nhà thầu tham gia. Đối thủ là Công ty TNHH Thành Long Bạc Liêu đã bỏ giá thấp hơn đáng kể (1,525 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15/2025/BCĐG-CTY, Công ty Thành Long Bạc Liêu đã bị đánh giá "Không đạt" ở phần kỹ thuật với lý do: "Thuyết minh giải pháp kỹ thuật... không rõ ràng lỗi mã hóa từ ngữ không logich, không đọc được".

Cuối cùng, Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi, dù có giá dự thầu cao hơn đối thủ tới 159 triệu đồng, vẫn được đề nghị trúng thầu.

Sự thành công của liên danh này đặt ra câu hỏi về vai trò của từng thành viên. Nguyễn Kiệt Bạc Liêu, với hồ sơ năng lực mạnh, đóng vai trò là "liên danh chính". Trong khi đó, Phước Đại Lợi, với hồ sơ năng lực yếu và đầy lỗi ở các gói thầu khác, lại thường xuyên góp mặt với vai trò "liên danh phụ".

Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân cho biết: "Việc các nhà thầu liên danh với nhau là hoạt động bình thường để bổ sung năng lực cho nhau. Tuy nhiên, nếu một liên danh gồm một nhà thầu rất mạnh và một nhà thầu yếu hơn liên tục trúng thầu tại cùng một chủ đầu tư, trong khi nhà thầu yếu hơn đó lại liên tục bị loại ở nơi khác, cần phải xem xét kỹ lưỡng. Nó có thể đặt ra nghi vấn về việc sử dụng liên danh như một cách để đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên mà không thực sự tăng cường năng lực, hoặc tệ hơn là một hình thức hợp thức hóa kết quả."

Khi cạnh tranh chỉ còn là hình thức

Sự tồn tại của các "cặp đôi", "bộ ba" nhà thầu quen thuộc, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác với nhau tại các dự án của cùng một chủ đầu tư có thể làm xói mòn tính cạnh tranh thực chất.

Trong trường hợp của Phước Đại Lợi, dữ liệu cho thấy họ vừa là "đối tác quen thuộc" của Nguyễn Kiệt, vừa là "đối thủ cạnh tranh" thường xuyên của Công ty Kiều Khanh (đối đầu 9 lần), nhưng cũng là "đối tác liên danh" của chính Kiều Khanh (8 lần). Các mối quan hệ chằng chịt này tạo nên một "hệ sinh thái" khép kín, nơi các nhà thầu có thể đã quá hiểu nhau.

Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, bao gồm "thông thầu" và "cản trở". Việc các nhà thầu quen mặt liên tục trúng thầu với giá cao, tỷ lệ tiết kiệm thấp, trong khi các đối thủ cạnh tranh tiềm năng bị loại vì những lý do kỹ thuật, là những dấu hiệu cần được các chủ đầu tư làm rõ để đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự công bằng và minh bạch.

Khi các cuộc thầu chỉ còn là cuộc chơi của những cái tên quen thuộc, người chịu thiệt hại cuối cùng chính là ngân sách nhà nước.

Hiệu quả của đồng vốn đầu tư công bị ảnh hưởng như thế nào từ những bất thường này? Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ phân tích trong Kỳ 5: Hiệu quả vốn đầu tư công đi về đâu khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,6%?

Dự án đường Cựa Gà - Phan Màu: Vì sao giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu ban đầu?

Dù chỉ có duy nhất một liên danh tham gia và trúng thầu, gói thầu xây dựng tuyến đường từ Cựa Gà – Phan Màu tại Bạc Liêu lại có giá trúng thầu cao hơn giá gói thầu được duyệt ban đầu gần 31 triệu đồng (điều chỉnh tang giá), đặt ra nhiều câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Mới đây, Ban Quản lý dự án Khu vực Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) đã ban hành Quyết định số 10/QĐ-BQL ngày 11/08/2025, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Xây dựng tuyến đường từ Cựa Gà – Phan Màu". Theo đó, đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Nguyễn Kiệt Bạc Liêu và Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Xây dựng Phước Đại Lợi (Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi).

Tuy nhiên, hồ sơ gói thầu này lại hé lộ những điểm bất thường, đặt ra nhiều dấu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả trong công tác đấu thầu tại địa phương.

Chân dung nhà thầu Nguyễn Kiệt Bạc Liêu và tỷ lệ trúng thầu "khủng"

à thành viên đứng đầu trong liên danh trúng gói thầu Cựa Gà - Phan Màu, Công ty Nguyễn Kiệt Bạc Liêu sở hữu một hồ sơ năng lực ấn tượng với tỷ lệ trúng thầu lên tới 72%, đặc biệt là tại các dự án do Ban QLDA huyện Đông Hải mời thầu.

Trong kỳ trước, chúng ta đã lật mở những dấu hiệu bất thường đầu tiên tại gói thầu đường Cựa Gà – Phan Màu, với sự xuất hiện của Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi. Để hiểu rõ hơn về bản chất của các cuộc thầu tại đây, việc phân tích sâu chân dung của "anh cả" trong liên danh - Công ty TNHH MTV Xây dựng Nguyễn Kiệt Bạc Liêu (Nguyễn Kiệt Bạc Liêu) - là vô cùng cần thiết.

Hồ sơ năng lực ấn tượng

Nghịch lý Phước Đại Lợi: Năng lực yếu hay "quân xanh" trên bàn cờ đấu thầu?

Trái ngược với hình ảnh hùng mạnh của đối tác Nguyễn Kiệt, Công ty Phước Đại Lợi có tỷ lệ trượt thầu lên tới 55% với những lỗi sơ đẳng. Thế nhưng, tại Ban QLDA huyện Đông Hải, công ty này lại có tỷ lệ thắng thầu rất cao.

Ở kỳ trước, chúng ta đã phác họa chân dung Công ty Nguyễn Kiệt Bạc Liêu như một "anh cả" đầy thế lực trên thị trường xây lắp huyện Đông Hải. Tuy nhiên, khi nhìn sang người "cộng sự" thường xuyên của họ - Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Phước Đại Lợi (Phước Đại Lợi), một bức tranh đầy nghịch lý và mâu thuẫn đã hiện ra.

Chuỗi trượt thầu khó hiểu với những lỗi "sơ đẳng"

