Đấu thầu tại Đông Hải: Vì sao liên danh Nguyễn Kiệt - Phước Đại Lợi luôn thắng?

Sự kết hợp giữa một nhà thầu "anh cả" có năng lực mạnh và một "người cộng sự" có hồ sơ trượt thầu hàng loạt đã tạo nên một liên danh gần như bất bại tại các gói thầu của Ban QLDA huyện Đông Hải, đặt ra nghi vấn về tính cạnh tranh thực chất.

Sau khi bóc tách chân dung đầy mâu thuẫn của từng thành viên, từ "anh cả" Nguyễn Kiệt Bạc Liêu đầy thế lực đến "người cộng sự" Phước Đại Lợi với chuỗi trượt thầu khó hiểu, vệt bài của chúng tôi sẽ đi sâu vào tâm điểm của vấn đề: sự kết hợp của "cặp đôi" này và sự thống trị của họ tại "sân nhà" Ban QLDA ĐTXD huyện Đông Hải.

Một liên danh "bách chiến bách thắng"

Trong năm 2025, hai gói thầu mà Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi cùng nhau tham gia tại Ban QLDA huyện Đông Hải đều đã có kết quả, và cả hai đều là chiến thắng.

Gói thầu "Xây dựng tuyến đường từ Cựa Gà – Phan Màu": Trúng thầu với giá 1,997 tỷ đồng, là nhà thầu duy nhất tham gia. Gói thầu "Xây dựng tuyến đường Kênh Đồn, ấp Kinh Xáng": Trúng thầu với giá 1,684 tỷ đồng.

Tại gói thầu Kênh Đồn (mã TBMT IB2500246683), có 2 nhà thầu tham gia. Đối thủ là Công ty TNHH Thành Long Bạc Liêu đã bỏ giá thấp hơn đáng kể (1,525 tỷ đồng). Tuy nhiên, theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 15/2025/BCĐG-CTY, Công ty Thành Long Bạc Liêu đã bị đánh giá "Không đạt" ở phần kỹ thuật với lý do: "Thuyết minh giải pháp kỹ thuật... không rõ ràng lỗi mã hóa từ ngữ không logich, không đọc được".

Nguồn MSC

Cuối cùng, Liên danh Nguyễn Kiệt – Phước Đại Lợi, dù có giá dự thầu cao hơn đối thủ tới 159 triệu đồng, vẫn được đề nghị trúng thầu.

Sự thành công của liên danh này đặt ra câu hỏi về vai trò của từng thành viên. Nguyễn Kiệt Bạc Liêu, với hồ sơ năng lực mạnh, đóng vai trò là "liên danh chính". Trong khi đó, Phước Đại Lợi, với hồ sơ năng lực yếu và đầy lỗi ở các gói thầu khác, lại thường xuyên góp mặt với vai trò "liên danh phụ".

Chuyên gia đấu thầu Lê Văn Hân cho biết: "Việc các nhà thầu liên danh với nhau là hoạt động bình thường để bổ sung năng lực cho nhau. Tuy nhiên, nếu một liên danh gồm một nhà thầu rất mạnh và một nhà thầu yếu hơn liên tục trúng thầu tại cùng một chủ đầu tư, trong khi nhà thầu yếu hơn đó lại liên tục bị loại ở nơi khác, cần phải xem xét kỹ lưỡng. Nó có thể đặt ra nghi vấn về việc sử dụng liên danh như một cách để đáp ứng yêu cầu về số lượng thành viên mà không thực sự tăng cường năng lực, hoặc tệ hơn là một hình thức hợp thức hóa kết quả."

Khi cạnh tranh chỉ còn là hình thức

Sự tồn tại của các "cặp đôi", "bộ ba" nhà thầu quen thuộc, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác với nhau tại các dự án của cùng một chủ đầu tư có thể làm xói mòn tính cạnh tranh thực chất.

Trong trường hợp của Phước Đại Lợi, dữ liệu cho thấy họ vừa là "đối tác quen thuộc" của Nguyễn Kiệt, vừa là "đối thủ cạnh tranh" thường xuyên của Công ty Kiều Khanh (đối đầu 9 lần), nhưng cũng là "đối tác liên danh" của chính Kiều Khanh (8 lần). Các mối quan hệ chằng chịt này tạo nên một "hệ sinh thái" khép kín, nơi các nhà thầu có thể đã quá hiểu nhau.

Điều 16 của Luật Đấu thầu 2023 đã quy định rõ các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu, bao gồm "thông thầu" và "cản trở". Việc các nhà thầu quen mặt liên tục trúng thầu với giá cao, tỷ lệ tiết kiệm thấp, trong khi các đối thủ cạnh tranh tiềm năng bị loại vì những lý do kỹ thuật, là những dấu hiệu cần được các chủ đầu tư làm rõ để đảm bảo môi trường đấu thầu thực sự công bằng và minh bạch.

Khi các cuộc thầu chỉ còn là cuộc chơi của những cái tên quen thuộc, người chịu thiệt hại cuối cùng chính là ngân sách nhà nước.

Hiệu quả của đồng vốn đầu tư công bị ảnh hưởng như thế nào từ những bất thường này? Báo Tri thức & Cuộc sống sẽ phân tích trong Kỳ 5: Hiệu quả vốn đầu tư công đi về đâu khi tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,6%?