Dông lốc làm lật bè khiến 2 người tử vong ở Quảng Ninh

Cơn dông lốc mạnh khiến một bè mảng trên biển khu vực Ba Hòn, thôn Bình Hải, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh bị lật, làm 2 người thiệt mạng.

Theo tin từ UBND xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, khoảng 18h15' ngày 17/8, trên địa bàn xảy ra dông lốc lớn. Khoảng 20h cùng ngày, UBND xã Đầm Hà nhận được tin báo từ Công an xã về vụ tai nạn lật bè trên biển.

Ảnh: Báo Quảng Ninh

Thông tin ban đầu, chiếc bè do anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1980, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà, làm chủ. Chiếc bè chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ, xã Quảng Hà, để đi ra khu vực vùng biển thôn Bình Hải, xã Đầm Hà, làm công việc nuôi ngao bất ngờ gặp dông lốc khiến bè bị lật.

Sáng 18/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể của 2 nạn nhân là bà Nông Thị Huyền, sinh năm 1984, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà và ông Trần Văn Tuấn, sinh năm 1982, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà, tại khu vực nuôi hàu của người dân. Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Cùng thời điểm này, những người còn lại đã được đưa vào bờ an toàn.

Hiện tại, UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với UBND xã Quảng Hà và các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Phát hiện thi thể trôi sông: