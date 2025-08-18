Hà Nội

Xã hội

Hai ô tô đối đầu trong hầm Đèo Ngang, 2 người tử vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm với ô tô 7 chỗ vừa xảy ra trong hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh và Quảng Trị, khiến 2 người tử vong.

Hạo Nhiên

Trước đó, vào khoảng 23h50 ngày 17/8, ô tô giường nằm của nhà xe Khánh Truyền mang BKS 38B - 015.xx di chuyển trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi tới hầm đường bộ Đèo Ngang nối tỉnh Hà Tĩnh với tỉnh Quảng Trị, thuộc địa phận xã Phú Trạch (Quảng Trị), xe khách xảy ra va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 73A - 228.xx di chuyển theo hướng ngược lại.

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VĐ.

Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên ô tô 7 chỗ tử vong. 2 phương tiện hư hỏng. Tai nạn cũng khiến giao thông trong hầm Đèo Ngang bị ách tắc làn phải tuyến.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ tai nạn giao thông.

#Tai nạn #xe khách #giường nằm #tử vong #Hà Tĩnh #Quảng Trị

Tin mới