Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người phụ nữ tử vong trong vụ cháy nhà ở Khánh Hoà

Ngọn lửa tại căn nhà ở xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) được khống chế, lực lượng cứu nạn cứu hộ kiểm tra hiện trường thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong...

Hạo Nhiên

Ngày 17/8, lãnh đạo UBND xã Ninh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà, khiến một người tử vong.

Trước đó, vào khoảng 11h15, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bùng lên tại căn nhà của ông Bùi Chí Cang (46 tuổi, ở đường Nguyễn Xí, khu phố 5, xã Ninh Sơn) nên hô hoán dập lửa, đồng thời cấp báo lực lượng cứu hỏa. Lúc này, trong nhà chỉ có vợ ông Cang ở phòng ngủ.

z6916173033086-9ca41bd15712c5d04f6c0a1fff2b473e.jpg
Người dân có mặt tại ngôi nhà xảy ra vụ hoả hoan.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7, thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 11h20, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, vợ ông Cang ở trong phòng ngủ đã tử vong. Vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi nhiều vật dụng trong phòng ngủ.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video cháy lớn thiêu rụi dãy nhà kho ở Hà Nội.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Hoả hoạn #người phụ nữ #tử vong #Khánh Hoà #Công an #cứu hộ

Bài liên quan

Xã hội

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội , kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đưa 3 người bị nạn ra vị trí an toàn, sức khoẻ ổn định.

Ngày 8/8, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị mới kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy ngôi nhà 5 tầng ở phố Quần Ngựa, phường Ngọc Hà. Theo đó, hồi 1h cùng ngày, người dân phát hiện xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà nằm trong ngõ 4, phố Quần Ngựa nên báo cho lực lượng chức năng.

capture.png
Cảnh sát dùng thang để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy lớn nhà máy thuỷ tinh tại khu công nghiệp ở Lào Cai

Một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà máy sản xuất thủy tinh trên địa bàn phường Âu Lâu (tỉnh Lào Cai). Ngọn lửa bùng dữ dội, cột khói cao hàng chục mét.

Ngày 30/7, thông tin từ UBND phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn tại công ty sản xuất trong lĩnh vực thuỷ tinh. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h ngày 29/7.

capture.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy nhà để xe ở chùa Hương Tích, thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Vụ cháy đã thiêu rụi 9 xe điện du lịch, 1 xe ô tô Mazda 3, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3 tỷ đồng.

Ngày 9/7, một lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích (Hà Tĩnh) cho biết, vụ hoản hoạn đã khiến 9 xe điện du lịch, 1 xe ô tô Mazda 3 bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3 tỷ đồng.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, vào khoảng 11h ngày 8/7, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội ở một góc của bãi đỗ xe điện của 1 công ty ở Khu du lịch chùa Hương Tích.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới