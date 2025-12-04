Đóng đèo Prenn vì sạt lở lớn, giao thông vào Đà Lạt tê liệt

Mưa lớn kéo dài khiến đất đá và cây rừng từ taluy cao đổ xuống vùi lấp mặt đường đèo Prenn, buộc lực lượng chức năng tạm thời cấm phương tiện qua lại.

Các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời đóng đèo Prenn từ ngày 4/12 sau khi ghi nhận một điểm sạt trượt quy mô lớn làm đất đá và cây rừng từ taluy dương cao hàng chục mét đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Sự cố khiến giao thông qua cửa ngõ chính vào Đà Lạt bị tê liệt.

Đất đá tiếp tục dịch chuyển từ taluy cao, nguy cơ gây thêm sạt trượt trên tuyến đèo Prenn.

Theo ghi nhận ban đầu, mưa lớn kéo dài làm khối lượng lớn đất đá tiếp tục dịch chuyển từ taluy trên cao. Khu vực sạt lở nằm gần Khu du lịch thác Datanla, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt. Hiện trường xuất hiện nhiều mảng đất đá và cây rừng trượt xuống liên tục, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ ập xuống mặt đường, gây mất an toàn cho phương tiện.

Song song công tác ứng phó tại Prenn, lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn đất đá trên đèo Mimosa, cũng thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhằm sớm khôi phục việc lưu thông. Dự kiến công tác khắc phục trên đèo Mimosa sẽ hoàn tất trong chiều cùng ngày để tạo điều kiện cho phương tiện qua lại.

Máy móc được huy động san gạt đất đá để mở lối tạm trên đèo Prenn.

Một công nhân tham gia thi công, khắc phục sự cố cho biết, điểm sạt lở mới nằm gần vị trí từng xảy ra sạt trượt trên đèo Prenn hôm 17/11.