Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đóng đèo Prenn vì sạt lở lớn, giao thông vào Đà Lạt tê liệt

Mưa lớn kéo dài khiến đất đá và cây rừng từ taluy cao đổ xuống vùi lấp mặt đường đèo Prenn, buộc lực lượng chức năng tạm thời cấm phương tiện qua lại.

Bảo Giang

Các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời đóng đèo Prenn từ ngày 4/12 sau khi ghi nhận một điểm sạt trượt quy mô lớn làm đất đá và cây rừng từ taluy dương cao hàng chục mét đổ ập xuống, vùi lấp toàn bộ mặt đường. Sự cố khiến giao thông qua cửa ngõ chính vào Đà Lạt bị tê liệt.

19.jpg
Đất đá tiếp tục dịch chuyển từ taluy cao, nguy cơ gây thêm sạt trượt trên tuyến đèo Prenn.

Theo ghi nhận ban đầu, mưa lớn kéo dài làm khối lượng lớn đất đá tiếp tục dịch chuyển từ taluy trên cao. Khu vực sạt lở nằm gần Khu du lịch thác Datanla, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt. Hiện trường xuất hiện nhiều mảng đất đá và cây rừng trượt xuống liên tục, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục đổ ập xuống mặt đường, gây mất an toàn cho phương tiện.

Song song công tác ứng phó tại Prenn, lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn đất đá trên đèo Mimosa, cũng thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, nhằm sớm khôi phục việc lưu thông. Dự kiến công tác khắc phục trên đèo Mimosa sẽ hoàn tất trong chiều cùng ngày để tạo điều kiện cho phương tiện qua lại.

16.jpg
17.jpg
Máy móc được huy động san gạt đất đá để mở lối tạm trên đèo Prenn.

Một công nhân tham gia thi công, khắc phục sự cố cho biết, điểm sạt lở mới nằm gần vị trí từng xảy ra sạt trượt trên đèo Prenn hôm 17/11.

#Sạt lở đèo Prenn #Giao thông Đà Lạt tê liệt #Mưa lớn gây sạt lở #Ứng phó khẩn cấp sạt lở #Nguy cơ sạt trượt tiếp theo #Khắc phục sạt lở đèo Mimosa

Bài liên quan

Xã hội

Đèo Gia Bắc lại sạt lở, QL28 bị chia cắt do mưa lớn

Hai điểm sạt lở lớn vùi lấp mặt đường QL28, buộc lực lượng chức năng phong tỏa đèo và khẩn trương mở đường tạm.

Khuya 3/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, bùn đất từ ta luy núi tại Km43 và Km53 tràn xuống phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Lực lượng CSGT đang ứng trực tại hai đầu đèo để điều tiết, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

3-12-3.jpg
Hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc, bùn đất phủ kín mặt đường QL28. Ảnh: CSGT
Xem chi tiết

Xã hội

Lâm Đồng di dời dân ở D’ran khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Sạt lở bờ sông hạ lưu cầu Đơn Dương ngày càng nghiêm trọng, khiến sáu hộ dân phải rời nhà tạm thời để bảo đảm an toàn.

Ngày 1/12, UBND xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp lực lượng chức năng triển khai đưa 6 hộ dân sinh sống ở khu vực hạ lưu cầu Đơn Dương ra khỏi vùng nguy hiểm, sau khi sạt lở bờ sông tiếp tục mở rộng và đe dọa trực tiếp đến nhà cửa.

2.jpg
Khu vực bờ sông xuất hiện hàm ếch lớn, ăn sâu vào sát nhà dân.
Xem chi tiết

Xã hội

Lâm Đồng dốc lực xây lại nhà sập do thiên tai, phấn đấu xong trước 15/1/2026

Hơn 3.000 căn nhà hư hỏng sau lũ, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ sửa chữa và bàn giao nhà mới cho dân trước Tết Bính Ngọ 2026.

Sáng 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp trực tuyến và trực tiếp với các sở, ngành để rà soát nhu cầu và bàn giải pháp khẩn cấp về xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại sau các đợt mưa lũ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hồ Văn Mười nhấn mạnh đây là cuộc họp đột xuất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Trong đó, nhiệm vụ cần triển khai ngay và khẩn trương nhất là ưu tiên hỗ trợ, sửa chữa và tái thiết nhà ở cho người dân.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới