Xã hội

Đèo Gia Bắc lại sạt lở, QL28 bị chia cắt do mưa lớn

Hai điểm sạt lở lớn vùi lấp mặt đường QL28, buộc lực lượng chức năng phong tỏa đèo và khẩn trương mở đường tạm.

Bảo Giang - Nguyễn Hùng

Khuya 3/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, bùn đất từ ta luy núi tại Km43 và Km53 tràn xuống phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Lực lượng CSGT đang ứng trực tại hai đầu đèo để điều tiết, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

3-12-3.jpg
Hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc, bùn đất phủ kín mặt đường QL28. Ảnh: CSGT

Công an xã Sơn Điền cùng chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý khẩn cấp hiện trường, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Tại khu dân cư xã Thuận Hòa cũ, nay thuộc xã Hàm Thuận Bắc, nước lũ dâng hơn 50cm và tiếp tục tràn lên mặt đường ngoài QL28. Mực nước được ghi nhận vẫn tăng cao.

3-12-1.jpg
Lực lượng CSGT chốt chặn tại một đầu đèo Gia Bắc, hướng dẫn phương tiện quay đầu. Ảnh: CSGT

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, trong tháng 10 và 11, đèo Gia Bắc nhiều lần xảy ra sạt lở nghiêm trọng do mưa bão, khiến giao thông liên tục bị chia cắt. Tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này và bố trí kinh phí khắc phục để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.

Xã hội

Lâm Đồng di dời dân ở D’ran khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Sạt lở bờ sông hạ lưu cầu Đơn Dương ngày càng nghiêm trọng, khiến sáu hộ dân phải rời nhà tạm thời để bảo đảm an toàn.

Ngày 1/12, UBND xã D’ran (tỉnh Lâm Đồng) phối hợp lực lượng chức năng triển khai đưa 6 hộ dân sinh sống ở khu vực hạ lưu cầu Đơn Dương ra khỏi vùng nguy hiểm, sau khi sạt lở bờ sông tiếp tục mở rộng và đe dọa trực tiếp đến nhà cửa.

2.jpg
Khu vực bờ sông xuất hiện hàm ếch lớn, ăn sâu vào sát nhà dân.
Xã hội

Xe máy lao tới tông vào ô tô lùi từ vỉa hè, một người nhập viện ở Lâm Đồng

Va chạm giữa xe máy chạy tốc độ cao và ô tô lùi từ vỉa hè ở xã Hòa Ninh khiến một nam thanh niên gãy chân, phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 2/12, lãnh đạo UBND xã Hòa Ninh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giữa xe máy và ô tô con khiến một nam thanh niên bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

2-12.jpg
Thời điểm ô tô lùi từ vỉa hè xuống lòng đường khiến người đi xe máy lao tới tông trúng phần đuôi xe. Ảnh: Cắt từ clip
Xã hội

Lâm Đồng dốc lực xây lại nhà sập do thiên tai, phấn đấu xong trước 15/1/2026

Hơn 3.000 căn nhà hư hỏng sau lũ, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ sửa chữa và bàn giao nhà mới cho dân trước Tết Bính Ngọ 2026.

Sáng 1/12, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chủ trì cuộc họp trực tuyến và trực tiếp với các sở, ngành để rà soát nhu cầu và bàn giải pháp khẩn cấp về xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại sau các đợt mưa lũ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hồ Văn Mười nhấn mạnh đây là cuộc họp đột xuất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tập trung cho công tác khắc phục hậu quả sau lũ. Trong đó, nhiệm vụ cần triển khai ngay và khẩn trương nhất là ưu tiên hỗ trợ, sửa chữa và tái thiết nhà ở cho người dân.

