Đèo Gia Bắc lại sạt lở, QL28 bị chia cắt do mưa lớn

Khuya 3/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, bùn đất từ ta luy núi tại Km43 và Km53 tràn xuống phủ kín mặt đường, khiến các phương tiện không thể di chuyển. Lực lượng CSGT đang ứng trực tại hai đầu đèo để điều tiết, hướng dẫn người dân không đi vào khu vực nguy hiểm.

Hiện trường sạt lở trên đèo Gia Bắc, bùn đất phủ kín mặt đường QL28. Ảnh: CSGT

Công an xã Sơn Điền cùng chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng xử lý khẩn cấp hiện trường, nỗ lực thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Tại khu dân cư xã Thuận Hòa cũ, nay thuộc xã Hàm Thuận Bắc, nước lũ dâng hơn 50cm và tiếp tục tràn lên mặt đường ngoài QL28. Mực nước được ghi nhận vẫn tăng cao.

Lực lượng CSGT chốt chặn tại một đầu đèo Gia Bắc, hướng dẫn phương tiện quay đầu. Ảnh: CSGT

Trước đó, như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, trong tháng 10 và 11, đèo Gia Bắc nhiều lần xảy ra sạt lở nghiêm trọng do mưa bão, khiến giao thông liên tục bị chia cắt. Tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này và bố trí kinh phí khắc phục để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông.