Động đất mạnh 7,3 độ Richter ngoài khơi Mexico

AP đưa tin, một trận động đất mạnh xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Mexico, sát biên giới với Guatemala, vào ngày 17/7 và có thể cảm nhận được ở thành phố Mexico đến El Salvador. Hai người được báo cáo bị thương ở miền nam Mexico.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,3 độ Richter, với tâm chấn nằm ở độ sâu 15 km, cách Aquiles Serdan 48 km về phía tây nam, gần bờ biển bang Chiapas. Trước đó, một trận động đất nhỏ hơn xảy ra với tâm chấn nằm xa hơn ngoài khơi.

Theo USGS, đã có ít nhất 10 dư chấn với độ lớn từ 4,9 đến 6 độ Richter.

Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển Mexico. Ảnh: Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ.

Tại Tapachula, thành phố chính ở biên giới phía nam Mexico, rung chấn ban đầu nhẹ nhưng dần mạnh lên.

“Chúng tôi đang ở tầng hai của bệnh viện thì bắt đầu rung chuyển; ban đầu nghĩ sẽ qua nhanh, nhưng sau đó rung lắc mạnh hơn nên tất cả mọi người đều xuống tầng trệt và di tản trật tự ra sân trước”, Alejandra Mendoza, nhân viên hành chính tại một bệnh viện công ở thành phố này, chia sẻ với hãng AP.

Ông Demetrio Martínez, Trưởng cơ quan Bảo vệ Dân sự thành phố cho biết, một phụ nữ di cư người Haiti khoảng 30 tuổi đã hoảng loạn và nhảy từ độ cao khoảng 4 mét từ một tòa nhà chung cư. Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy xương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, còn có một người bị thương nhẹ do cửa kính vỡ tại một cơ sở kinh doanh gần đó.

Tại thành phố Guatemala, trận động đất khiến người dân hoảng sợ vì kéo dài khá lâu. Nhiều người đổ ra đường giữa giờ cao điểm khi ngày làm việc bắt đầu và một số tòa nhà đã được sơ tán.

Cơ quan Điều phối Quốc gia về Giảm nhẹ Thiên tai Guatemala (CONRED) cho biết chưa ghi nhận thiệt hại ngay lập tức. Người dùng mạng xã hội đăng tải các video về một số vụ sạt lở đất, đặc biệt trên các tuyến đường hướng về phía tây.

Bộ Giáo dục Guatemala đã tạm dừng lớp học trực tiếp tại các tỉnh San Marcos, Quetzaltenango, Suchitepéquez và Retalhuleu, gần tâm chấn động đất.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết các báo cáo sơ bộ không ghi nhận thiệt hại. Hải quân khuyến cáo người dân tránh xa các bãi biển trong vòng 6 giờ do nguy cơ sóng thần.

Cơ quan Khí tượng bang Chiapas cảnh báo có thể xuất hiện sóng thần cao tới 1 mét dọc bờ biển Mexico và Guatemala.

Tại thị trấn Suchiate, nằm dọc con sông phân chia Mexico và Guatemala, các khu vực ven biển đang được theo dõi sát sao nguy cơ sóng thần, theo Thị trưởng Elmer Vázquez Gallardo.

Tại San Salvador, trận động đất cũng được cảm nhận rõ rệt, nhưng không ghi nhận thiệt hại hay thương vong.

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