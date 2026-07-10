Cuộc sống khó khăn của người dân Venezuela sau thảm họa động đất

Hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi trận động đất kép ở Venezuela đang ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch cũng như các dịch vụ vệ sinh và y tế.

Nhiều gia đình ở bang La Guaira, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thảm họa động đất kép vừa qua tại Venezuela, đã đổ ra bãi biển để tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Những người khác thì dùng chút nước ít ỏi còn sót lại từ bể chứa nước trong nhà để rửa bát và tắm giặt, theo AP.

"Nhiều người đang sống trong lều tạm hoặc ngoài trời sau khi 190 tòa nhà sụp đổ và 856 tòa nhà khác bị hư hại trong hai trận động đất liên tiếp tối 24/6 vốn đã cướp đi sinh mạng của 3.811 người", các quan chức Venezuela cho hay.

“Chúng tôi luôn có nước dự trữ trong bể, nhưng sau trận động đất, hầu hết bể chứa nước trong nhà đều bị vỡ. Giờ đây, chúng tôi phải chờ xem có xe bồn nào đến hay không để lấy nước”, Juliani Herrera, 20 tuổi, nói về những chiếc bể nhựa màu xanh lớn mà nhiều gia đình Venezuela dùng để trữ nước vào những ngày công ty điện lực nhà nước cung cấp dịch vụ.

Xếp hàng chờ nhận viện trợ

Tại Maiquetía, nơi nổi tiếng là địa điểm có sân bay chính của đất nước, người dân đã xếp hàng vào ngày 8/7 để nhận thùng hàng viện trợ của Mỹ chứa thực phẩm, nước uống và bộ dụng cụ vệ sinh bao gồm xà phòng, bàn chải đánh răng và khăn lau vệ sinh cá nhân.

Người dân bị ảnh hưởng bởi động đất xếp hàng chờ nhận viện trợ nhân đạo tại La Guaira, Venezuela, ngày 29/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Chính phủ của Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez ước tính rằng trận động đất đã khiến khoảng 18.000 người mất nhà cửa. Họ hiện đang phải sống tạm trong trường học, vỉa hè, công viên, quảng trường và các không gian công cộng khác.

Beatriz Ochoa, người đứng đầu khu vực vận động chính sách cho Mỹ Latinh tại Hội đồng Người tị nạn Na Uy, cho biết trong một tuyên bố rằng việc cải thiện điều kiện sống là cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vì người dân đang sống trong môi trường đông đúc, nhiệt độ cao và mưa theo mùa, đồng thời thiếu không gian riêng.

“Tại một nơi tạm trú, tôi thấy các gia đình tự tổ chức để giữ gìn vệ sinh các không gian chung, bao gồm cả việc dựng nhà vệ sinh tạm và sắp xếp xử lý rác thải đơn giản. Sự quyết tâm của họ thật đáng khâm phục, nhưng các gia đình không nên phải gánh vác gánh nặng này một mình”, Beatriz Ochoa nói.

Kế hoạch xây dựng nhà ở có khả năng chống động đất

Hôm 8/7, Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez tuyên bố rằng Chính phủ đang làm việc với các chuyên gia nhằm xác định khu vực thích hợp để "xây dựng những thành phố và nhà ở mới có khả năng chống động đất".

Bà cho biết thêm rằng các công ty trong nước và quốc tế cũng đã được huy động “để tiến hành xây dựng nhà ở một cách nhanh chóng, quyết liệt”.

Quyền Tổng thống Rodríguez cũng đã quyết định gửi thư tới Vua Charles III nhằm đề nghị giải phóng số vàng đang lưu giữ tại Ngân hàng Anh. Số vàng này của Venezuela đã bị "phong tỏa" tại Ngân hàng Anh do các lệnh trừng phạt kinh tế.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thảm họa ước tính thiệt hại vật chất trực tiếp đối với nhà ở và cơ sở hạ tầng tại Venezuela sau thảm họa động đất kép hồi cuối tháng 6/2026 rơi vào khoảng 37 tỷ đô la.

Nhiều tòa nhà bị hư hại sau trận động đất xảy ra ở La Guaira, Venezuela. Ảnh chụp ngày 27/6/2026. Ảnh: AP/Matias Delacroix.

Trưởng ban cứu trợ của Liên Hợp Quốc, Tom Fletcher, đã gặp bà Rodríguez và một số người sống sót sau trận động đất hôm 8/7, khi Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của tổ chức này đưa ra lời kêu gọi quyên góp khoảng 300 triệu đô la để hỗ trợ 1,3 triệu người Venezuela đang cần viện trợ khẩn cấp.

“Điều đáng lo ngại nhất là khi mọi người im lặng, bởi vì lúc đó bạn mới thực sự thấy được nỗi đau mà họ đang trải qua. Tại nhiều địa điểm chúng tôi đến thăm hôm nay, chúng tôi thấy mọi người không nói gì, trong sự tuyệt vọng cùng cực, nhưng ở những nơi khác, bạn vẫn thấy trẻ em chơi bóng đá, được ăn những bữa ăn ngon. Như vậy, bạn có thể thấy sự hỗ trợ nhân đạo cũng đang phát huy tác dụng”, Tom Fletcher chia sẻ.

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