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Quân sự - Thế giới

Hơn 3.300 người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela

Số nạn nhân tử vong trong thảm họa động đất kép ở Venezuela tối 24/6 đã tăng lên hơn 3.300 người. 

An An (Theo democrata.es)

Báo cáo chính thức mới nhất từ nhà chức trách Venezuela cho biết, tính đến ngày 5/7, số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất ở Venezuela tối 24/6 đã tăng lên tới 3.342 người. Ngoài ra, 16.740 người bị thương và nhiều tòa nhà bị hư hại tại khu vực bờ biển miền Trung nước này.

"3.342 người được xác nhận đã tử vong và 16.740 người khác bị thương do hai trận động đất có cường độ 7,5 và 7,2 độ Richter xảy ra tối 24/6. Các trận động đất này cũng đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho 856 tòa nhà, trong đó 190 tòa nhà bị sập hoàn toàn", Chủ tịch Quốc hội Venezuela, ông Jorge Rodríguez, cho hay.

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Nhiều tòa nhà đổ sập trong trận động đất ở La Guaira, Venezuela, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ảnh: AP/Ariana Cubillos.

Về hậu quả nhân đạo, có 17.345 người lâm vào cảnh không nhà cửa, theo số liệu chính thức. Chính quyền đã hỗ trợ 86.794 hộ gia đình, cứu hộ thành công 6.462 người và phân phát hơn 9.585 tấn lương thực cho người dân bị ảnh hưởng. Nhiều người dân đã được bố trí chỗ ở tại các nơi tạm trú chính thức, một số hiện đang sống trong các lều trại được dựng lên.

Hiện tại, hơn 4.088 nhân viên cứu hộ quốc tế vẫn đang làm việc để ứng phó với hậu quả do động đất gây ra, theo thông tin từ Chính phủ Venezuela.

Được biết, nước này đã ghi nhận 995 dư chấn sau trận động đất.

Chính phủ Venezuela chưa đưa ra bất kỳ ước tính nào về số người mất tích, nhưng Liên Hợp Quốc cho rằng con số này có thể lên tới 50.000 người.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Hoạt động tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất ở Venezuela hôm 24/6

Nguồn video: VTV
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