Viêm não mô cầu nguy hiểm thế nào?

Ngừng tuần hoàn ngoại viện do sốc nhiễm khuẩn não mô cầu thể tối cấp

Bộ Quốc phòng vừa có thông tin chính thức vụ một quân nhân Quân khu 1 tử vong và cách ly 7 quân nhân khác.

Theo đó, quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp, nhân viên quân khí thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 tử vong do bị sốc nhiễm khuẩn não mô cầu thể tối cấp.

Sau khi sự việc xảy ra, Viện Y học dự phòng quân đội đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm PCR đối với cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 12, Sư đoàn 3. Qua xét nghiệm đã phát hiện 7 mẫu dương tính với vi khuẩn não mô cầu, đây là những cán bộ, chiến sĩ đã tiếp xúc trực tiếp với quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp.

Lực lượng chức năng xét nghiệm những quân nhân tiếp xúc với quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp. Ảnh: Quân khu 1

Đơn vị đã tổ chức cách ly, theo dõi đối với 7 quân nhân trên và tích cực phối hợp với Sư đoàn 3 cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp báo cáo chỉ huy đại đội mình có biểu hiện bị sốt, buồn nôn và đau bụng. Quân nhân Nghiệp đã được bộ phận y tế của đơn vị thăm khám, truyền dịch, hạ sốt, kháng sinh và theo dõi.

Tuy nhiên, sức khỏe của quân nhân Nghiệp vẫn không được cải thiện, đơn vị đã chuyển lên Bệnh viện Quân y 110 rồi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để điều trị. Tại đây, các y, bác sĩ đã tích cực điều trị cứu chữa song quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp không qua khỏi.

Qua kết quả xét nghiệm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 xác định, quân nhân Nghiệp ngừng tuần hoàn ngoại viện do sốc nhiễm khuẩn não mô cầu thể tối cấp.

Bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh nhưng cần thận trẻ nhỏ dưới 5 tuổi

Các bác sĩ Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á cho biết, bệnh viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu lây lan trong cộng đồng qua đường hô hấp, tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, dịch tiết có chứa vi khuẩn. Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh, tuy nhiên trẻ nhỏ dưới 5 tuổi được coi là đối tượng có nguy cơ cao bị viêm màng não mô cầu.

Viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu là tình trạng nhiễm khuẩn cấp tính, cần phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao và có thể để lại di chứng suốt đời sau khi khỏi bệnh.

Do bệnh rất nguy hiểm nên cần có những biện pháp chủ động phòng bệnh, tiêm vắc xin là một trong những biện pháp phòng bệnh đặc hiệu và hiệu quả cao.

Hiện nay, có 3 loại vắc xin viêm màng não mô cầu bao gồm vắc xin não mô cầu nhóm B thế hệ mới Bexsero (Ý), VA-Mengoc BC (CuBa) phòng bệnh do não mô cầu nhóm B và B+C, vắc xin Menactra (Mỹ) phòng bệnh do não mô cầu nhóm A, C, Y, W-135.