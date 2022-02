Trang trí bánh mì sống động, nghệ nhân khiến thực khách không nỡ ăn

Nữ nghệ nhân Jiangcaicai đến từ Trung Quốc. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ khả năng sáng tạo, trang trí bánh mì thô cứng trở nên sống động như những tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: IGNV) Chỉ với nguyên liệu phổ biến như khoai lang, khoai tây hoặc sắn, Jangcaicai có thể “phù phép” thành những bức tranh hoa lá đầy màu sắc. Chia sẻ sản phẩm của mình trên mạng xã hội, cô gái thu hút hàng chục nghìn người “thả tim”, bình luận. Chỉ tính riêng tài khoản Instagram, Jangcaicai có gần 31 nghìn người theo dõi trên khắp thế giới. Để có những sản phẩm chia sẻ với người hâm mộ, Jangcaicai phải dành hàng giờ tỉ mỉ bên lát bánh mì. Mỹ nhân Bắc Kinh cho biết, thời gian đầu sáng tạo, cô chủ yếu làm với khoai lang trắng vì màu sắc cơ bản, dễ tạo hình. Dụng cụ không thể thiếu là những chiếc bay dùng để lấy màu khi vẽ tranh của các hoạ sĩ. Chiếc bay này có phần lưỡi mảnh, nhọn, phù hợp để lấy khoai mềm. Khoai được hấp trước để đảm bảo độ mềm nhưng không mất nước, mất màu sắc vốn có. Thời gian đầu, Jangcaicai trang trí bánh mì bằng họa tiết hoa lá kiểu dáng khác nhau. Để có được màu sắc sống động, nữ nghệ sĩ tận dụng các nguyên liệu có màu tự nhiên, đảm bảo sản phẩm làm ra có thể thưởng thức được như màu cam từ cà rốt, khoai lang nghệ, bí; màu đỏ từ đậu đỏ; màu vàng từ đậu xanh; màu tím từ khoai lang tím; màu xanh từ mù tạt... Với những gam màu phức tạp, Jangcaicai sẽ tận dụng màu thực phẩm an toàn. Lý do nữ nghệ sĩ chọn “vẽ” trên bánh mì là nguyên liệu này dễ kiếm, màu sắc tự nhiên thích hợp làm nền cho các bức tranh. Khi thực hiện, Jangcaicai rất thích tạo hình hoa mẫu đơn. Những bữa sáng này thường rất nhiều màu sắc, cánh hoa được vẽ 3D không khác gì hoa thật khiến nhiều người kinh ngạc. Hiện tại, ngoài việc trang trí những lát bánh mì bằng họa tiết hoa lá, Jangcaicai còn tạo hình các loại côn trùng xinh xắn như bướm, bọ rùa. So với lát bánh mì trang trí hoa đơn thuần, những động vật nhỏ khiến bức tranh trở nên sống động, tràn đầy sức sống hơn hẳn.

Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)

Nữ nghệ nhân Jiangcaicai đến từ Trung Quốc. Cô nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ khả năng sáng tạo, trang trí bánh mì thô cứng trở nên sống động như những tác phẩm nghệ thuật. (Ảnh: IGNV) Chỉ với nguyên liệu phổ biến như khoai lang, khoai tây hoặc sắn, Jangcaicai có thể “phù phép” thành những bức tranh hoa lá đầy màu sắc. Chia sẻ sản phẩm của mình trên mạng xã hội, cô gái thu hút hàng chục nghìn người “thả tim”, bình luận. Chỉ tính riêng tài khoản Instagram, Jangcaicai có gần 31 nghìn người theo dõi trên khắp thế giới. Để có những sản phẩm chia sẻ với người hâm mộ, Jangcaicai phải dành hàng giờ tỉ mỉ bên lát bánh mì. Mỹ nhân Bắc Kinh cho biết, thời gian đầu sáng tạo, cô chủ yếu làm với khoai lang trắng vì màu sắc cơ bản, dễ tạo hình. Dụng cụ không thể thiếu là những chiếc bay dùng để lấy màu khi vẽ tranh của các hoạ sĩ. Chiếc bay này có phần lưỡi mảnh, nhọn, phù hợp để lấy khoai mềm. Khoai được hấp trước để đảm bảo độ mềm nhưng không mất nước, mất màu sắc vốn có. Thời gian đầu, Jangcaicai trang trí bánh mì bằng họa tiết hoa lá kiểu dáng khác nhau. Để có được màu sắc sống động, nữ nghệ sĩ tận dụng các nguyên liệu có màu tự nhiên, đảm bảo sản phẩm làm ra có thể thưởng thức được như màu cam từ cà rốt, khoai lang nghệ, bí; màu đỏ từ đậu đỏ; màu vàng từ đậu xanh; màu tím từ khoai lang tím; màu xanh từ mù tạt... Với những gam màu phức tạp, Jangcaicai sẽ tận dụng màu thực phẩm an toàn. Lý do nữ nghệ sĩ chọn “vẽ” trên bánh mì là nguyên liệu này dễ kiếm, màu sắc tự nhiên thích hợp làm nền cho các bức tranh. Khi thực hiện, Jangcaicai rất thích tạo hình hoa mẫu đơn. Những bữa sáng này thường rất nhiều màu sắc, cánh hoa được vẽ 3D không khác gì hoa thật khiến nhiều người kinh ngạc. Hiện tại, ngoài việc trang trí những lát bánh mì bằng họa tiết hoa lá, Jangcaicai còn tạo hình các loại côn trùng xinh xắn như bướm, bọ rùa. So với lát bánh mì trang trí hoa đơn thuần, những động vật nhỏ khiến bức tranh trở nên sống động, tràn đầy sức sống hơn hẳn.

Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ... úp nồi (Nguồn video: THĐT)