10 “tai nạn” thường gặp chốn phòng the

Chuyện chăn gối hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn phòng the. Ảnh minh họa Gãy súng: Khi dương vật đang cương thẳng mà nó đột ngột bị bẻ gập thì bao xơ của ống có thể bị rách. Điều này gây đau và do máu thoát qua chỗ rách của bao, nên dương vật trở nên mềm đi, sưng to và tím. Tai nạn chốn phòng the này gọi là chứng gãy dương vật. Ảnh minh họa Chuột rút được coi là một trong những tai nạn chốn phòng the hiền lành nhất phá hỏng cuộc yêu của bạn và cũng ít gây ra những biến chứng nguy hiểm. Thông thường, cặp đôi nào cũng sẽ một vài lần trải qua tình trạng này. Mặc dù nó không gây ra hậu quả nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng nhưng cũng là yếu tố gián đoạn cuộc “yêu” và nhắc nhở bạn về việc cơ thể bạn cần phải được bổ sung một số chất. Ảnh minh họa Thượng mã phong là hiện tượng sau khi xuất tinh, người nam đột nhiên biến sắc mặt trắng bệch, hơi thở ngắn và gấp, lạnh, tay chân co giật... Người chồng gục xuống ngay trên bụng vợ khi đang “lâm trận”. Đây là tai nạn chốn phòng the nguy hiểm nhất. Nếu không biết cách xử lí, có thể gây nguy hại đến tính mạng. Ảnh minh họa Bao cao su "biến mất" trong âm đạo sau cuộc yêu: Đừng hoảng hốt khi tự nhiên thấy chiếc bao cao su biến mất sau khi bạn tình rút dương vật ra khỏi âm đạo. Có thể dùng một hoặc hai ngón tay của mình lấy bao cao su ra hoặc nhờ bạn tình lấy hộ khỏi âm đạo. Ảnh minh họa Thủng cùng đồ là một chấn thương âm đạo nghiêm trọng ở nữ giới. Nguyên nhân thường là tư thế quan hệ tình dục không phù hợp, quan hệ “thô bạo”, kích thước dương vật quá lớn, phụ nữ sau sinh quan hệ trở lại sớm, phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh do thành âm đạo mỏng và khả năng đàn hồi kém. Ảnh minh họa Đứt dây thắng dương vật: Khi dương vật cương cứng, mảnh da này căng ra theo, dây thắng có thể bị đứt khi bị kéo căng quá mức. Tai nạn này thường xảy ra khi thủ dâm quá mạnh, giao hợp thiếu kinh nghiệm, hoặc cũng có thể do dương vật cương cứng quá mức nhưng dây hãm lại ngắn. Ảnh minh họa Chấn thương đầu khi quan hệ tình dục: Quan hệ tình dục có thể dẫn tới chấn thương ở đầu. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong hoàn cảnh đèn tắt, phòng tối khiến bạn hoặc đối tác va đập mạnh đầu vào vật thể cứng như thành giường, sàn nhà, cạnh tủ... Ảnh minh họa Chấn thương ở lưng có thể xảy ra trong bất kỳ hoạt động thể chất nào, không ngoại trừ sinh hoạt tình dục. Nguyên nhân gây ra chấn thương ở lưng khi "quan hệ" rất có thể là do bạn đã chọn tư thế không phù hợp hoặc trong quá trình di chuyển đã không chú ý đến tư thế của cơ thể. Ảnh minh họa Nhức đầu tình dục: Đau đầu khi quan hệ tình dục xảy ra ở cả nam và nữ thường trước hoặc trong khi đạt cực khoái, hoặc ngay sau khi quan hệ tình dục. Những cơn đau đầu này có thể cảm thấy giống như một cơn đau nhói đột ngột hoặc một cơn đau âm ỉ từ từ tăng lên khi quan hệ tình dục với cường độ tăng cường. Ảnh minh họa

