TP HCM hướng tới kết thúc dịch HIV/AIDS vào năm 2030

Theo báo cáo của UBND TP HCM, tính đến cuối tháng 9/2023, TP có 51.547 người nhiễm HIV đang được quản lý. Trong đó có 47.634 người đang được điều trị thuốc kháng virus (ARV).

Tính đến tháng 9/2023, TP HCM đã đạt 93% so với mục tiêu 95% số người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm của họ. 92,4% so với mục tiêu 95% số người được chẩn đoán nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục. 98,4% so với mục tiêu 95% số người điều trị ARV kiểm soát được tải trọng virus ở mức ổn định.