Tiểu máu 1 năm chủ quan không khám, phát hiện bệnh thì quá muộn

Mới đây, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thận trái, niệu quản trái và một phần bàng quang thành công cho bệnh nhân nam 73 tuổi huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang bị Ung thư biểu mô đường niệu bên (T).

Theo đó, khoảng gần 1 năm bệnh nhân T.V.X (73 tuổi) có đi tiểu máu ngắt quãng, tuy nhiên 10 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện đái máu, máu đỏ tươi, không có máu cục, liên tục kèm theo sút cân 10kg/1 tháng. Được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang điều trị 3 ngày, sau đó xin chuyển Bệnh viện Bãi Cháy điều trị tiếp.

Bệnh nhân vào Bệnh viện Bãi Cháy được thăm khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và được chẩn đoán: Ung thư biểu mô đường niệu bên trái, đái tháo đường, tăng huyết áp, xơ gan, viêm phổi. Các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp đã tiến hành hội chẩn và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thận (T), niệu quản (T) và một phần bàng quang.

Sau hơn gần 3 giờ đồng hồ, kíp phẫu thuật do BSCKII Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - Bệnh viện Bãi Cháy cùng ê kíp đã phẫu thuật nội soi cắt thận (T), niệu quản (T) và một phần bàng quang thành công cho bệnh nhân. Một tuần sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

BSCKII Dương Xuân Hiệp, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Bệnh nhân này, chúng tôi lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi, vì bệnh nhân mắc nhiều bệnh mạn tính. Nếu mổ mở, vết mổ rất lớn dài hơn 40 cm sẽ khó khăn trong việc hậu phẫu sau phẫu thuật. Chúng tôi tiến hành đặt 4 lỗ trocart, 2 lỗ trocart kích thước 1cm, 2 lỗ trocart kích thước 5 mm, cắt toàn bộ thận (T), niệu quản (T) và 1 phần bàng quang cho bệnh nhân.

BSCKII Dương Xuân Hiệp thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Theo BSCKII Dương Xuân Hiệp, ung thư biểu mô đường niệu là 1 trong 2 loại ung thư đường niệu hay gặp là ung thư tế bào thận và ung thư biểu mô đường niệu. Ung thư sẽ di căn và xâm lấn dọc đường đi của của đường tiết niệu.

Dấu hiệu nhận biết thường để bệnh nhân đi khám là bệnh nhân cảm giác đau khi đi tiểu và tiểu máu, xác suất tiểu máu của ung thư biểu mô đường niệu chiếm khoảng 75% đến 95%. Nếu có dấu hiệu này, người bệnh cần đến các cơ sở y tế được thăm khám, làm xét nghiệm để tìm nguyên nhân do ung thư biểu mô đường niệu, do viêm nhiễm, do sỏi hay các nguyên nhân khác để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Phẫu thuật nội soi cắt thận, niệu quản và bán phần bàng quang trong điều trị các bệnh lý về thận – tiết niệu là một kỹ thuật khó, đòi hỏi chuyên môn tay nghề cao cũng như trang thiết bị hiện đại.