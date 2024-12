Cục ATTP thông tin về loại sữa nhiễm chất tẩy rửa tại Hàn Quốc

Liên quan đến vụ sản phẩm sữa tiệt trùng tại công ty Maeil Dairies - một trong những công ty sữa lớn nhất Hàn Quốc - bị nhiễm chất tẩy rửa, cục Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có thông tin chính thức.

Vừa qua, một số website tại Hàn Quốc đã đưa thông tin về sự cố sữa tiệt trùng bị nhiễm chất tẩy rửa và phải thu hồi. Để chủ động kiểm soát an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã liên hệ với Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) để xác minh thông tin. MFDS đã phối hợp với cơ quan địa phương tiến hành kiểm tra tại nhà máy Gwangju của Công ty Maeil Dairy Co., Ltd., theo đó, sự cố sản phẩm sữa tiệt trùng bị nhiễm nước tẩy rửa trong quá trình sản xuất đã được điều tra, xác định nguyên nhân cũng như số lượng sản phẩm bị ảnh hưởng, cụ thể như sau: