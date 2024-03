Sản xuất mỹ phẩm "chui", Công ty Gold My bị phạt hơn 160 triệu

Sản phẩm kém chất lượng

Trong danh sách cơ sở vi phạm lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm - Trang thiết bị y tế tháng 2/2024 do Thanh tra Sở Y tế TP HCM công bố mới đây, đơn vị bị xử phạt nặng nhất là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Gold My (Công ty Gold My, địa chỉ 931/49A Hương lộ 2, khu phố 8, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP HCM), số tiền 160.750.000 đồng.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Gold My sản xuất, buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa; sản xuất mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (mặt nạ Aloe Essence Sheet Mask - 50g; NSX: 1/6/2023; HSD 1/6/2026 không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật) và sản xuất mỹ phẩm khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Ngoài phạt tiền, Công ty Gold My còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất mỹ phẩm cho đến khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; buộc nộp lại 1,2 triệu đồng bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ.

Công ty Gold My phải thu hồi hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông; buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm Aloe Essence Sheet Mask – 50g; NSX: 1/6/2023; HSD 1/6/2026.

Công ty Gold My được thành lập ngày 6/10/2015, do ông Trần Hữu Hậu làm đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính: Buôn bán đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh).

Thông tin xử phạt liên quan đến Công ty Gold My

Thu hồi, tiêu hủy sản phẩm vi phạm

Liên quan sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask - 50g,ngày 29/1/2024, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có thông báo số 288/QLD-MP, về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm có thông tin ghi trên nhãn: Aloe Essence Sheet Mask - 50g; SCB: 001326/21/CBMP-HCM.

Đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm này là Công ty Gold My, trong khi chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường và nhà sản xuất là Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng (số 60/41/31 Nguyễn Văn Cự, Khu phố 5, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP HCM).

Lý do thu hồi là sản phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn của Thông tư 06/2011/TT-BYT: Không đáp ứng nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn, tên sản phẩm trên nhãn khác tên sản phẩm trên phiếu công bố (mặt nạ dưỡng trắng da, nhãn hàng Nual Anong) và mẫu thử không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thông báo các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask - 50g nêu trên, trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask -50g; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ cơ sở kinh doanh, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Công ty TNHH mỹ phẩm Hoa Mai Vàng được thành lập ngày 27/7/2016, do ông Trần Tuấn Duy làm đại diện pháp luật. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh. Ông Trần Tuấn Duy còn đại diện các doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản Xuất Thương mại Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hoa Mai Vàng (96 Lê Lâm, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP HCM), Công ty này hiện đã ngừng hoạt động.

Buộc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm Aloe Essence Sheet Mask – 50g; NSX: 1/6/2023; HSD 1/6/2026



Kinh doanh mỹ phẩm thu hồi bị phạt thế nào?

Theo luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh), khoản 3, Điều 71, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt vi phạm trong mua, bán mỹ phẩm, hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

Trường hợp Công ty Gold My phân phối ra thị trường mỹ phẩm không bảo đảm chất lượng, không an toàn cho người sử dụng, kinh doanh mỹ phẩm đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo thu hồi, có thể bị phạt từ 20 triệu đến 30 triệu đồng.

Trường hợp kinh doanh mỹ phẩm có thành phần chất cấm sử dụng trong mỹ phẩm hoặc vượt quá giới hạn cho phép đối với chất có quy định giới hạn nồng độ, hàm lượng sử dụng theo quy định của pháp luật, sẽ bị phạt 30 đến 40 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, đơn vị bị xác định vi phạm buộc thu hồi và tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm quy định tại khoản 1, khoản 2 và các điểm a, b, c khoản 3, Điều 71; buộc nộp lại số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.

Thận trọng với mặt nạ dưỡng da giá rẻ Bác sĩ Như Lan - Khoa Thẩm mỹ, Viện Da liễu Trung ương - cho biết, mặt nạ không an toàn được bày bán tràn lan trên thị trường. Vì thế, nguy cơ ảnh hưởng da sẽ rất nhiều nếu người dùng ham rẻ và không có sự tư vấn của bác sĩ. Cụ thể, mặt nạ chỉ có tác dụng nông trên bề mặt da mà không thể thẩm thấu sâu vào lớp đáy (lớp có tác dụng quyết định da khỏe hay không). Nó có tác dụng nhưng ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu sử dụng các chất có tác dụng phụ như corticoid, tác hại rất lớn. Chuyên gia khuyên không nên ham rẻ, mua sản phẩm có tác dụng nhanh chóng như liền khỏi mụn, trắng da, chống lão hóa, se lỗ chân lông trong vài ngày. Người dùng cần có sự chọn lọc và tư vấn của bác sĩ da liễu.