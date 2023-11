Thu hồi loạt mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, ngày 8/11, đơn vị đã ban hành thông báo về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Hương Ly Ly - hộp 1 chai 100ml (số lô: 010622; ngày sản xuất: 11/6/2022; hạn sử dụng: 10/6/2025; số công bố 101/20/CBMP-NĐ). Sản phẩm do Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên (có địa chỉ tại lô H6 đường D5, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) sản xuất.



Việc thu hồi trên căn cứ vào kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm mỹ phẩm thuộc lô hàng trên, do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Nghệ An lấy mẫu tại quầy thuốc chi nhánh dược phẩm huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An). Kết quả cho thấy, mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm trên. Bên cạnh đó, các đơn vị liên quan tiến hành thu hồi lô sản phẩm vi phạm; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Hương Ly Ly không bảo đảm chất lượng nêu trên, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ theo quy định.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Nam Định kiểm tra Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm. Đồng thời, giám sát Công ty TNHH dược phẩm Hoàng Liên trong việc thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. Việc xử lý, xử phạt vi phạm báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/12/2023.

Hình ảnh thông tin về sản phẩm dầu gội Modus bị thu hồi.

Ở một diễn biến khác, trước đó, ngày 3/11, Cục Quản lý Dược cũng ban hành thông báo thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc sản phẩm dầu gội Modus “Trị rụng tóc”; trên nhãn ghi nhà sản xuất: Modus Cera Cosmetics - Canada; nhập khẩu và phân phối: Nam Phát Cosmetics ở địa chỉ lô 9, Khu đô thị Hòa Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Lý do thu hồi: Sản phẩm dầu gội Modus “Trị rụng tóc” không rõ nguồn gốc xuất xứ và trên nhãn sản phẩm ghi tính năng, công dụng sản phẩm không phù hợp với quy định về tính năng sản phẩm mỹ phẩm.

Theo Cục Quản lý Dược, sản phẩm dầu gội đầu Modus có ghi công dụng là giúp tăng cường sức đề kháng da dầu, nang tóc, chống nấm da đầu, chống mất nước, cân bằng pH cho tóc; chống rụng; kích thích mọc tóc. Tuy nhiên, kết quả kiểm nghiệm mẫu dầu gội này tại Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Yên Bái, lấy mẫu tại cơ sở Nguyễn Quang Hòa (số nhà 1.063, đường Đinh Tiên Hoàng, tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho thấy các tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn sản phẩm đều không phù hợp với quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT về tính năng sản phẩm mỹ phẩm.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh Yên Bái, Nam Định khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trên địa bàn tiến hành kiểm tra cơ sở Nguyễn Quang Hòa (thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Nam Phát Cosmetics (lô 9, Khu đô thị Hòa Vượng, TP Nam Định); Công ty TNHH XNK Bbone Việt Nam (số 7 phố Đoàn Kết, Khu đô thị Hòa Vượng, phường Lộc Vượng, TP Nam Định) trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm.

Mặt khác, truy tìm nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm dầu gội Modus. Cùng đó, việc xử lý vi phạm, kết quả kiểm tra, truy tìm nguồn gốc sản phẩm báo cáo về Cục Quản lý Dược và các cơ quan chức năng có liên quan…