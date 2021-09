Rụng tóc sau khi khỏi COVID-19 và cách khắc phục

Nguyên nhân gây ra rụng tóc sau khi khỏi COVID-19 được cho là do thiếu hụt dinh dưỡng, giảm cân, căng thẳng, thay đổi nội tiết tố đột ngột, giảm mức vitamin D và B12.

Gần đây, các nhà khoa học lại tiếp tục khám phá ra một dấu hiệu mới khá phổ biến ở bệnh nhân COVID-19, đó là rụng tóc và các vấn đề về da liễu như phát ban. Vậy chứng rụng tóc sau khi khỏi COVID-19 có nguy hiểm không và cách khắc phục thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu.

Tại sao một số bệnh nhân COVID-19 sau phục hồi bị rụng tóc?

Nghiên cứu đầu tiên về triệu chứng rụng tóc sau khi khỏi COVID-19 được các chuyên gia tại Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc thực hiện, công bố trên tạp chí The Lance.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đã phân tích 1655 bệnh nhân điều trị ở Bệnh viện Kim Ngân Đàm tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) từ ngày 7/1/2020 đến 29/5/2020. Khoảng 6 tháng sau, những bệnh nhân này được đánh giá lại sức khỏe, xét nghiệm máu và kiểm tra đi bộ trong 6 phút.

Ảnh minh họa.

Kết quả, bệnh nhân phục hồi sau COVID-19 chủ yếu gặp những vấn đề như mệt mỏi, yếu cơ, khó ngủ, lo lắng hoặc trầm cảm. Thế nhưng, có tới 359 người bị rụng tóc, chiếm gần 22%, tổng số bệnh nhân được nghiên cứu. Tồi tệ hơn, đây là chứng rụng tóc alopecia areata, tình trạng mà tóc rụng thành từng mảng và có thể không phục hồi.

Theo Học viện Da liễu Mỹ (AAD), những bệnh nhân bị rụng tóc liên quan đến Covid-19 được xếp vào dạng rụng tóc kiểu TE. Đây là dạng rụng tóc chỉ xảy ra tạm thời, khiến tóc thưa hơn.

Tiếp đó, phát hiện này được chú ý, các bác sĩ tại Bệnh viện Indraprastha Apollo, New Delhi (Ấn Độ) cho biết, tình trạng này thường xảy ra với bệnh nhân khoảng sau 30 ngày kể từ ngày hồi phục, nhưng ở một số bệnh nhân, nó xảy ra ngay trong thời gian nhiễm COVID-19.

Nguyên nhân được cho là do sự thiếu hụt khác nhau được gây ra bởi lượng dinh dưỡng bị suy giảm, sốt trong thời gian mắc COVID-19. Đồng thời, hiện tượng giảm cân, căng thẳng do nhiễm virus và những lo lắng liên quan, thay đổi nội tiết tố đột ngột, giảm mức vitamin D và B12 cũng là những lý do chính dẫn đến tình trạng rụng tóc nhiều sau hồi phục COVID-19.

Ảnh minh họa.

Vậy phải làm thế nào để khắc phục tình trạng rụng tóc này?

Theo các chuyên gia, để khắc phục tình trạng rụng tóc, những bệnh nhân đang hồi phục sau COVID-19 nhất định phải tuân thủ chế độ ăn uống bổ dưỡng, liên tục bổ sung các thực phẩm giàu protein, vitamin và sắt.

Bên cạnh đó, những bệnh nhân mắc chứng rụng tóc sau COVID-19 cũng nên chăm sóc tóc chu đáo hơn chẳng hạn như sử dụng dầu gội dịu nhẹ, không có chất tẩy rửa mạnh, không chứa paraben và sulphat, kiểm tra kỹ da đầu ngứa và bong tróc, hạn chế bôi dầu và xoa bóp da đầu cũng như sử dụng lược răng thưa.

Cố gắng giảm căng thẳng, tránh cáu gắt, bực bội đồng thời tránh sử dụng nhiệt và hóa chất để tạo kiểu tóc.

Nếu thấy tóc rụng thành mảng hói, rụng quá nhiều hoặc tình trạng rụng tóc kéo dài quá lâu ngay cả khi bạn đã ăn uống lành mạnh, bổ sung dinh dưỡng tự nhiên và chăm sóc tóc đầy đủ thì hãy đến gặp ngay bác sĩ để được tư vấn cụ thể hơn.