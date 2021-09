Kiểu đàn ông khiến phụ nữ mê mệt, bất chấp thể diện để tỏ tình

Các cặp đôi đến với nhau do tình cảm dẫn dắt, không quan trọng ai là người mở lời. Dù vậy, chúng ta thường quen với việc nam giới chủ động tỏ tình. Nếu cảm thấy phụ nữ khó nắm bắt, dành nhiều thời gian và công sức để chinh phục một cô gái mà vẫn chưa thành công, thì các chàng hãy cố gắng phấn đấu để biến mình thành một trong những kiểu đàn ông phụ nữ mê mệt dưới đây. Đứng trước những chàng trai này, phụ nữ không “cưa” cũng tự “đổ”.Kiểu đàn ông tôn trọng phụ nữ. Theo thang bậc nhu cầu Maslow, nam hay nữ đều có nhu cầu người khác tôn trọng mình. Thậm chí so với nam giới, phụ nữ có phần nhạy cảm, thích quan tâm đến tiểu tiết thì mong muốn đối phương tôn trọng càng lớn. Kiểu đàn ông tôn trọng biết tôn trọng luôn có sức hút đặc biệt với phụ nữ. Điều này không chỉ bắt nguồn từ tâm tính nhạy cảm của phái đẹp, nó còn có nguyên nhân lịch sử sâu xa. Vào thời cổ đại, địa vị xã hội của nam giới luôn được đánh giá cao hơn so với phụ nữ. Điều này hình thành khao khát được đối xử bình đẳng, tôn trọng luôn hiện hữu ở chị em. Chuyên gia tâm lý cho biết, nam giới tôn trọng phụ nữ là một trong những yếu tố quyết định hôn nhân bền chặt. Các cặp đôi tình cảm sẽ ngày càng thăng hoa. Trong khi đó, vẻ đẹp ngoại hình chỉ có sức hút ban đầu, không thể đảm bảo cho cuộc hôn nhân không lụi tàn. Kiểu đàn ông có tài. Người xưa có câu “trai tham tài, gái tham sắc” để nói về yếu tố tạo nên sức hút của nam giới. Nếu bạn không có ngoại hình, hãy cố gắng bồi đắp tài năng bởi nó là điểm sáng khiến không ít cô gái để tâm đến bạn. Quả thực, vẻ ngoài hào nhoáng có thể giúp nam giới thu hút bạn gái ngay từ cái nhìn đầu. Tuy nhiên, nó đơn thuần chỉ là sự rung động trước cái đẹp. Trong khi đó, nam giới có tài sẽ mang lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ, khiến cô ấy tin tưởng đây là chỗ dựa của đời mình. Kiểu đàn ông biết đối nhân xử thế, ăn nói đàng hoàng. Phụ nữ yêu bằng tai nên những gì nam giới nói ra ảnh hưởng rất lớn đến việc đánh giá bản chất đối phương. Dù tính cách bạn rất tốt, ăn nói sỗ sàng sẽ vô tình khiến bạn mất điểm trong mắt cô ấy. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng biết rằng tình yêu là chuyện hai người song cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Cô ấy sẽ để ý đến cách đối nhân xử thế của bạn trai. Chỉ những người cư xử đúng đắn mới có thể xây dựng mối quan hệ hòa hợp giữa các thành viên trong đại gia đình tương lai. Ảnh: IT Mời độc giả xem video: Tâm sự của cặp đồng tính nam hot trên mạng. Nguồn: VTC

