Những rủi ro xảy ra đột quỵ ở người trẻ và cách phòng ngừa

Có 2 loại đột quỵ: do vỡ mạch máu (xảy ra khoảng 20% bệnh nhân) và nghẽn mạch máu (xảy ra 80% bệnh nhân). Đột quỵ do vỡ mạch máu thường dẫn đến tử vong hơn.

Các nghiên cứu chỉ ra những rủi ro xảy ra đột quỵ ở người trẻ:

Mất ngủ

Đây là rủi ro nguy hiểm ở người trẻ do mất ngủ thường xuyên dẫn đến các bệnh nguy hiểm khác như rối loạn chuyển hóa, cao mỡ, tăng huyết áp. Mất ngủ ở người trẻ thường do áp lực công việc, gia đình, xã hội, tài chính, và những lý do khác. Mất ngủ hơn 3 lần một tuần khiến cho cơ thể mệt mỏi hoạt động không hiệu quả.

Stress thường xuyên

Stress thường xuyên dẫn đến cao huyết áp, khó ngủ và những bệnh nền khác nặng hơn. Stress lâu dài cũng dẫn đến các bệnh tâm thần như trầm cảm, lo âu rối loạn và dẫn đến cao huyết áp.

Có bệnh nền (các bệnh mạn tính)

Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro xảy ra đột quỵ ở người trẻ.

Cao huyết áp không kiểm soát là rủi ro nguy hiểm hàng đầu dẫn đến đột quỵ, nhất là đột quỵ do vỡ mạch máu. Tiểu đường cũng dẫn đến tăng rủi ro bị đột quỵ. Cao mỡ làm thành động mạch bị hẹp và cứng, tăng rủi ro bị nghẹt hay vỡ mạch máu. Bệnh gout (gút) cũng khiến nhiều người bị tăng rủi ro bị nhồi máu cơ tim. Bệnh suy thận càng làm tăng rủi ro bị đột quỵ.

Lối sống

Cuộc sống bận rộn khiến người trẻ thành công ít có thời gian tập thể dục. Thay vào đó, họ ăn tiệc thường xuyên, ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ hay protein dẫn đến các bệnh như gút hay tiểu đường.

Tâm lý chủ quan

- Đây là điểm quan trọng nhất vì nhiều người trẻ thường nghĩ mình còn rất khỏe ít khi nào bị bệnh. Khi cơ thể hơn 30 tuổi thì sẽ bắt đầu có vấn đề, nhất là cao huyết áp hay cao mỡ.

Cách ngăn ngừa đột quỵ

- Kiểm tra huyết áp mỗi ngày

- Xét nghiệm máu tìm bệnh tiểu đường, cao mỡ, suy thận, hay gút

- Tập thể dục thường xuyên (ít nhất 3 lần/tuần)

- Ngủ đủ giấc

Bs Wynn Tran (Los Angeles, Hoa Kỳ)