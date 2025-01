Trổ tài nấu mâm cỗ chay cúng ông Công ông Táo

Cúng ông Táo là một nét đẹp trong văn hóa Việt Nam, thể hiện sự tôn kính đối với thần linh và mong cầu bình an, may mắn cho gia đình. Trong đó, việc chuẩn bị mâm cỗ chay cúng ông Táo ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn, không chỉ vì tính giản dị mà còn mang ý nghĩa thanh tịnh. Ảnh Internet Dưới đây là một số gợi ý nấu món chay dâng cúng ông Công ông Táo. Ảnh Internet Xôi gấc: Khi làm mâm cỗ chay cúng ông Công ông Táo chắc chắn không thể thiếu món xôi gấc. Với màu đỏ đẹp cùng với hương vị thơm ngon đây chắc chắn sẽ là món ăn giúp cho mâm cỗ của bạn thêm phần thẩm mỹ và giúp gia chủ có thêm nhiều may mắn trong năm mới. Sườn xào chua ngọt: Nguyên liệu: 200g váng đậu, 1 củ khoai môn, ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, Gia vị: ớt bột, dầu ăn, tương ớt, đường, hạt nêm chay, bột ngô. Ngâm váng đậu từ 7 - 10 phút. Khoai môn cắt thanh vừa ăn + 1/2 thìa cà phê ớt bột + 1/4 thìa cà phê tiêu + 1 thìa bột ngô trộn đều. Trộn 50g bột ngô + 1/2 thìa cà phê ớt bột + 1 thìa cà phê hạt nêm + 1/4 bát nước + váng đậu đã ngâm. Cuộn váng đậu với khoai môn lăn qua bột ngô rồi chiên giòn. Ớt chuông rửa sạch, bỏ ruột sau đó cắt hạt lựu. Bắc chảo lên bếp, trộn 50g tương cà + 20g tương ớt + một ít nước làm sốt, đảo đều đến khi sôi, cho thanh ván đậu cuộn khoai vào + ớt chuông + 2 thìa cà phê đường đảo đều rồi tắt bếp. Ảnh Internet Nấm đùi gà sốt bơ: 200g nấm đùi gà (chọn loại nấm nhỏ sẽ ngon hơn), Gia vị: Bơ, tỏi, nước tương, đường, dầu vừng. Cắt nấm thành khúc, phi tỏi thái nhuyễn với bơ đến khi thơm. Cho nấm vào xào lửa vừa đến khi nấm chín mềm. Hòa xì dầu, đường, dầu vừng cùng một chút nước, rồi đổ vào chảo nấm, đảo cho sệt lại là hoàn thành. Ảnh Internet Chả ram chay: Khoai lang và cà rốt bào sợi, trộn đều với đậu xanh đã hấp chín, boa rô bằm nhỏ, tiêu, muối, bột ngọt. Cho nhân vào bánh tráng, gấp hai bên bánh tráng lại rồi cuốn. Cuốn vừa tay không chặt quá vì sẽ bị bung nứt khi chiên, cuốn nới tay quá thì chả ram sẽ bị nhiều dầu hút vào không ngon. Khi cuốn chả ram nên dùng ít giấm pha loãng với nước để thoa lên bánh tráng khi cuốn. Ảnh Internet Đậu hủ sốt sả ớt: Chuẩn bị các nguyên liệu sẵn sàng. Đậu hũ cắt miếng vừa ăn, sả và ớt bằm nhỏ. Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào chiên đậu hũ vàng đều, vớt ra để riêng. Trong một chảo khác, làm nóng dầu ăn. Cho sả, ớt vào phi cho dậy mùi thơm, rồi cho xì dầu, đường, 2 muỗng nước vào nấu sôi lên. Nêm nếm vừa khẩu vị thì cho đậu hũ đã chiên vào, đậy nắp nấu thêm 5 phút nữa là được. Canh nấm chay: Sơ chế nấm, cà rốt, bí đỏ cắt thành miếng vừa ăn, hạt sen tách bỏ tâm sen, rửa sạch để ráo nước. Rau mùi tàu thái khúc 0.5cm, hành boa rô thái nhỏ để riêng. Sau đó xào cà rốt, bí đỏ, hạt sen, nấm với 1 thìa mắm, 1/2 thìa đường và 1 thìa hạt nêm. Sau khi xào chín, đổ khoảng 1 lít nước vào nồi, đợi nước sôi đun vặn nhỏ bếp đến khi chín mềm. Cuối cùng cho bông cải và nấm bạch tuyết vào đun trong 3 - 5 phút, nêm nếm lại cho vừa ăn. Ảnh minh họa Nấm rơm kho tiêu xanh: Nấm rơm gọt rửa, ngâm nước muối pha loãng, rồi rửa lại cho sạch sẽ, để ráo. Làm nóng chảo hoặc nồi. Cho dầu ăn, boa rô 1/2 muỗng cafe tiêu xanh giã dập vào phi cho dậy mùi thơm thì tắt bếp. Cho nấm, xì dầu, đường, ớt bột vào trộn đều để 15 phút cho thấm gia vị một chút. Bật lửa lên lại, nấu sôi cho mấy chùm tiêu xanh vào. Chả đậu xanh: Cho đậu xanh vào nồi hấp chín, sau đó đem tán nhuyễn. Bóc vỏ hành tây, rửa sạch và đem thái hạt lựu. Rau thì là cắt dễ, rửa sạch và thái nhỏ. Đeo bao tay và bóp nhuyễn đậu phụ và thêm 3 thìa muối ăn cùng phần đậu xanh, hành tây, rau thì là đã sơ chế vào trộn đều. Nặn thành những miếng chả có hình tròn và dẹt sau đó dán vàng 2 mặt. Trình bày ra đĩa và đặt lên mâm cúng. Ảnh minh họa

