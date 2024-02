Những món ăn xui xẻo nên tránh ngày đầu năm

Thịt chó. Không chỉ ở Việt Nam, người Trung Quốc cũng kiêng ăn thịt chó dịp đầu năm. Không phải ngẫu nhiên thịt chó luôn nằm trong “top” những món ăn xui xẻo cần tránh. Người Trung Quốc lý giải, trong 12 cung hoàng đạo, chó là đại diện trung thành nhất với người. Ăn thịt chó trong bữa tối giao thừa sẽ khiến những người bạn tốt nhất sẽ rời xa chúng ta trong năm mới. (Ảnh minh họa) Ở Việt Nam, quan niệm dân gian kiêng thịt chó đầu năm được nhiều người làm theo. Điều thú vị là, thịt chó không được chào đón dịp đầu năm nhưng rất được ưa thích dịp cuối tháng hoặc cuối năm. Người ta tin rằng, thịt chó không chỉ ngon miệng mà còn giúp họ giải đen, khép lại những xui xẻo của năm tháng cũ. Mực. Bên cạnh thịt chó, mực là một trong những món ăn xui xẻo dịp Tết ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Lý do khiến mực bị gán mác món ăn cần kiêng đơn giản vì mực có màu đen. Người ta không ăn mực dịp đầu tháng, đầu năm vì e ngại tiền đồ “đen như mực”. Thịt vịt, trứng vịt lộn. Thịt vịt giàu dinh dưỡng, chế biến được nhiều món song cũng không được chào đón dịp đầu năm. Lý do khiến người Việt kiêng thịt vịt năm mới cũng rất thú vị. Một số nơi quan niệm, vịt là loài sống theo đàn. Ăn thịt sẽ dẫn đến cảnh “tan đàn xẻ nghé” giống như đàn vịt. Bên cạnh đó, người ta cũng hay nói “lạch bạch như vịt”. Ăn thịt vịt khiến công việc cũng “lạch bạch”, không phất lên được. Cá mè. Cá mè không được chào đón trong mâm cỗ ngày Tết bởi thịt của chúng không ngon, mùi tanh nồng. Lý do cá mè không có mặt trong mâm cỗ ngày Tết bởi tiếng “mè” trong cá mè dễ liên tưởng đến sự “mè nheo”. Ngoài ra, cá mè có nhiều xương nhỏ, dễ gây “hóc xương”, mọi việc sẽ gặp rào cản, chông gai. Tôm. Lý do khiến tôm bị xếp vào những món ăn xui xẻo tránh ăn đầu năm bắt nguồn từ đặc điểm đi lùi, đầu to đuôi nhỏ. Người ta tin rằng, ăn tôm sẽ khiến công việc năm mới khó tiến triển, không thăng tiến mà còn có thể đi xuống. Sầu riêng. Không chỉ kiêng những món mặn, người dân nhiều nơi còn kiêng cả trái cây như sầu riêng. Việc kiêng kị này bắt nguồn từ tiếng “sầu” trong sầu riêng dễ liên tưởng đến nỗi sầu, muộn phiền. Chuyện kể về sự tích sầu riêng trong dân gian nói về câu chuyện buồn, liên quan đến chết chóc nên nhiều người né tránh. Đặc biệt, sầu riêng có mùi khá nặng, nhiều người không thích nghi được nên chúng được xếp vào danh sách những món kiêng ăn đầu năm. Mời độc giả xem thêm video: Đặc sản Tết vào mùa. (Nguồn video: VTV24)

