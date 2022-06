Những lưu ý khi chọn sữa non, sữa công thức

Kiểm tra thành phần sữa non



Cần kiểm tra thành phần của sữa non để đảm bảo trẻ không bị dị ứng với bất cứ chất nào có trong sữa.

Ngoài ra, để hạn chế táo bón cho trẻ bạn nên chọn loại sữa có chứa hàm lượng chất xơ hòa tan là dòng sữa mát, tốt cho hệ tiêu hóa.

Chọn sữa non cho bé theo độ tuổi

Trẻ ở mỗi giai đoạn phát triển sẽ cần một chế độ dinh dưỡng khác nhau. Do đó, bạn cần chọn sữa non cho bé theo độ tuổi bởi mỗi độ tuổi có sự hấp thu dinh dưỡng khác nhau.

Cụ thể, đối với trẻ 6 tháng tuổi sẽ không thể hấp thụ được dòng sữa non dành cho trẻ 2 tuổi.

Cần lựa chọn sử dụng loại sữa phù hợp tùy theo độ tuổi và thể trạng của trẻ, giúp cho trẻ luôn được phát triển một cách tốt hơn về mọi mặt.

Trẻ ở mỗi giai đoạn phát triển sẽ cần một chế độ dinh dưỡng khác nhau.

Cần lưu ý và bảo quản sữa non đúng cách trước và sau khi sử dụng. Nên đặt sản phẩm tại những nơi thoáng mát, nhiệt độ phòng hợp lý.

Tránh đặt ở những nơi có nguồn nhiệt nóng như lò vi sóng, bếp điện, tủ lạnh… và không cho ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, không nên uống sữa non quá hạn sử dụng. Đóng nắp kỹ và để ở nơi khô ráo sau mỗi lần sử dụng.

Nguồn gốc xuất xứ sản xuất sữa non

Tùy theo nhu cầu của gia đình mà có thể lựa chọn loại sữa non phù hợp. Tuy nhiên, cần chọn mua sữa non có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn sức khỏe.

Một trong những cách để biết hộp sữa non có nguồn gốc từ nước nào sản xuất là dựa theo mã vạch. Một số mã vạch có thể kể đến như: Việt Nam là 893, Pháp là 300 - 379, Đức là 400 - 440, Nhật Bản là 450 - 459, Thụy Sĩ là 760 - 769 GS1…

Sữa non động vật (sữa bò, dê, cừu...) khi sản xuất ra được sấy khô sẽ được bổ sung những thành phần khác như vitamin, khoáng chất, lợi khuẩn đường ruột với tỷ lệ tương đương như sữa mẹ nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho người sử dụng. Tuy nhiên, sữa mẹ vẫn là tốt nhất.



Các kháng thể của động vật về bản chất là không phù hợp với con người. Sau khi chế biến, sấy khô, kháng thể sẽ không còn giữ được vai trò bảo vệ của nó. Ngay cả bé bú trực tiếp từ vú động vật khác loài, kháng thể của loài vật này cũng không phát huy tác dụng bảo vệ được.



Bé bú trực tiếp sữa non từ vú mẹ, các kháng thể và bạch cầu có trong sữa non của mẹ mới có hiệu quả bảo vệ bé từ các tác nhân gây bệnh bên ngoài. Khi mẹ vắt sữa ra để dành cho bé bú, kháng thể sẽ bị giảm hiệu quả bảo vệ ngay sau đó do thay đổi môi trường, nhiệt độ…

>>> Mời độc giả xem thêm video Rùng mình SỮA BỘT BÁN CÂN: Trẻ sử dụng ảnh hưởng tim, thận: