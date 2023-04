Nhận phòng khách sạn, thấy điều này tốt nhất không ở

Khách sạn, nhà nghỉ là địa điểm lui tới không thể thiếu khi đi du lịch xa, dài ngày. Đây là nơi lưu trú của nhiều người, việc vệ sinh cần được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách sử dụng. (Ảnh minh họa) Hầu hết khách sạn, nhà nghỉ đều vệ sinh phòng ốc, khử trùng đồ dùng trước khi đón lượt khách tiếp theo. Tuy vậy vẫn có trường hợp bỏ sót, vệ sinh qua loa. Đặc biệt vào những dịp nghỉ lễ, tần suất sử dụng phòng cao hơn gấp nhiều lần, việc vệ sinh càng được thực hiện sơ sài. Sử dụng những căn phòng như vậy, bạn có nguy cơ đối diện bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Do vậy, khi nhận phòng khách sạn thấy những điều bất thường dưới đây, tốt nhất bạn nên cân nhắc. 1. Giường ngủ không đảm bảo. Vệ sinh giường ngủ là khâu bắt buộc trong quy trình dọn phòng khách sạn tiêu chuẩn. Tạp vụ sẽ thay mới toàn bộ ga giường, bao chăn, bao gối, chỉnh sửa nệm và miếng lót giường sao cho ngay ngắn. Việc làm này rất cần thiết vì khó có thể nắm được vị khách sử dụng phòng trước đó có mắc bệnh truyền nhiễm hay không. Lễ tân lâu năm cho biết, không ít cơ sở kinh doanh phòng nghỉ thực hiện bước này rất sơ sài. Đôi khi họ chỉ thay ga giường, những vật dụng còn lại như bao gối hay bao chăn, nếu không có vết bẩn nghiêm trọng sẽ được bỏ qua. Do vậy khi nhận phòng, bạn nên kiểm tra xem giường đệm có thực sự sạch sẽ, có tóc hoặc dịch lạ vương lại không. Nếu có, tốt nhất nên có ý kiến với lễ tân. Nghỉ ngơi trên chiếc giường vệ sinh kém không chỉ khiến bạn ám ảnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giấc ngủ, đối diện nhiều mối nguy sức khỏe không đáng có. 2. Phòng tắm không đảm bảo. Tương tự giường ngủ, phòng tắm là nơi rất được quan tâm trong quy trình vệ sinh phòng khách sạn. Tạp vụ sẽ thu gom toàn bộ đồ dùng loại bỏ của khách, đồ vải bẩn. Sau khi lau dọn, tạp vụ sẽ bổ sung những đồ dùng cá nhân cho lượt khách tiếp theo. Nhận phòng khách sạn, nếu thấy phòng tắm ẩm ướt, vẫn còn đồ loại bỏ của khách trước, đồ vải bẩn,... thì bạn nên ý kiến với lễ tân, không nên cả nể mà miễn cưỡng sử dụng. Đây là nơi rất dễ lây lan vi khuẩn. Chấp nhận việc xử lý qua loa khiến bạn tăng nguy cơ đối diện với nhiều mầm bệnh. Bên cạnh hai điều trên, lễ tân lâu năm còn lưu ý những thứ tốt nhất không nên đụng vào khi sử dụng nhà nghỉ, khách sạn như công tắc điện, điều khiển từ xa, dép, cốc uống nước,... Đây là những vật dụng nhiều người chạm vào, để lại lượng lớn vi khuẩn – rất không có lợi cho sức khỏe. Để tốt hơn, bạn nên mang theo cồn sát khuẩn để khử trùng hoặc đeo găng tay để tránh tiếp xúc trực tiếp với chúng. Mời độc giả xem thêm video: Khách sạn bị phản đối vì cho khách ngủ cạnh hổ. (Nguồn video: Vietnamnet)

