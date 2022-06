Người mẹ nghi bị trầm cảm, ném con 2 tháng tuổi xuống từ tầng 5

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh, lấy lời khai của bà P.T.Q (37 tuổi, ngụ Long An) để điều tra về hành vi ném con trai 2 tháng tuổi từ tầng 5, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố xuống đất.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố nơi mới đây xảy ra vụ việc người mẹ nghi bị trầm cảm và ném con trai 2 tháng tuổi từ lầu 5 xuống đất. Ảnh minh họa Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ khai sáng 14/6, bà cùng chồng tên D (34 tuổi) đưa con trai đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Bình Chánh, TPHCM), để khám bệnh.



Tại Khoa Nội Thần kinh, bác sĩ kết luận bé bị trào ngược dạ dày thực quản. Vì muốn điều trị dứt điểm cho con, bà Q muốn khám tổng quát. Lúc này, ông D. cho rằng vợ không tin kết quả của bác sĩ nên hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó xuống căng tin đứng chờ, còn vợ ôm con đi đăng ký khám lại.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết bé trai phổi yếu và bị trào ngược dạ dày thực quản. Sau khi người mẹ yêu cầu, bác sĩ cho bệnh nhi nhập viện vào Khoa Chăm sóc Sơ sinh tại lầu 2. Bà Q. báo tin và dặn chồng ở dưới chờ.

Theo lời khai, do nghĩ con bị bệnh nặng, hay quấy khóc, còn gia đình không có tiền chữa trị nên bà Q. bế con lên tầng 5 rồi ném qua cửa thông gió.

Một số người ở bệnh viện phát hiện bé trai rơi từ tầng cao. Họ hô hoán, hỗ trợ đưa bé vào cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, bà Q. vào ngồi tại một căn phòng ở lầu 6. Khoảng 20 phút sau, bảo vệ tìm thấy người phụ nữ này và vận động, hỗ trợ bà Q. đến cơ quan công an đầu thú.

Bước đầu, cảnh sát nghi ngờ người mẹ bị rơi vào tình trạng trầm cảm.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết chiều nay (16/6) Bệnh viện sẽ thêm cung cấp chi tiết vụ việc này với cơ quan báo đài tại buổi họp báo do Sở Thông tin Truyền thông TPHCM tổ chức.

Chuyên gia tâm lý Vương Nguyễn Toàn Thiện (đơn vị tâm lý Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM) cho biết, bất cứ phụ nữ nào sau sinh cũng có thể rơi vào tình trạng “trầm buồn thoáng qua sau sinh” (baby blues). Một bà mẹ có tình trạng trầm cảm sau sinh với triệu chứng trầm cảm kéo dài trên 2 tuần sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Những bà mẹ này thường trầm buồn, cảm thấy bất lực, chán nản, tuyệt vọng, mất ngủ, cảm thấy không có khả năng làm mẹ… Nghiêm trọng nhất là các hành vi tự sát và sát hại con.

