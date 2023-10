Mua bí đao thì nên chọn quả có vỏ xanh đậm hay xanh nhạt?

Bí đao rất giàu kali và các nguyên tố vi lượng khác nhau nên nó rất tốt cho sức khỏe. Ngoài thường dùng để nấu canh hoặc hấp, bí đao còn được phơi khô để làm trà thanh nhiệt.

Khi chọn bí đao, bạn sẽ thấy có những quả màu xanh đậm có những quả màu xanh nhạt. Thực tế, chất dinh dưỡng của hai loại dưa này tương tự nhau, nhưng có sự khác biệt lớn về hương vị.

Những quả bí đao có vỏ màu xanh đậm, sau khi cắt ra, bạn sẽ thấy bầu sáp xanh đậm bề mặt nhẵn, trông như có nước. Ngoài ra, lớp lông tơ trên đầu bí đao cũng tương đối ít. Sau khi cắt nó, nhìn vào mặt cắt ngang, bạn thấy phần thịt dày, có vị nước và giòn hơn. Trong khi đó những quả có màu xanh nhạt thì thịt quả sẽ mỏng hơn, ăn mềm hơn nên hàm lượng nước tương đối thấp.

Nói chung, về chất lượng thì bí đao vỏ xanh đậm vẫn là ngon hơn, tuy nhiên, tùy theo mục đích sử dụng mà bạn có thể lựa chọn loại bí phù hợp để về chế biến. Bí đao có vỏ màu xanh đậm thích hợp để chiên và ăn ở nhiệt độ cao.

Bí đao có vỏ xanh nhạt sau khi đun sôi tương đối mềm, dễ đun nhỏ lửa, vì vậy khi luộc súp sẽ tốt hơn. Loại bí đao này rất mềm, dễ ăn, thêm một ít tôm khi nấu canh sẽ khiến món canh bí đao rất ngon.

Ngoài chú ý màu sắc vỏ ngoài, mọi người có thể chú ý những điểm sau để chọn được bí đao ngon.

Lớp phấn bám trên vỏ

Vỏ của những quả bí đao mới hái được bao phủ bởi một lớp phấn trắng. Nếu thấy những quả có phấn như vậy chứng tỏ nó còn rất tươi, chất lượng tốt, già quả. Còn với những quả nhẵn bóng, chứng tỏ nó đã được hái lâu ngày, vận chuyển nhiều lần, không còn tươi nữa.

Ngoài ra, những quả bí đao ngon còn có hình thức cân đối, không dị dạng, lồi lõm. Khi mua, hãy để ý, nến có những đốm đen, vết rỗ như có sâu hoặc vết xước thì tránh mua nhé.

Dựa vào lõi và hạt

Vì quả bí đao thường to và dài nên nhiều người thường mua theo kiểu cắt khúc do đó bạn có thể quan sát thêm phần lõi và hạt của quả. Nếu lõi to và dày thì bạn tốt nhất không nên mua vì những quả như vậy chứng tỏ thịt ít và mỏng. Ngoài ra, nếu bạn thấy hạt bí đao đã chín và ngả sang màu vàng nâu tức là đã già quả, thịt giòn, ngọt chất lượng hãy mua nhé.

Ấn vào vỏ

Khi mua bí đao, bạn có thể dùng tay ấn nhẹ vào vỏ. Nếu bạn thấy phần thân bí săn chắc hơn có nghĩa là phần thịt quả căng và ngon hơn. Ngược lại, nếu ấn vào thấy mềm có nghĩa là quả bí đao đã hãi quá lâu, nước cũng bị hao hụt nhiều, tránh mua những quả như vậy.

Kiểm tra khối lượng

Thử cầm hai quả bí đao có kích cỡ tương đương nhau lên, nếu quả nào nặng hơn chứng tỏ nhiều nước và thịt thì nên chọn. Quả nhẹ hơn chứng tỏ đã mất nhiều nước hoặc lõi dày... kém ngon, bạn đừng mua nhé!