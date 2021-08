Món lẩu phân bò dân bản địa khen ngon, du khách “sợ khóc thét”

Món ăn này được đặt cho cái tên “ lẩu phân bò” bởi màu sắc và hương vị “nặng mùi” giống như chất thải gia súc. Nguyên liệu để làm nên món lẩu này lại là dịch dạ dày bò thấm cùng các loại thuốc bắc và hương liệu, nên mới có hương vị độc đáo đặc trưng. Để nấu món lẩu kinh dị này không hề đơn giản mà đòi hỏi người chế biến phải hết sức kỳ công và tinh tế. Đây là món ăn nổi tiếng của người dân Đài Châu, thuộc đông nam tỉnh Quý Châu. Trước khi giết mổ bò, người ta sẽ cho bò ăn no cỏ tươi kèm với thảo dược. Sau khi bò được mổ, những thức ăn chưa được tiêu hóa hết trong dạ dày và ruột của bò sẽ được lấy ra, từ đó vắt lấy thứ chất lỏng đặc sệt. Thường chất dịch từ ruột non sẽ đắng hơn so với từ dạ dày. Khi chế biến, người ta thường cho thêm mật bò cùng gia vị, tất cả bỏ vào nồi, đun sôi vặn nhỏ lửa và thưởng thức. Trong dân gian, thường phải đến ngày Tết người ta dân địa phương mới dám làm món lẩu đặc biệt này cùng người thân sì sụp trong tiết trời lạnh giá ngày đầu năm. Tuy nhiên chất dịch trên phải được lấy từ những con bò khỏe mạnh và được đun sôi kỹ để đề phòng có bệnh truyền nhiễm cũng như ký sinh trùng độc hại. Chính vì vậy thực khách khi đi ăn "lẩu phân bò" cũng sẽ chọn những nhà hàng có quy mô và tên tuổi để thưởng thức. Mùi hương từ nồi "lẩu phân bò" có vị đắng, khi ăn cũng sẽ có vị thuốc. Tùy theo khẩu vị của thực khác, có thể gia giảm hương vị trong nồi lẩu nhưng khó có thể làm mất được vị đặc trưng của lẩu phân bò. Theo người dân địa phương, cuối nồi lẩu thường có thêm các hương liệu từ vị thuốc đông y như 5 nhúm xương bồ và xuyên khung, như vậy khi ăn sẽ càng thấy thơm. Thông thường những người ăn quen sẽ vừa ăn vừa hụp nước trong nồi, nhưng với người không quen thì rất khó nuốt. Theo ông chủ một quán "lẩu phân bò" giới thiệu, món này rất tốt cho hệ tiêu hóa. Chủ quán nhớ lại một truyền thuyết do cha ông kể lại, một người dân ở Quý Châu từng bị tiêu chảy liên miên, bụng đau âm ỉ và đã chữa chạy khắp nơi nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Tuy nhiên, ăn món lẩu này vài lần thì bệnh tiêu chảy lập tức biến mất.Cách làm món "lẩu phân bò" được người Kiềm (người Quý Châu) khu vực Đông Nam tỉnh lưu truyền từ hàng ngàn năm trước. Những người từng thưởng thức món ăn này miêu tả, nước lẩu trước khi đun lên có mùi cỏ thối. Khi ăn, mọi người cho thêm thịt bò và những nguyên liệu khác vào nồi, lúc này hương vị chuyển sang mùi phân bò đặc trưng. Ảnh: IT. Mời độc giả theo dõi video "Mọi món ngon Việt Nam bỗng thu bé lại chỉ bằng đầu ngón tay". Nguồn: VTV24.

