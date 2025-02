Các món ngon nức tiếng Điện Biên, nghe đã muốn thử

Điện Biên là một tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc Việt Nam, nơi gắn liền với những chiến công lịch sử hiển hách của dân tộc. Bên cạnh đó, nơi đây còn được biết đến với nét văn hoá bản sắc riêng của nhiều dân tộc cùng nền ẩm thực độc đáo. Những món ăn dân dã mang hương vị núi rừng đã mang đến cho Điện Biên một màu sắc đặc trưng, khiến thực khách lưu luyến, khó quên. Ảnh dulichDienBien Độc đáo ngay từ tên gọi, Pa Pỉnh Tộp là một trong những đặc sản Điện Biên khiến nhiều người tò mò và mong muốn được thưởng thức. Tuy nhiên, tên gọi Pa Pỉnh Tộp thực chất chỉ món cá nướng. Để làm nên món ăn này, người dân Điện Biên sẽ dùng cá chép, cá trôi hoặc cá trắm. Sau công đoạn sơ chế, người chế biến sẽ cho hỗn hợp gia vị đã trộn sẵn bao gồm hạt mắc khén, rau mùi, rau thơm, hành lá... Cuối cùng là đem nướng lên bếp than để cá vàng đều, giòn rụm và có hương vị thơm ngon khó cưỡng. Ảnh Internet Đặc sản Điện Biên tiếp theo là một món ăn quen thuộc của người dân tộc Thái sinh sống trên vùng cao Tây Bắc. Để chế biến được một món gà nướng mắc khén thơm ngon, người dân địa phương sẽ nướng thịt trên than củi giữ nhiệt. Cứ thế nướng từ từ cho đến khi thịt săn lại, mỡ gà chảy ra trông vô cùng bắt mắt. Sau khi chín, người ta sẽ phết một lớp nước gia vị mắc khén lên trên. Thịt gà mềm mại, không quá dai hòa quyện cùng hương thơm của mắc khén đảm bảo khiến du khách thương nhớ ngay từ lần đầu thưởng thức. Ảnh Internet Khi đến Điện Biên, du khác đừng quên thưởng thức món rêu đá của người Thái. Món ăn này vừa độc đáo, vừa có tác dụng tốt cho sức khỏe như lưu thông khí huyết, giải độc và chống cao huyết áp. Rêu có thể chế biến thành nhiều món như rêu hấp, canh rêu, nộm rêu, nhưng rêu nướng là ngon nhất. Rêu non được trộn với gia vị như hạt mắc khén, tỏi, ớt, gừng, rồi gói trong lá chuối, lá dong và nướng trên thanh nẹp tre. Ảnh Internet Bánh khẩu xén là một đặc sản độc đáo của đồng bào dân tộc Thái trắng ở thị xã Mường Lay, Điện Biên. Cái tên "khẩu xén" theo tiếng Thái có nghĩa là "cơm cắt", gợi lên hình ảnh những miếng bánh được cắt ra từ khối bột dẻo thơm. Loại bánh này không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của người Thái. Ảnh Internet Món xôi chim truyền thống của người dân Điện Biên là sự kết hợp của hạt nếp nương và thịt chim ngói, tạo ra một món ăn ngon, bổ dưỡng. Ảnh Internet Khi đến Điện Biên, du khách đừng bỏ lỡ món canh bon được nấu từ da bò hoặc da trâu. Các thực phẩm này được cắt thành từng miếng nhỏ và nấu chín cùng với cây bon, các gia vị khác nhau để tạo ra hương vị đặc trưng. Ảnh Internet Thịt lợn xay hấp lá chuối cũng là món đặc sản Điện Biên. Món này được làm từ thịt lợn xay nhuyễn, đem ướp với các loại gia vị, sau đó gói chặt trong các lớp lá chuối, tiếp tục mang đi chưng cách thuỷ trong 1 giờ là hoàn thành. Khi mở ra đảm bảo ai cũng mê mẩn mùi hương của thịt heo và lá chuối hòa quyện với nhau. Ảnh Internet Một trong những đặc sản Điện Biên không thể không nhắc đến đó là măng đắng. Thực phẩm này được nhiều người chọn mua về làm quà. Măng đắng Điện Biên được dùng chế biến thành các món ăn quen thuộc như: luộc, xào, hầm xương, nộm,... Ảnh InternetXem video: Lạp sườn Cao Bằng - đặc sản vùng Đông Bắc. Nguồn VTV24

