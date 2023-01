Mẹ chồng nhất quyết không hỏi han thông gia vào dịp Tết

Mẹ chồng tôi để ý, chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt và tính toán như thế khiến tôi rất bất bình. (Ảnh minh họa)



Tôi kết hôn được 3 năm và hiện đã có con nhỏ được 6 tháng, từ lúc kết hôn đến nay tôi ở tại nhà chồng, công việc tôi cũng đành gác lại vì lo cho con nhỏ, đợi khi con được 1 tuổi tôi mới tìm cách đi làm trở lại. Nhà chồng tôi không giầu có, nhưng cũng của ăn, của để, thuộc dạng khá giả trong xóm. Mẹ chồng tôi buôn bán nhỏ, nên bà khá sắc sảo, chăm lo thu vén cho gia đình rất tốt.

Trong nhà chồng, vai trò của mẹ chồng tôi được cả nhà nể trọng, nghe theo. Bố chồng tôi thì hiền lành, tốt tính, ông chọn cách sống hài hòa, không hay để ý những chuyện vụn vặt và tìm niềm vui cho mình khi tuổi già đó là trồng và chăm sóc cây cảnh, nuôi chim cảnh… Vì thế, mẹ chồng tôi đứng ra quán xuyến mọi việc trong gia đình.

Biết là mẹ chồng khó tính, ghê gớm nên tôi cũng sống rất biết điều, bà giao gì tôi cũng cố gắng để làm mà tránh để xảy ra sai sót nào. Ai nhìn vào cũng khen tấm tắc tôi là con dâu ngoan ngoãn, chăm chỉ và rất biết cách ửng xử với người khác… Có điều, chỉ có duy nhất mẹ chồng tôi không nhìn thấy điều đấy, trong mắt bà tôi là đứa vừa lười vừa hỗn, hay bòn mót tiền bạc nhà chồng. Suy nghĩ của mẹ chồng về tôi không đúng một chút nào.

Tết năm nay là lần thứ 3 tôi đón Tết ở nhà chồng, chuyện thường ngày mẹ chồng đối xử tệ với tôi thì còn ráng chịu, nhưng việc mà mẹ chồng không coi thông gia ra gì thì tôi cảm thấy ấm ức lắm. Lâu lâu bố mẹ tôi cũng lên thăm con, cháu và quà cáp, cho tiền. Lúc rảnh hay vào dịp Tết, đích thân bố mẹ tôi từ dưới quê lên mang quà biếu thông gia. Vậy mà mẹ chồng tôi dửng dưng, coi đó là chuyện đương nhiên, nhà gái phải đi Tết nhà trai và không bao giờ hỏi han, tặng quà lại cho bố mẹ đẻ tôi.

Năm nay vợ chồng tôi đã lên kế hoạch giáp Tết cả nhà sẽ về quê lễ Tết bố mẹ, thăm hỏi họ hàng nhà tôi. Sẵn chuyến xe, tôi rủ mẹ chồng đi cùng cho vui, từ ngày cưới đến giờ bà chưa về nhà tôi lần nào. Những tưởng mẹ chồng đồng ý, nào ngờ bà phũ phàng từ chối: "Năm nào ông bà bên đó cũng lên Tết, gặp nhau chúc mừng hôm đó là được rồi. Bày vẽ về đó làm gì, cuối năm mẹ bận lắm nhà các con cứ về đó đi".

Chồng tôi thấy mẹ mình vô lý nên gặp riêng để góp ý. Đúng lúc tôi ở gần đó nghe được mẹ chồng đang mắng chồng tôi: "Tết nhất tốn kém làm gì, cứ để vợ đi xe khách về biếu ông bà ngoại túi quà vài trăm nghìn là xong. Con quản lý tiền cho chặt không vợ nó mang hết về nhà ngoại đấy. Mẹ không thể chấp nhận bên đó được, hồi cưới còn đòi thách cưới 5 triệu, hồi môn cho con chưa nổi cây vàng. Mẹ ghét luôn từ hôm đó đến giờ".

Mẹ chồng tôi để ý, chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt và tính toán như thế khiến tôi rất bất bình. Lý do để ghét tôi và bố mẹ tôi không thuyết phục chút nào. Tiền thách cưới chỉ là 5 triệu, rất ít so với thông thường hiện nay và sau khi cưới bố mẹ tôi đã cho hai vợ chồng tôi số tiền đó. Còn của hồi môn, mẹ chồng tôi chê ít, nhưng bà ấy cho vàng chúng tôi còn ít hơn nhiều so với bố mẹ tôi cho.

Mẹ chồng tôi không ưa con dâu chỉ vì lý do vô lý như vậy, tôi phải làm gì để bà hiểu được vấn đề và không chèn ép tôi nữa? Tôi có cần phản ứng và nói rõ cho mẹ chồng hiểu về chuyện khúc mắc tiền bạc từ hồi đám cưới này?