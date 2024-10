Loại rau được ví như “viên ngọc dinh dưỡng”, tốt cho tim mạch

Ngô bao tử (bắp bao tử) là loại ngô được thu hoạch khi bắp ngô còn non và có kích thước nhỏ. Ảnh Internet Loại ngô này thường được sử dụng khi còn nguyên bắp (không tách hạt) như một loại rau, có thể ăn sống hoặc nấu chín. Ảnh Internet Ngô bao tử có hương vị thơm ngon, giòn ngọt. Người ta thường dùng ngô để xào, hầm, nướng, nấu canh,... với những loại thực phẩm khác, tạo nên một món ăn tuyệt vời. Ảnh Internet Bên cạnh đó, giá trị dinh dưỡng của ngô bao tử còn rất cao, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe con người. Ảnh Internet Kiểm soát cholesterol: Ngô bao tử giàu vitamin C, carotenoid và bioflavonoid tốt cho tim nhờ kiểm soát lượng cholesterol và tăng cường lưu thông máu. Cải thiện tiêu hóa: Nhờ chứa nhiều chất xơ, ngô bao tử giúp giảm táo bón. Một nghiên cứu cũng khuyến khích bệnh nhân bị ung thư đại tràng nên ăn loại ngô này. Ảnh Internet Kiểm soát tiểu đường: Với những người bị tiểu đường không phụ thuộc insulin, ngô bao tử rất có lợi nhờ có chỉ số đường huyết thấp so với ngô bình thường. Ảnh Internet Tốt cho mắt: Ngô bao tử có chứa các hợp chất carotenoid hoặc tetraterpenoid rất tốt cho sức khỏe của mắt và cải thiện thị lực của bạn một cách hiệu quả. Carotenoid cũng có tác dụng tốt trong việc giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ảnh Internet Tăng cường sức khoẻ tim mạch: Sự kết hợp giữa kali và chất xơ trong ngô bao tử khiến nó trở thành thực phẩm "vàng" đối với sức khoẻ tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp bằng cách chống lại tác dụng của natri trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ tăng huyết áp và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Ảnh Internet Hỗ trợ giảm cân: Về mặt dinh dưỡng, ngô và ngô bao tử rất khác nhau. Trên thực tế, đối với những người cố gắng giảm cân, bắp non là một lựa chọn cực kỳ tốt, vì hàm lượng tinh bột tương đối thấp hơn. Trong khi ngô nổi tiếng vì hàm lượng tinh bột và carb cao, thì ngô non lại ít tinh bột. Mỗi 28g ngô bao tử chỉ có 0,9g tinh bột. Nó cũng có hàm lượng chất béo không đáng kể, cực tốt cho quá trình giảm cân. Ảnh Internet Làm đẹp da: Nhờ hàm lượng vitamin E dồi dào mà ngô bao tử được cho là sẽ giúp chị em cải thiện vẻ đẹp làn da của mình vô cùng hiệu quả. Bạn có thể sử dụng bắp non xay cùng sữa tươi rồi đem nấu cho đến khi sệt lại, thêm chút muối, để cho hỗn hợp nguội bớt dùng để đắp mặt nạ cho da thêm mịn màng, sáng hồng. Ảnh InternetXem video: Khóc thét với những món ăn được tạo hình vô cùng “độc lạ”.

